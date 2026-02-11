3 loại cây 'giữ của', 'hút' tài lộc nên trồng trong năm Bính Ngọ

Vào năm Bính Ngọ - năm mang tính Hỏa vượng, việc đặt đúng một chậu cây trong nhà đôi khi không chỉ để làm đẹp không gian, mà còn được tin là góp phần cân bằng năng lượng và giữ tài khí ổn định. Dưới đây là 3 loại cây vừa mang ý nghĩa tài lộc, vừa phù hợp với năng lượng của năm Bính Ngọ.

Cây hồng môn : Kích hoạt may mắn và danh lộc

Hồng môn nổi bật với sắc đỏ rực rỡ gam màu đại diện cho hành Hỏa. Trong năm Bính Ngọ, màu đỏ được xem là tương hợp, giúp gia tăng sinh khí và thu hút cơ hội mới.

Trong phong thủy, hồng môn tượng trưng cho sự thành công, nhiệt huyết và vận may. Hình dáng lá bắc giống trái tim mở rộng còn mang hàm ý về sự đón nhận tài lộc. Đặt một chậu hồng môn ở phòng khách hoặc khu vực làm việc được cho là giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thúc đẩy công danh.

Cây hồng môn.

Bên cạnh yếu tố biểu tượng, hồng môn còn có khả năng hấp thụ một số khí độc trong không gian kín, góp phần làm sạch không khí, đặc biệt phù hợp với môi trường điều hòa thường xuyên.

Cây ngọc bích : Giữ tài, cân bằng Hỏa khí

Nếu hồng môn đại diện cho sự bùng nổ, thì ngọc bích lại mang ý nghĩa ổn định và tích lũy. Lá dày, xanh bóng, mọng nước tượng trưng cho tài sản được giữ gìn bền vững.

Theo ngũ hành, Mộc sinh Hỏa. Việc trưng cây xanh trong năm 2026 giúp nuôi dưỡng Hỏa khí theo hướng hài hòa thay vì bốc đồng. Ngọc bích vì thế được xem là lựa chọn cân bằng: vừa nuôi dưỡng vận may, vừa hạn chế sự hao hụt năng lượng.

Cây ngọc bích.

Nhiều gia đình đặt ngọc bích gần cửa ra vào hoặc góc tài lộc với niềm tin "giữ của". Cây cũng rất dễ chăm sóc, thích hợp với nhịp sống bận rộn.

Cây quất : Biểu tượng sung túc, viên mãn

Quất từ lâu đã gắn liền với hình ảnh thịnh vượng. Những chùm quả vàng cam nổi bật giữa tán lá xanh tượng trưng cho kho báu và thành quả lao động.

Trong năm Bính Ngọ, quất thuộc hành Mộc tương sinh với Hỏa được xem là cây kích hoạt tài lộc tốt. Đặc biệt, khi cây có đủ cả hoa, quả xanh và quả chín, nó biểu trưng cho sự nối tiếp liên tục của vận may.

Cây quất.

Không chỉ mang giá trị phong thủy, quất còn có hương thơm dịu nhẹ và quả có thể dùng làm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa giao thời.

Năm Bính Ngọ mang năng lượng mạnh mẽ, phù hợp cho những kế hoạch bứt phá, khởi nghiệp và mở rộng. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng là cân bằng. Gia chủ có thể kết hợp cây mang sắc đỏ (Hỏa) để tăng vận may, đồng thời trồng thêm cây xanh lá dày (Mộc) để điều hòa năng lượng.

Khi bài trí, nên đặt cây ở hướng Nam (thuộc Hỏa) để tăng sinh khí, hoặc hướng Đông – Đông Nam (thuộc Mộc) để hỗ trợ tài lộc.

Trong phong thủy hiện đại, cây cảnh không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cách đưa thiên nhiên vào không gian sống, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng không khí. Vì vậy, lựa chọn một chậu cây phù hợp cho năm 2026 không chỉ là gửi gắm kỳ vọng về tài lộc, mà còn là cách tạo nên một môi trường sống cân bằng, hài hòa và tràn đầy sinh khí cho cả gia đình.