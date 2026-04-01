Mẹ của 4 em nhỏ ở Lâm Đồng lên tiếng: “Họ hàng không ưa nên tôi không dám về. Ai nói sao thì nói”

Những ngày qua, câu chuyện về 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, không chỉ bởi hoàn cảnh khó khăn mà còn vì số tiền quyên góp lên tới hàng tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đi cùng với sự giúp đỡ hào phóng từ cộng đồng là những luồng dư luận trái chiều, đặc biệt là những hoài nghi gay gắt nhắm vào người mẹ khi có thông tin chị xuất hiện trở lại đúng thời điểm các con nhận được số tiền lớn.

“Tôi không nghĩ lấy tiền từ thiện của các con đâu”

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng mình “quay về tìm con” sau khi các bé nhận được số tiền hỗ trợ lớn, chị Yến Hà - mẹ của 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương khẳng định đã có những chia sẻ với chúng tôi vào ngày 31/3.

“Tôi có nghe chuyện mạnh thường quân ủng hộ cho các bé, người ta nói cho con mấy tỷ rồi mẹ muốn quay về, tôi không nghĩ chuyện đó đâu. Tôi đi làm thì tự nuôi mình, tiền từ thiện cho các con sao mà tôi lấy được. Mình làm mồ hôi nước mắt mình ăn thôi, chứ đụng vào tiền đó người ta đánh giá”, chị Hà chia sẻ.

4 chị em Hà Thị Mỹ Hương vẫn ngày ngày chăm sóc nhau mà không có mẹ ở bên (Ảnh: Di Anh)

Người mẹ cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự giúp đỡ của cộng đồng dành cho các con: “Tôi mừng vì các mạnh thường quân hỗ trợ để tụi nhỏ có chỗ ở, có điều kiện tốt hơn. Còn tôi thì tự làm tự ăn, không nghĩ đến số tiền đó”.

Lý giải về việc không thường xuyên có mặt bên cạnh các con, chị cho biết, do giờ các con đang ở nhờ nhà họ hàng nên 5 mẹ con không thể ở chung:

“Trước tôi cũng về thường xuyên, mấy nay không về thôi, không có chuyện đi cả năm không về đâu.

Họ hàng không ưa nên giờ tôi không dám về nữa. Giờ ai muốn nói sao thì nói, tôi cũng mệt rồi, giải thích cũng không được gì. Tôi vẫn gọi điện hỏi thăm. Tôi vẫn biết chuyện bé Hương đi làm chứ, sao mà không biết được.”

Chị Yến Hà cho biết vẫn thường xuyên gọi điện cho Hương (Ảnh: Di Anh)

Nhắc về con gái lớn, chị Yến Hà cho biết, những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con thường ngắn ngủi, chủ yếu là những lời hỏi thăm vụn vặt về bữa cơm, giấc ngủ:

"Bé ít nói lắm, cũng nhẹ dạ. Lần gần đây nhất nói chuyện cũng chẳng có gì nhiều. Mình cũng hỏi chuyện cơm nước của chị em. Nó cũng kể chuyện đi làm, bảo đến 8, 9 giờ đêm vẫn chưa được tắm rửa. Nó cũng bảo người ta tới hỏi này kia rồi đăng lên mạng.

Tôi cũng dặn khi nào hết tiền thì gọi cho mẹ. Ở nhà bình thường bé đã ít nói rồi, huống chi giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, bé áp lực nhiều lắm. Nói trưởng thành thì bé cũng chưa trưởng thành đâu."

Người mẹ cũng thừa nhận bản thân có những điều chưa trọn vẹn với các con, là “ích kỷ” khi chẳng thể ở bên những ngày thơ dại:

“Mẹ nào phải xa con cũng đau khổ hết, ai trong hoàn cảnh mới hiểu được. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với các con chứ, giờ nó trách mình cũng chịu thôi.

Nếu sau này các con được mạnh thường quân xây cho nhà riêng, các con hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của mẹ thì tôi sẵn sàng về để mẹ con cùng làm ăn, sinh sống. Nếu không thì tôi cũng không bước vô nhà đâu."

Mưu sinh trong nắng gió, nỗi lo lớn nhất vẫn là tương lai của con

Theo chị Yến Hà, công việc của chị mỗi ngày, khá bấp bênh. Chị chạy xe máy hơn nửa tiếng đồng hồ để đi hái trái, nhổ cỏ... thuê nhưng đồng lương chẳng đáng bao:

"Ngày nào cũng đi làm phơi lưng ngoài vườn. Lâu lâu nhớ con quá thì chỉ dám gọi điện hỏi thăm hoặc khi các bé hết tiền thì tôi gửi về. Mỗi tháng chắc cũng chỉ lo được khoảng 1 - 2 triệu đồng thôi, vì đi làm thuê thu nhập không có bao nhiêu cả."

Nói về tương lai và mối quan hệ với người đàn ông sống cùng chị hiện tại, chị cũng không quá trông mong đến chuyện kết hôn mà chỉ muốn nương tựa nhau qua ngày tháng:

"Tôi không nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn đâu. Sau này nếu các con không muốn gặp mẹ nữa thì tôi với anh ấy cứ ở vậy nương tựa nhau đến già thôi. Mấy bé cũng gặp anh ấy nhiều lần rồi."

Căn nhà vắng bóng mẹ cha của 4 chị em (Ảnh: Di Anh)

Điều khiến chị Yến trăn trở nhất chính là tương lai của các con, đặc biệt là Hương khi hoàn cảnh đã đẩy cô bé ra khỏi cổng trường quá sớm.

"Tôi cũng động viên các con học hành chứ, cha mẹ đã dốt rồi thì con cái cố gắng học. Nhưng con bé Hương đợt dịch COVID-19 học ở nhà học không vào nên nghỉ học sớm, chứ hồi trước bé cũng học giỏi lắm…”