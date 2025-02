Mẹ bị tâm thần, cậu bé 16 tuổi thuê chuồng lợn để ở, nhiều năm sau thoát nghèo nhưng "cú ngoặt" xảy ra sau cuộc gọi của một cô gái trẻ

Năm 2008, Lưu Tú Tường một chàng trai trẻ chưa đầy 20 tuổi đến từ Quý Châu (Trung Quốc) đã cõng người mẹ mắc bệnh tâm thần đi hàng nghìn dặm để theo đuổi con đường học vấn. Người ta thường nói: "Bách thiện hiếu vi tiên" (Trong trăm điều thiện, hiếu thảo đứng đầu). Vì vậy, ngay khi câu chuyện này được lan truyền, nó lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Mọi người không ngớt lời khen ngợi nghĩa cử của nam sinh, thậm chí nhiều nhà hảo tâm còn muốn quyên góp để giúp nam sinh cải thiện hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, nam sinh đã từ chối sự giúp đỡ của họ. Đằng sau chàng trai là câu chuyện mà đến bây giờ người ta vẫn không thôi nhắc tới.

Bi kịch của một gia đình

Lưu Tú Tường sinh năm 1988, là người huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Huyện Vọng Mô nằm ở phía tây nam Quý Châu, là một trong những huyện nghèo nổi tiếng của Trung Quốc. Người dân nơi đây phần lớn sống trong vùng núi sâu. Núi cao, nước dữ như một gông cùm không thể phá vỡ, giam chặt con người nơi rừng sâu núi thẳm.

Sự trói buộc này không chỉ là về mặt địa lý, mà còn là sự giam hãm về tinh thần. "Bước ra khỏi núi rừng" là một giấc mơ xa vời đối với rất nhiều người. Năm Lưu Tú Tường 4 tuổi, cha Lưu Tú Tường không may qua đời. Mất đi trụ cột gia đình, cả gia đình Lưu Tú Tường lập tức rơi vào cảnh không có nguồn thu nhập. Tệ hơn nữa, người mẹ vì không chịu nổi cú sốc ấy, tinh thần trở nên bất ổn.

Sau khi cha mất, mẹ của Lưu Tú Tường trở nên bất ổn tâm lý.

Từ đó, 3 anh chị em Lưu Tú Tường không chỉ phải học cách tự chăm sóc bản thân mà còn phải tìm cách kiếm tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Là những đứa trẻ sinh ra ở vùng núi, cách duy nhất mà 3 anh em nghĩ ra để "cứu" mẹ chính là lên núi hái thuốc.

Lưu Tú Tường là em út nên không theo anh chị lên núi mà được giao nhiệm vụ ở nhà chăm sóc mẹ. Chị gái cũng không lớn hơn Lưu Tú Tường là bao nhiêu, nhưng vẫn phải vào núi hái thuốc. Nhưng rồi điều bất trắc vẫn xảy ra.

Trong một lần vào núi hái thuốc, chị gái Lưu Tú Tường mất tích. Người trong thôn lập tức tổ chức tìm kiếm. Nhưng dù lùng sục cả ngày trời, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô. Đến tận bây giờ, không ai biết cô đã bị kẻ buôn người bắt đi hay gặp nạn giữa núi rừng.

Sau chuyện này, bệnh tình của mẹ Lưu Tú Tường ngày càng trầm trọng hơn. Dù là ăn uống, tắm rửa hay đi vệ sinh, bà đều cần có người bên cạnh chăm sóc từng chút một.

Chị gái mất tích, mọi áp lực dồn hết lên vai anh trai của Lưu Tú Tường. Khó mà tưởng tượng nổi, một đứa trẻ mới lớn làm sao có thể gánh vác một gia đình như vậy. Nhưng vài năm sau, anh trai của Lưu Tú Tường cũng không chịu nổi nữa nên đã quyết định rời khỏi nhà, đến giờ vẫn biệt vô âm tín.

Trong căn nhà đổ nát, chỉ còn lại Lưu Tú Tường và người mẹ tinh thần bất ổn.

Năm đó, Lưu Tú Tường chỉ mới là một học sinh lớp bốn. Nhưng Lưu Tú Tường không chọn bỏ học mà vừa gánh vác gia đình, vừa tiếp tục đến trường. Bởi cậu tin rằng học tập có thể thay đổi số phận. Cậu muốn thoát khỏi nghịch cảnh, muốn thay đổi cuộc đời của mình và mẹ.



Cậu luôn mong muốn vượt lên nghịch cảnh.

"Muốn đội vương miện, trước hết phải chịu được sức nặng của nó"

Vừa lo cho gia đình, vừa đảm bảo việc học, Lưu Tú Tường phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Ban ngày, cậu đi học. Tan học về, cậu chăm sóc mẹ, ra đồng làm việc, rồi tranh thủ nhặt ve chai trên đường để kiếm thêm tiền lo cho hai mẹ con. Thường thì khi trở về nhà đã là đêm khuya. Nhưng lúc đó, cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì còn phải làm bài tập.

Để tiết kiệm tiền điện, cậu viết bài dưới ánh trăng. Nếu trời tối đen, mây phủ kín bầu trời, cậu sẽ lên giường ngủ và dậy thật sớm vào sáng hôm sau để học bù.

Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn rất khó duy trì cuộc sống của hai mẹ con, nhất là vào lúc thi cử, quỹ thời gian của cậu càng trở nên eo hẹp. Quan trọng hơn, cậu còn phải thường xuyên dành tiền mua thuốc cho mẹ. Cuối cùng, cậu buộc phải đưa ra một quyết định đầy khó khăn: Cho thuê mảnh đất của gia đình, và thứ nhận lại chỉ là 500 cân lúa, tức khoảng 350 cân gạo.

350 cân gạo để nuôi hai người. Thật sự rất khó! Nhưng nhờ không còn bị ràng buộc bởi việc làm nông, Lưu Tú Tường có nhiều thời gian hơn để tìm cách kiếm tiền.

Ở độ tuổi này, chẳng ai muốn thuê cậu làm việc. Vì vậy, cậu đặt mục tiêu vào việc nhặt phế liệu. Mỗi ngày sau giờ học, cậu rong ruổi khắp các con phố, ngõ hẻm. Dù thu nhập từ việc nhặt ve chai rất ít, thậm chí có hôm vất vả cả đêm mà số tiền kiếm được còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một ngày của bạn cùng lớp. Nhưng chính những đồng xu ít ỏi ấy lại trở thành tiền mua thuốc cứu mạng mẹ cậu.

Một mình Lưu Tú Tường chăm sóc mẹ.

Số phận bi thương không thể quật ngã cậu. Ngược lại, nó như ngọn lửa ủ trong tro tàn, lúc nào cũng âm ỉ cháy. Ngày qua ngày, năm qua năm, cậu dốc hết sức để học tập. Dù phần lớn thời gian và sức lực phải dành cho việc mưu sinh và chăm sóc mẹ, nhưng cậu chưa từng xao nhãng việc học. Thành tích của cậu luôn nằm trong top đầu.

Kỳ thi vào cấp ba, cậu xuất sắc giành hạng nhất toàn huyện, đỗ vào ngôi trường trung học tốt nhất trong vùng. Nhưng vấn đề cũng bắt đầu nảy sinh - ngôi trường này cách nhà cậu rất xa. Với những học sinh bình thường, đây không phải chuyện to tát, chỉ cần ở ký túc xá là được. Nhưng với cậu, điều đó là không thể, vì cậu còn phải chăm sóc mẹ.

Trước thử thách mà số phận đặt ra, cậu học trò này không chọn bỏ cuộc mà quyết tâm tìm ra cách giải quyết. Để tiếp tục đi học, Lưu Tú Tường đưa mẹ lên huyện tìm chỗ ở. Nhưng ngay cả để sống sót, cậu đã phải gắng gượng hết sức, thì làm gì có tiền để thuê nhà?

Cậu lùng sục khắp huyện nhưng chẳng tìm được chỗ nào vừa túi tiền. Khi dần rơi vào tuyệt vọng, cậu chợt nhìn thấy một nơi... Đó là nhà của một gia đình nuôi lợn. Nhìn thấy chuồng lợn dơ bẩn, một ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu. Cậu gõ cửa nhà chủ và nói rõ ý định của mình. Hóa ra, cậu muốn thuê lại chuồng lợn này để làm nơi ở cho mình và mẹ.

Nghe xong, chủ nhà kinh ngạc và lập tức từ chối. Trong suy nghĩ của họ, làm sao có thể sống trong một nơi như vậy? Nhưng với Lưu Tú Tường, đây là hy vọng cuối cùng. Cậu không thể từ bỏ.

Cuối cùng, trước sự kiên trì của cậu, chủ nhà cũng bị lay động. Họ chỉ lấy một ít tiền tượng trưng, rồi để cậu và mẹ chuyển vào. Giải quyết được chỗ ở, gánh nặng đè trên ngực cậu cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào. Từ đây, cậu sẽ bước tiếp con đường của mình - thi đỗ đại học, thay đổi số phận của mình và mẹ.

Cuộc sống học tập

Cuộc sống trung học đối với Lưu Tú Tường không chỉ là khối lượng bài vở nặng nề hơn, mà còn là áp lực mưu sinh ngày càng lớn.

Mỗi ngày sau giờ tan học, cậu vẫn rong ruổi khắp phố phường để nhặt rác kiếm tiền. Đã thế, vì suy dinh dưỡng kéo dài mà cậu chỉ nặng hơn 40kg, thân hình gầy gò đến mức đáng thương, nhưng ý chí của cậu lại có thể gánh vác tất cả.

Tất nhiên, chỉ nhặt ve chai thì chỉ đủ để duy trì cuộc sống tối thiểu cho hai mẹ con. Để kiếm tiền đóng học phí, cậu tranh thủ cuối tuần và kỳ nghỉ để đi làm thuê.

Ba năm cấp ba của Lưu Tú Tường đã trôi qua như thế!

Với nhiều người, kỳ thi đại học là một cột mốc quan trọng, quyết định số phận. Còn với Lưu Tú Tường, cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã tin rằng chỉ có học hành mới có thể thay đổi số phận bi thương này.

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ việc học. Thành tích của cậu luôn xuất sắc, và nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu chắc chắn sẽ đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng số phận luôn đầy rẫy những biến cố. Ngay trước kỳ thi đại học, cậu gặp một tai nạn nghiêm trọng.

Đó là kỳ nghỉ dài cuối cùng của những năm trung học. Như thường lệ, cậu tranh thủ khoảng thời gian quý giá này để đi làm công trình. Nhưng lần này, suýt chút nữa cậu đã mất mạng. Vì thể trạng yếu, các quản lý công trường thường không giao cho cậu những công việc nặng nhọc mà tận dụng lợi thế cơ thể linh hoạt của cậu để làm các công việc trên cao.

Những công việc như vậy vô cùng nguy hiểm. Và đúng như vậy, lần này cậu suýt rơi xuống từ độ cao chết người. May mắn thay, cậu luôn kiểm tra kỹ càng thiết bị an toàn trước khi làm việc. Vào thời khắc sinh tử, dây an toàn đã cứu cậu một mạng. Dù giữ được tính mạng, nhưng cú sốc tai nạn khiến cậu bất tỉnh tại chỗ, bị thương nặng. Đến tận khi kỳ thi đại học kết thúc, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Chấn thương này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu trong kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Cậu thi rớt.

Cậu luôn cố gắng trong học tập nhưng nhiều điều không may liên tục tràn xuống.

Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ chấp nhận số phận. Nhưng Lưu Tú Tường từ nhỏ đã luôn chiến đấu với nghịch cảnh, sao có thể dễ dàng chịu thua?

Cậu không tin đây là kết cục của mình - cậu quyết định thi lại. Việc thi lại không phải vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là cậu không có tài chính. Sau tai nạn đó, cậu chỉ có thể thi thoảng đi nhặt ve chai, không thể làm những công việc lao động nặng nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu mất đi nguồn thu nhập.

Lưu Tú Tường tìm đến hiệu trưởng một trường trung học, mong ông cho phép cậu học lại miễn phí trong một năm. Lúc đầu, hiệu trưởng từ chối. Nhưng Lưu Tú Tường không bỏ cuộc. Cậu đã năm lần đến cầu xin. Ở lần thứ năm, cậu quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng. Khi một chàng trai có số phận bi thảm nhưng đầy ý chí, quỳ xuống cầu xin trước mặt bạn, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy trái tim mình rung động. Lần này, hiệu trưởng đã đồng ý. Cái quỳ này, đổi lấy một tương lai rực rỡ.

Năm sau đó, Lưu Tú Tường cuối cùng cũng đỗ vào Đại học Lâm Nghi, Sơn Đông (Trung Quốc), thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng số phận lại một lần nữa đặt ra câu hỏi: Ở nhà chăm sóc mẹ, hay rời quê theo đuổi ước mơ?

Thực ra, cậu đã đối mặt với lựa chọn này từ hồi cấp ba. Và lần này, cậu vẫn đưa ra quyết định như năm đó - đưa mẹ theo cùng trên hành trình học tập xa ngàn dặm. So với cấp ba, môi trường đại học có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.

Rất nhanh chóng, câu chuyện cõng mẹ đi học của Lưu Tú Tường đã lan truyền khắp trường đại học, thu hút sự chú ý của mọi người. Ban đầu, chỉ có một bài báo trên mạng với tiêu đề “Người con hiếu thảo cõng mẹ đi học xa ngàn dặm” trở nên viral. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông lớn cũng vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ câu chuyện về quá khứ của Lưu Tú Tường được mọi người đào sâu tìm hiểu. Rất nhiều người đã bị chấn động trước ý chí kiên cường và tấm lòng hiếu thảo bền bỉ qua năm tháng của Lưu Tú Tường.

Câu chuyện của cậu học trò nghèo đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Không ít mạnh thường quân muốn giúp đỡ Lưu Tú Tường về mặt tài chính. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cậu lại từ chối tất cả. Tại sao cậu lại làm vậy?

Hóa ra, trong suy nghĩ của cậu, nhận sự giúp đỡ này có thể giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn, nhưng cũng có thể khiến cậu đánh mất khả năng tự lập. Đứng trước sự cám dỗ vật chất, cậu vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Lưu Tú Tường không phụ lòng những thử thách mà số phận đã đặt ra và đã tự mình viết nên chương mở đầu đầy rực rỡ cho cuộc đời.

Vượt lên nghịch cảnh

Sau khi nổi tiếng, Lưu Tú Tường không lợi dụng danh tiếng để kiếm tiền. Trong mắt Lưu Tú Tường, tài sản lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là ý chí kiên định và sự nỗ lực không ngừng.

Khi dư luận dần lắng xuống, cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như trước đây. Nhưng có một điều khác biệt - khi lên đại học, cậu có nhiều thời gian hơn và có nhiều cách kiếm tiền hơn. Thời điểm bận rộn nhất, mỗi ngày cậu làm cùng lúc bốn, năm công việc. Với số tiền kiếm được, cậu thuê một căn phòng nhỏ gần trường, vừa chăm sóc mẹ, vừa tiếp tục việc học.

Lưu Tú Tường luôn tin vào sức mạnh của kiến thức.

Trong thời gian học đại học, cậu tích cực tham gia các hoạt động của hội sinh viên - vừa để mở rộng mối quan hệ, vừa để rèn luyện bản thân. Sự cống hiến và thành tích của Lưu Tú Tường được rất nhiều thầy cô, bạn bè công nhận.

Sau khi tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn đã chủ động mời Lưu Tú Tường về làm việc, thậm chí có công ty đề nghị mức lương 550.000 tệ/năm (hơn 1,9 tỷ VNĐ). Nhưng Lưu Tú Tường hiểu rất rõ, thứ mà các doanh nghiệp này quan tâm không hẳn là năng lực của Lưu Tú Tường, mà là sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng mà cậu mang lại.

Có thể một số công ty thực sự muốn đào tạo Lưu Tú Tường, nhưng phần lớn đều vì mục tiêu thương mại. Nhận thức được điều này, Lưu Tú Tường đã từ chối tất cả những lời mời với mức lương hấp dẫn. Với Lưu Tú Tường, làm việc phải dựa vào thực lực, chứ không phải dựa vào danh tiếng.

Cuối cùng, Lưu Tú Tường chọn một công việc bình thường tại một công ty bảo hiểm - một công việc giúp Lưu Tú Tường từng bước xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Chỉ sau hai năm, nhờ sự cố gắng không ngừng, Lưu Tú Tường đã đạt mức lương hơn 10.000 tệ/tháng (hơn 35 triệu VNĐ).

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Tú Tường sẽ giống như bao người khác - nỗ lực làm việc, cố gắng mua nhà, lập gia đình. Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã thay đổi vận mệnh của Lưu Tú Tường.

Người gọi điện là một nữ sinh cấp ba, cô gái có một hoàn cảnh khó khăn giống như Lưu Tú Tường. Họ quen nhau trong lúc cùng đi nhặt phế liệu, và từ đó, Lưu Tú Tường luôn động viên cô không được từ bỏ việc học. Thế nhưng, lần này cô gọi không phải để chia sẻ chuyện học hành, mà là để mời Lưu Tú Tường về dự đám cưới của mình. Rõ ràng, cô gái ấy đã không thể chịu nổi áp lực cuộc sống và chuẩn bị từ bỏ con đường học vấn.

Trở về quê hương

Câu chuyện này đã tác động mạnh mẽ đến Lưu Tú Tường, khiến Lưu Tú Tường quyết tâm quay trở lại quê hương - hy vọng rằng bằng chính nỗ lực của mình, có thể giúp đỡ những đứa trẻ nghèo vùng núi có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi trở về, Lưu Tú Tường tận dụng các mối quan hệ và sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm nhà tài trợ. Không chỉ vậy, Lưu Tú Tường còn trích tiền lương của mình để hỗ trợ các em nhỏ tiếp tục con đường học vấn.

Những việc làm ý nghĩa của Lưu Tú Tường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương. Dưới sự sắp xếp của chính quyền và các trường học, Lưu Tú Tường bắt đầu thực hiện những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng miễn phí cho học sinh - kể lại chính câu chuyện của mình để tiếp thêm động lực cho các em không bỏ học giữa chừng.

Lưu Tú Tường hiểu rõ rằng, việc hỗ trợ vật chất đơn thuần không thể thực sự thay đổi số phận của những đứa trẻ nghèo khó. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của các em, giúp các em nhận thức rằng việc học có thể tạo ra một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời. Vì vậy, Lưu Tú Tường muốn dùng chính câu chuyện của mình để khơi dậy ý chí vươn lên của các học sinh.

Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều gian khổ nhưng chưa bao giờ khuất phục trước số phận, nên mỗi bài diễn thuyết của Lưu Tú Tường đều chứa đựng một sức mạnh sống mãnh liệt.

Lưu Tú Tường trở về quê hương giúp đỡ mọi người.

Nhiều học sinh, sau khi nghe những bài diễn thuyết của Lưu Tú Tường, đã hoàn toàn thay đổi số phận. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, Lưu Tú Tường đã thực hiện hơn 1.000 buổi diễn thuyết miễn phí, với tổng số người tham dự lên đến hàng triệu. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Lưu Tú Tường đều kể lại những năm tháng cơ cực của mình, gạt bỏ nỗi đau để biến những vết thương thành bài học cho thế hệ sau.

Không chỉ dùng những bài diễn thuyết để thay đổi suy nghĩ của học sinh, anh còn trở thành một giáo viên làng quê đầy tâm huyết. Lưu Tú Tường nhận dạy những học sinh được coi là “kém cỏi”, nhiều năm sau các em đã đỗ đạt.

Câu chuyện của Lưu Tú Tường đến nay vẫn khiến mọi người xúc động khi nhớ lại.

