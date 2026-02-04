Mẹ 4 con Vân Trang giảm 24kg sau sinh nhờ loại bỏ 1 món ăn trên mâm cơm hàng ngày

Mới đây, diễn viên Vân Trang cùng 4 con đã xuất hiện trong tiệc thôi nôi con gái của Nhật Kim Anh. Giữa khung cảnh ấm cúng, đông đủ bạn bè thân thiết trong showbiz, điều khiến nhiều người không thể rời mắt lại chính là… Vân Trang.

Ở tuổi U40, đã trải qua 4 lần sinh nở, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, làn da tươi tắn và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Nhiều người không giấu được sự bất ngờ, thậm chí xuýt xoa: "Nhìn cứ ngỡ gái chưa chồng". Ít ai nghĩ rằng, để có được ngoại hình hiện tại, Vân Trang từng có thời điểm tăng cân khá nhiều sau sinh và đã giảm thành công tới 24kg.

Vậy bí quyết của mẹ 4 con là gì? Và liệu phụ nữ sau sinh, phụ nữ công sở hay chị em đang muốn giảm cân đón Tết có thể học theo hay không?

Tiết lộ bí quyết hàng đầu giúp Vân Trang giảm 24kg

Chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng, Vân Trang cho biết cô từng không ăn cơm trong thời gian dài, có thời điểm kéo dài tới 2 tháng. Tuy nhiên, điều quan trọng là nữ diễn viên không nhịn ăn hay ép cân cực đoan.

Cô vẫn ăn đầy đủ các bữa trong ngày, vẫn bổ sung đạm, rau xanh, chất béo tốt…, chỉ là loại bỏ cơm trắng, nguồn tinh bột tinh chế quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Chính thói quen này đã giúp cân nặng của Vân Trang giảm nhanh trong giai đoạn đầu, tạo động lực để cô tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh hơn.

Nghe thì đơn giản, nhưng việc không ăn cơm để giảm cân có thực sự nên duy trì lâu dài?

Vì sao cắt tinh bột khiến cân nặng giảm nhanh?

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (hiện làm việc tại Đà Nẵng), việc cắt giảm tinh bột, đặc biệt là tinh bột tinh chế như cơm trắng, có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Cụ thể, cứ 1g tinh bột khi vào cơ thể sẽ giữ lại khoảng 2,4-3g nước. Vì vậy, khi bạn giảm lượng tinh bột nạp vào, cơ thể cũng đồng thời giải phóng lượng nước đi kèm, dẫn tới việc cân nặng giảm "thấy ngay trên bàn cân".

Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm thực tế, Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cũng từng chỉ ra mối liên hệ giữa giảm cân và việc cắt giảm tinh bột thông qua nhiều nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên, các nghiên cứu này cũng nhấn mạnh: phần lớn mức giảm ban đầu là giảm nước, không hoàn toàn là giảm mỡ.

Điều này lý giải vì sao nhiều người thấy mình "sụt cân rất nhanh" khi mới bỏ cơm, nhưng nếu quay lại chế độ ăn cũ, cân nặng có thể tăng trở lại.

Chị em nên học gì và tránh gì?

Cách giảm cân của Vân Trang là một gợi ý đáng tham khảo, đặc biệt với những chị em đang muốn giảm cân nhanh để tự tin hơn dịp Tết. Tuy nhiên, áp dụng sao cho thông minh mới là điều quan trọng.

Theo chuyên gia, lúc này chị em có thể cắt giảm tinh bột, nhất là tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh ngọt, đồ ăn nhanh. Khi ăn tinh bột nên ưu tiên tinh bột chưa qua tinh chế như bánh mì đen, khoai lang, yến mạch, gạo lứt… Những thực phẩm này giúp no lâu, ổn định đường huyết và hạn chế tích mỡ.

HLV Phạm Hoàng Vũ cũng nhấn mạnh, giảm cân bền vững không thể chỉ dựa vào ăn kiêng. Chị em nên đầu tư khoa học vào bản thân bằng cách kết hợp ăn uống hợp lý và tập luyện điều độ.

Quan trọng hơn cả, hãy hướng tới lối sống lành mạnh lâu dài. Ăn uống đầy đủ, cân đối các nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Không có thực phẩm nào xấu đến mức phải cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có lựa chọn nào phù hợp hơn với cơ thể bạn ở từng thời điểm.

Bên cạnh đó, việc gắn bó với một bộ môn vận động yêu thích như tập gym, yoga, chạy bộ, chơi thể thao… sẽ giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, tăng cường sức mạnh và xây dựng cơ bắp. Đây mới chính là chìa khóa giúp chị em giữ dáng lâu dài, chứ không chỉ giảm cân "chớp nhoáng".

(Ảnh: FB)