MB kiến tạo xu thế “Z hoá” ngành ngân hàng

GenZ là những người sinh năm 1997 đến 2012, sinh ra sau thế hệ Y (GenY), còn được biết là "thế hệ kết nối" hay "những đứa trẻ trong thời đại chấm com". Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2025, dân số GenZ sẽ chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động của Việt Nam, tương đương gần 15 triệu người. Chính vì vậy, GenZ là nhóm khách hàng tiềm năng mà các ngân hàng đặc biệt quan tâm hiện nay.



Giải pháp quản lý tài chính cá nhân toàn diện cho Gen Z

Nổi tiếng là ngân hàng thấu hiểu và yêu chiều GenZ bậc nhất trên thị trường, MB đã liên tục phát triển những giải pháp "all in one" để phục vụ khách hàng của mình. Đầu tiên phải kể đến siêu ứng dụng "all-in-one" App MBBank – nơi khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch tài chính cho đến các dịch vụ khác từ đặt vé máy bay, khách sạn, hoa, sân golf, lịch khám bệnh cho đến các dịch vụ đầu tư, bảo hiểm, dịch vụ luật sư, hay làm thiện nguyện online. Mọi tiện ích cuộc sống đều được quản lý thuận tiện trên App MBBank.

Ngoài ra, trong 2 năm gần đây, MB liên tục gây sốt với các bộ sưu tập thuộc dòng thẻ MB Hi Collection - dòng thẻ đa năng 2in1 tích hợp đồng thời thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng 1 chip - cho phép chủ thẻ sử dụng đa nguồn tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán một cách tiện lợi và linh hoạt. Theo khảo sát năm 2022 tại 46 quốc gia của Deloitte, 43% Gen Z đang nỗ lực làm thêm, kinh doanh để tăng thu nhập bên cạnh công việc chính, điều này chứng tỏ nhu cầu quản lý tài chính linh hoạt và hiệu quả của thế hệ này là rất lớn.

Vì vậy, phép cộng bất ngờ từ dòng thẻ đa năng của MB hỗ trợ các bạn trẻ quản lý tài chính dễ dàng khi cung cấp đa nguồn tiền, đặc biệt phù hợp với bài toán giải quyết chi phí nhanh chóng vốn là vấn đề "nhức nhối" của giới trẻ. Trong khi đó, giao dịch đa dạng với rút tiền trực tiếp tại cây ATM, máy POS trong và ngoài nước, trực tiếp hay online đều được tích hợp vô cùng tiện lợi. Nhờ vậy, chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất mang theo bên mình, chủ thẻ đã có thể thực hiện tất cả giao dịch chỉ bằng một cái "chạm".

Sự thật là, mặc dù thỏa sức checkin và thể hiện bản thân trên các nền tảng mạng xã hội nhưng khi đề cập đến các vấn đề riêng tư thì Gen Z lại vô cùng "nhạy cảm". Chính vì vậy, hệ sinh thái siêu thẻ MB được coi là chân ái khiến Gen Z "quẹt phải" ngay bởi tính năng siêu bảo mật đi đầu xu hướng. MB không chỉ trang bị công nghệ mã hóa cao cấp trên mỗi thẻ với chip và hệ thống bảo vệ trực tuyến giám sát giao dịch mà còn đầu tư hơn 50 triệu USD vào phát triển công nghệ để bảo vệ thông tin và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu cá nhân, khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc đua chuyển đổi số ngành ngân hàng. Thông qua App MBBank, giới trẻ được bảo vệ khỏi các tình huống "trầm kẽm" khó lường và có thể tận hưởng trải nghiệm cá nhân hóa all-in-one với trợ lý ảo thông minh, đảm bảo phản hồi kịp thời và bảo vệ quyền lợi người dùng một cách hiệu quả. Mới đây, MB còn cho ra mắt tính năng xác thực giao dịch bằng khuôn mặt, chủ động lựa chọn mức giao dịch cần xác thực, nâng cấp mức độ bảo mật, an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ của MB.

Bên cạnh đó, MB Hi Collection còn ghi điểm với tính năng tự động nâng hạn mức tín dụng khi đạt điều kiện, cho phép khách hàng chi tiêu càng nhiều, hạn mức càng tăng. Gen Z có thể tự do chi tiêu, tận hưởng vô vàn ưu đãi và giải trí mà không lo lắng về tài chính. Quy trình linh hoạt, chuyên nghiệp và tiện lợi của MB, đặc biệt là ở khâu xử lý hồ sơ online giúp tiết kiệm thời gian và công sức, phù hợp với Gen Z – thế hệ vốn không thích các thủ tục giấy tờ rườm rà.

Hệ sinh thái siêu thẻ "hút mắt" với vô vàn ưu đãi

Hệ sinh thái thẻ ngân hàng của MB không chỉ đa-zi-năng mà còn hút mắt Gen Z bởi ngoại hình "mỹ miều" của mình. Siêu thẻ của MB "cưa đổ" giới trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế theo phong cách hiện đại, tôn bật phong cách cá nhân với các bộ sưu tập độc đáo thỏa sức chọn lựa.

Là thế hệ cá tính với gu thẩm mỹ cao, giới trẻ ngày nay thường ưa chuộng những món đồ mang thiết kế độc lạ để có thể dễ dàng khẳng định chất tôi cá nhân không trộn lẫn. Chiều lòng khách hàng, MB đã cho ra mắt nhiều dòng thẻ tiên phong trong xu hướng "cá nhân hoá" cho từng trải nghiệm với thiết kế độc đáo và sáng tạo mang dấu ấn trong mỗi bộ sưu tập như: Hi Collection với Zodiac - Cung hoàng đạo, MB Hi JCB Japanese Culture đậm nét văn hóa Nhật Bản, MB Hi Slaydy với phong cách tối giản cổ vũ phái đẹp và bình đẳng giới, MB Hi ShopeeFood dành cho tín đồ mua sắm và gọi đồ ăn online, MB Hi Green dành cho thế hệ "xanh" – bảo vệ sự phát triển bền vững của tương lai... Không chỉ đưa ra những mẫu thẻ đẹp mắt, MB còn là ngân hàng tiên phong cho ra mắt vòng tay thời trang có tính năng thanh toán MB Stellar với 18 mẫu vô cùng đặc biệt, phù hợp mọi phong cách, lối sống. Mỗi bộ sưu tập đều thu hút các bạn trẻ với thiết kế hiện đại, thời thượng với màu sắc bắt mắt vừa showoff được "chất" cá nhân vừa là một phụ kiện độc đáo.

Không chỉ được trau chuốt về "ngoại hình", hệ sinh thái siêu thẻ của MB được ngân hàng này đầu tư mạnh mẽ vào các ưu đãi cho khách hàng trên đa lĩnh vực từ vui chơi giải trí, du lịch, cho đến ẩm thực, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Chủ thẻ được nhận ưu đãi tại hơn 100 nghìn điểm mua sắm, với ưu đãi lên tới 50% hoặc tới vài triệu đồng tại các thương hiệu đối tác của MB. Đối với một GenZ "dễ quên khó nhớ", MB liên tục cập nhật ưu đãi cho khách hàng trên Mục Ưu đãi ngay trên App MBBank để thế hệ khách hàng năng động, bận rộn không bị bỏ lỡ các ưu đãi mua sắm với các thương hiệu uy tín khi xài thẻ MB.

Đặc biệt và chưa từng có, MB còn dành tặng đặc quyền siêu xịn cho các chủ thẻ MB JCB Be The Sky khi được tận hưởng trải nghiệm độc quyền với nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP. Là một Gen Z đậm chất, còn gì tuyệt vời hơn khi được đồng hành cùng thần tượng của mình. Sự sáng tạo trong ý tưởng và thấu hiểu đem lại những trải nghiệm độc đáo, thời thượng giúp các bạn trẻ ghi đậm dấu ấn riêng biệt. Tận dụng các ưu đãi thần tượng, chủ thẻ MB JCB Be The Sky tiêu 1 lời 2 dễ dàng quản lý được chi tiêu cá nhân.

Không thể phủ nhận, là ngân hàng dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, MB luôn bắt kịp các nhu cầu về tài chính, tiên phong sáng tạo đưa ra các giải pháp tài chính hiện đại nhằm mở ra một thế giới chi tiêu nhiều ưu đãi đặc quyền, tiện lợi mà vẫn chuẩn "chất" cá nhân. Với các sản phẩm tài chính tiên phong trong xu hướng 'Z hóa' ngành ngân hàng, MB không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành mà còn đóng góp vào việc định hình tương lai số của ngành ngân hàng Việt Nam.