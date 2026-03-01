Mâu thuẫn làm ăn, người phụ nữ bị nhóm đối tượng “bắt cóc”, đánh đập dã man rồi định đem... bán sang Campuchia

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam Võ Văn Tường (44 tuổi) cùng 9 người khác để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, Tường và người phụ nữ 41 tuổi (ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) có làm ăn chung. Gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn tiền bạc nên hẹn gặp tại xã Bình Hiệp để giải quyết.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tối 21/2, người phụ nữ vừa đi qua cầu Mộc Hóa đến nơi gặp Tường thì bị người này cùng nhiều người khác chặn xe. Sau đó, Tường dùng dao khống chế đưa người phụ nữ lên xe ô tô. Quá trình này, nhóm Tường lục lấy điện thoại, túi xách cùng giấy tờ tùy thân.

Sau đó, nhóm Tường chạy về xã Tân Trụ. Khi đến nhà nghỉ tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, nhóm Tường liên tục dùng chổi, ống nước đánh đập. Chưa dừng lại, nhóm ép nạn nhân chuyển gần 160 triệu đồng vào tài khoản của Tường.

Sáng 22/2, nhóm Tường dùng xe ô tô 7 chỗ chở người phụ nữ về lại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh với dự định bán qua Campuchia. Khi nhóm dừng tại một quán cơm trên quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Thạnh Hóa, Tây Ninh, người phụ nữ bất ngờ bung cửa xe ô tô chạy thoát và đến trình báo công an.

Nhận tin, công an đã đưa người phụ nữ vào bệnh viện điều trị và truy xét các đối tượng gây án. Kết quả ghi nhận bà M. có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Từ lời khai ban đầu, công an lần lượt truy Tường cùng đồng phạm.