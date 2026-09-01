Mẫu iPhone Apple vẫn chưa ra mắt trong sự kiện vừa qua

Sự vắng mặt của iPhone 18 bản tiêu chuẩn tại sự kiện tháng 9 cho thấy Apple đang có sự thay đổi đáng chú ý trong lịch ra mắt iPhone.

Tại sự kiện diễn ra ngày 9/9, Apple trình làng loạt sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý nhất là bộ đôi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Tuy nhiên, một cái tên quen thuộc lại vắng mặt: iPhone 18 bản tiêu chuẩn.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Apple. Trong nhiều năm, tháng 9 gần như mặc định là thời điểm hãng giới thiệu trọn bộ iPhone mới, gồm phiên bản tiêu chuẩn và các mẫu Pro. Năm nay, cấu trúc này đã bị phá vỡ.

Apple đang chia đôi lịch ra mắt iPhone

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng và giới phân tích, Apple nhiều khả năng đang chuyển sang mô hình phát hành iPhone thành hai đợt trong năm.

iPhone 18 bản tiêu chuẩn không xuất hiện tại sự kiện tháng 9 của Apple, trong khi các mẫu cao cấp đã được trình làng. (Ảnh minh hoạ: IBTimes)

Nhóm sản phẩm cao cấp gồm iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Duo được ưu tiên ra mắt vào mùa thu. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và thế hệ tiếp theo của iPhone Air được cho là sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với lịch trình iPhone kể từ khi dòng sản phẩm này hình thành.

Một trong những lý do được nhắc đến là danh mục iPhone của Apple ngày càng mở rộng. Sự xuất hiện của iPhone Duo khiến hãng phải phân bổ nguồn lực cho thêm một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, bên cạnh iPhone tiêu chuẩn, iPhone Pro, iPhone Air và các phiên bản giá thấp hơn.

Thay vì đưa tất cả sản phẩm lên kệ cùng lúc, Apple có thể chia lịch ra mắt để từng nhóm thiết bị có một khoảng thời gian riêng trên thị trường.

Cách làm này cũng giúp hãng duy trì sự chú ý của người dùng trong nhiều thời điểm khác nhau của năm, thay vì tập trung toàn bộ sản phẩm mới vào một sự kiện duy nhất.

Sự xuất hiện của iPhone gập làm thay đổi cuộc chơi

iPhone Duo là yếu tố đặc biệt trong kế hoạch năm nay.

Theo Reuters, mẫu máy này có màn hình trong 7,6 inch, màn hình ngoài 5,4 inch và mức giá khởi điểm 1.999 USD. Đây là thiết bị hoàn toàn mới trong danh mục của Apple và được xem là sản phẩm quan trọng nhất của hãng trong sự kiện tháng 9.

Trong bối cảnh đó, việc đưa thêm iPhone 18 tiêu chuẩn lên sân khấu có thể khiến danh mục sản phẩm trở nên quá dày đặc.

Apple có thể muốn dành sự chú ý của thị trường cho các thiết bị cao cấp trước, đặc biệt khi iPhone Duo đang mở ra một phân khúc hoàn toàn mới.

Lịch ra mắt tách thành hai giai đoạn cũng cho phép hãng có thêm một đợt truyền thông và bán hàng vào đầu năm, thay vì chỉ dựa vào mùa mua sắm cuối năm.

Một nguyên nhân khác được giới phân tích đề cập là áp lực đối với chuỗi cung ứng.

Việc Apple đồng thời sản xuất nhiều dòng iPhone với cấu hình và linh kiện khác nhau khiến việc phân bổ năng lực sản xuất trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, thị trường bộ nhớ đang chịu sức ép lớn từ nhu cầu của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

The Information từng nhận định việc chia lịch ra mắt có thể giúp Apple quản lý nguồn lực sản xuất hiệu quả hơn khi danh mục iPhone ngày càng nhiều mẫu.

Đây cũng là cách để Apple giảm áp lực phải chuẩn bị sản lượng lớn cho quá nhiều mẫu máy cùng thời điểm.

Dù vậy, Apple chưa công bố lý do chính thức cho việc không giới thiệu iPhone 18 tiêu chuẩn tại sự kiện tháng 9. Vì thế, những yếu tố liên quan đến chuỗi cung ứng hiện vẫn nên được xem là khả năng thay vì nguyên nhân đã được xác nhận.

Người dùng phải chờ đến bao giờ?

Các nguồn tin hiện tại cho rằng iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được giới thiệu vào khoảng tháng 3/2027, cùng với iPhone 18e và iPhone Air thế hệ hai.

Điều này đồng nghĩa người dùng muốn mua một chiếc iPhone thế hệ mới ở phân khúc tiêu chuẩn trong mùa mua sắm cuối năm 2026 sẽ không có lựa chọn iPhone 18.

Thay vào đó, họ có thể lựa chọn iPhone 17 đang được bán, hoặc chuyển lên các mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá cao hơn.

Với Apple, đây có thể là một cách để kéo dài vòng đời thương mại của từng sản phẩm, đồng thời tạo thêm một đợt nâng cấp vào đầu năm 2027.

Với người dùng, thay đổi này cũng đồng nghĩa khái niệm “mùa iPhone” quen thuộc vào tháng 9 có thể không còn giống trước đây.

Nếu kế hoạch mới được duy trì, Apple sẽ không còn xem tháng 9 là thời điểm ra mắt toàn bộ thế hệ iPhone mới, mà trở thành thời điểm dành cho nhóm sản phẩm cao cấp. Phần còn lại của dòng iPhone sẽ được tung ra vào một chu kỳ khác.

Apple chưa xác nhận ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc mẫu máy này vắng mặt tại sự kiện tháng 9/2026 cho thấy hãng đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới với dòng sản phẩm quan trọng nhất của mình.

Theo CNET