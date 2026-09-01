2 vị trí “đại kỵ” làm chậm sóng WiFi, nhiều người đang để mà không hay biết

Đặt WiFi sai vị trí có thể khiến tín hiệu suy yếu, tốc độ kết nối giảm và xuất hiện nhiều vùng khuất trong nhà.

Khi Wi-Fi chậm hoặc chập chờn, nhiều người thường nghĩ đến việc nâng cấp gói cước Internet hoặc thay router mới. Tuy nhiên, vấn đề đôi khi đơn giản hơn: Thiết bị phát Wi-Fi đang được đặt ở vị trí không phù hợp.

Theo TP-Link, vị trí lắp đặt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phủ sóng của router. Thiết bị nên được đặt ở khu vực tương đối trung tâm, cao hơn mặt sàn và thông thoáng để tín hiệu có thể lan tỏa đồng đều trong nhà.

Đặt router dưới sàn có thể làm giảm vùng phủ sóng

Một trong những vị trí thường gặp nhưng không lý tưởng là ngay dưới sàn nhà. Nhiều gia đình lựa chọn cách này để giấu dây mạng hoặc tận dụng không gian, nhưng nó khiến router phải phát tín hiệu qua nhiều vật cản hơn.

Đặt WiFi sai vị trí có thể khiến tín hiệu suy yếu, tốc độ kết nối giảm và xuất hiện nhiều vùng khuất trong nhà. (Ảnh minh hoạ: YouTube)

Phần lớn router gia đình sử dụng hệ thống ăng-ten đa hướng, với vùng phát hiệu quả chủ yếu trải rộng theo phương ngang. Khi thiết bị nằm sát sàn, tín hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi nền nhà và các vật cản xung quanh như bàn ghế, tủ kệ hoặc kết cấu bê tông.

Vì vậy, thay vì đặt router trực tiếp trên sàn, người dùng nên đưa thiết bị lên vị trí cao và thoáng. TP-Link cũng khuyến nghị không nên đặt thiết bị ở góc kín hoặc sát các bề mặt có khả năng cản, phản xạ tín hiệu.

Không nên giấu router trong tủ hoặc phía sau TV

Một thói quen khác khá phổ biến là đặt router vào tủ TV, kệ kín hoặc phía sau màn hình để không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ căn phòng.

Cách bố trí này có thể khiến tín hiệu Wi-Fi bị cản trở, đồng thời hạn chế khả năng tản nhiệt của thiết bị. Router hoạt động liên tục trong không gian bí và nóng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

Các vật liệu như kim loại cũng có thể phản xạ hoặc cản sóng vô tuyến. Vì vậy, đặt router cạnh những vật dụng kim loại lớn, tủ lạnh hoặc các thiết bị có cấu trúc dày không phải lựa chọn tối ưu.

Tránh đặt router cạnh thiết bị có thể gây nhiễu

Không gian xung quanh router cũng đáng được lưu ý. Một số thiết bị điện tử có thể gây nhiễu, đặc biệt khi router và thiết bị kết nối sử dụng băng tần 2,4 GHz.

Lò vi sóng, điện thoại không dây và một số thiết bị không dây khác có thể tạo ra nhiễu trong khu vực này. Do đó, việc đặt router cách xa các nguồn gây nhiễu có thể giúp kết nối ổn định hơn.

Người dùng cũng nên tránh đặt hai router quá gần nhau nếu không cần thiết. Các mạng Wi-Fi hoạt động trong cùng khu vực có thể sử dụng những kênh chồng lấn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng kết nối.

Nhà nhiều tầng nên đặt router ở đâu?

Với nhà một tầng hoặc căn hộ, vị trí gần trung tâm không gian sử dụng thường là lựa chọn hợp lý. Router nên được đặt cao, thoáng và hạn chế tối đa các vật cản xung quanh.

Trong nhà nhiều tầng, vị trí đặt thiết bị cần được cân nhắc để tín hiệu có thể phân bổ tương đối đồng đều giữa các tầng. Việc đặt router ở vị trí cao trên tầng trệt hoặc khu vực giữa ngôi nhà có thể giúp cân bằng vùng phủ sóng.

Hướng ăng-ten cũng có thể được điều chỉnh tùy cấu trúc nhà. Với nhà một tầng, ăng-ten ngoài thường được đặt theo phương thẳng đứng để tối ưu vùng phủ theo chiều ngang. Với nhà nhiều tầng, có thể kết hợp các góc đặt khác nhau để mở rộng vùng phủ theo chiều dọc.

Tham khảo TP-Link, WIRED