Một người gốc Việt làm Phó chủ tịch Apple, xuất hiện trong lễ ra mắt iPhone

Đây là một trong những kỹ sư quan trọng phát triển nhiều dòng sản phẩm iPhone của Apple.

Một kỹ sư gốc Việt có khoảng 20 năm làm việc tại Apple vừa gây chú ý mạng xã hội Việt khi xuất hiện trên sân khấu sự kiện ra mắt iPhone 18 trong đêm 10/9 (giờ Việt Nam), trong vai trò Phó Chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone. Ông đã tham gia quá trình phát triển iPhone từ những năm đầu tiên và hiện giữ vị trí quan trọng trong đội ngũ phần cứng của hãng.

Nhân vật được nhắc đến là Richard Dinh, có tên đầy đủ Richard Hung Minh Dinh. Ông gia nhập Apple vào tháng 7/2005, ban đầu đảm nhiệm vị trí Kỹ sư Thiết kế Sản phẩm cho dòng máy nghe nhạc iPod.

Chỉ khoảng 4 tháng sau khi gia nhập Apple, Dinh chuyển sang nhóm phát triển iPhone. Đây cũng là thời điểm Apple đang chuẩn bị đưa chiếc iPhone đầu tiên ra thị trường, mở đầu cho một trong những dòng sản phẩm quan trọng nhất của công ty.

Từ kỹ sư thiết kế đến lãnh đạo phần cứng

Trong những năm đầu tại Apple, Richard Dinh tập trung vào thiết kế sản phẩm iPhone. Từ năm 2005 đến 2011, ông làm việc với vai trò Kỹ sư Thiết kế Sản phẩm iPhone trước khi lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao hơn.

Sự nghiệp của ông tại Apple sau đó trải qua nhiều cấp bậc, từ quản lý, Giám đốc đến Giám đốc cấp cao phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone.

Theo thông tin được công bố, Dinh từng tham gia phát triển nhiều sản phẩm của Apple, trong đó có iPhone 12 và iPhone SE. Hơn 20 năm làm việc cũng đưa ông từ một kỹ sư trực tiếp tham gia thiết kế sản phẩm trở thành một trong những nhân sự cấp cao phụ trách định hướng phần cứng của Apple.

Dinh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch của Apple vào tháng 9/2024. Tại sự kiện ra mắt iPhone 18, ông xuất hiện với chức danh Vice President of Hardware Engineering, tức Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Phần cứng.

Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần cứng của các sản phẩm Apple, từ thiết kế, cấu trúc cho đến việc tối ưu hóa các thành phần bên trong thiết bị.

Có tên trong nhiều bằng sáng chế

Không chỉ giữ vị trí quản lý, dấu ấn của Richard Dinh còn xuất hiện trong nhiều hồ sơ bằng sáng chế liên quan đến phần cứng của iPhone.

Các sáng chế có sự tham gia của ông trải rộng từ thiết kế vỏ kim loại, cụm màn hình, khả năng chống thấm nước đến hệ thống ăng-ten và cách bố trí linh kiện bên trong thiết bị.

Đáng chú ý, tên đầy đủ Richard Hung Minh Dinh còn xuất hiện trong một số bằng sáng chế cùng những nhân sự nổi tiếng của Apple, trong đó có Jony Ive và Steve Jobs.

Một số hồ sơ liên quan đến cảm biến tiệm cận, cụm công tắc và mặt kính phía trước của thiết bị điện tử. Những tài liệu này cho thấy ông đã tham gia vào quá trình phát triển phần cứng của Apple từ khá sớm, thay vì chỉ xuất hiện ở các sản phẩm thế hệ gần đây.

Richard Dinh có nền tảng chuyên môn về kỹ thuật cơ khí. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley), sau đó nhận bằng Thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Việc có chuyên môn về cơ khí cũng gắn khá chặt với công việc mà ông theo đuổi tại Apple, nơi thiết kế sản phẩm không chỉ liên quan đến hình thức bên ngoài mà còn bao gồm cấu trúc, vật liệu, khả năng bố trí linh kiện và tối ưu không gian bên trong thiết bị.

Sau khoảng hai thập kỷ, ông hiện là một trong những lãnh đạo cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple và tiếp tục xuất hiện trực tiếp trong những sự kiện giới thiệu các thế hệ iPhone mới.