Trên tay 4 phiên bản iPhone 18 Pro Max, nặng chắc tay, màu đẹp!

Bộ bốn màu Burgundy, Glacier, đen và bạc mang đến diện mạo đa sắc cho mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple.

Sau sự kiện ngày 9/9, loạt iPhone mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người dùng công nghệ. Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, camera hay hiệu năng, màu sắc là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trên iPhone 18 Pro Max khi Apple mang đến bốn lựa chọn với diện mạo khác nhau.

iPhone 18 Pro Max với 4 màu gồm Burgundy, Glacier, đen và bạc. (Ảnh: Gori)

Đặt cạnh nhau, bốn màu tạo ra sự khác biệt rõ rệt, từ nổi bật như Burgundy đến trung tính như đen và bạc. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Burgundy nổi bật nhất trong bộ bốn màu

Trong bốn lựa chọn, Burgundy là màu mới tạo nhiều chú ý nhất. Tông đỏ trên máy thực tế có xu hướng trầm và đậm hơn so với những hình ảnh từng xuất hiện trước thời điểm ra mắt, tạo cảm giác thiên về màu đỏ rượu thay vì đỏ tươi.

Burgundy là màu mới nổi bật nhất trên iPhone 18 Pro Max, mang sắc đỏ trầm và khá khác biệt. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Apple cũng thay đổi cách phối màu giữa khung nhôm và mặt kính. Hai phần này giờ có màu sắc đồng nhất hơn, giúp tổng thể máy liền mạch so với iPhone 17 Pro.

TechRadar cũng đặc biệt chú ý đến Burgundy sau thời gian trải nghiệm nhanh iPhone 18 Pro. Trang này nhận xét đây là một sắc đỏ tối, có thể thay đổi cảm nhận tùy theo góc chiếu sáng và tạo hiệu ứng ánh màu khá thú vị.

Ở điều kiện ánh sáng khác nhau, màu Burgundy có thể chuyển sắc, tạo cảm giác lúc đỏ, lúc ngả nâu. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Trong khi đó, HardwareZone mô tả Burgundy là một màu đỏ rất đậm, thậm chí có thời điểm nhìn gần như hơi ngả nâu. Với người thích những màu sắc nổi bật nhưng không quá sặc sỡ, đây có thể là lựa chọn đáng chú ý nhất của thế hệ năm nay.

Glacier: xanh nhạt nhưng thay đổi theo ánh sáng

Glacier là màu hoàn toàn mới trên dòng Pro, mang sắc xanh băng khá nhạt. Khi đặt dưới ánh sáng khác nhau, màu này có thể chuyển cảm giác từ xanh nhạt sang hơi ánh bạc.

Màu Glacier thay đổi sắc độ theo ánh sáng, đôi khi tạo cảm giác gần với màu bạc. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

TechRadar cũng có nhận xét tương tự khi cho rằng Glacier có thể trông giống xanh hoặc bạc tùy điều kiện ánh sáng. Đây cũng là màu được Apple sử dụng trong hình ảnh nhận diện cho sự kiện ra mắt iPhone mới.

So với Burgundy, Glacier có vẻ dễ tiếp cận hơn khi sử dụng hàng ngày. Màu xanh nhạt giúp máy trông trẻ hơn nhưng vẫn giữ được vẻ trung tính vốn có của dòng Pro.

HardwareZone cũng đánh giá cao Glacier và cho biết đây là màu yêu thích của người viết nhờ khả năng làm nổi bật các đường nét trên khung máy.

Đen trở lại, bạc vẫn là lựa chọn an toàn

Sau khi vắng bóng trên thế hệ trước, màu đen trở lại trên iPhone 18 Pro Max với tông rất tối và bề mặt nhám.

Màu bạc tiếp tục xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, là lựa chọn quen thuộc với người dùng yêu thích sự tối giản. (Ảnh: Gori)

Phiên bản màu đen có tông tối, phù hợp với người dùng thích vẻ ngoài kín đáo và cổ điển. (Ảnh: Gori)

Gizmodo dành sự chú ý đặc biệt cho màu này, cho rằng Apple đã mang trở lại một sắc đen thực sự thay vì những biến thể kiểu Midnight hay Space Gray. Trang này đánh giá đây là một trong những điểm thay đổi đáng hoan nghênh về màu sắc của dòng Pro năm nay.

Bên cạnh đó là màu bạc quen thuộc. Tuy không phải lựa chọn mới, phiên bản này có một thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận thấy: phần kính phía sau được xử lý cùng tông với khung máy thay vì tạo sự tương phản rõ như trên thế hệ trước.

Dynamic Island nhỏ hơn

Một thay đổi khác có thể nhận thấy ngay khi đặt iPhone 18 Pro Max cạnh thế hệ trước là Dynamic Island.

Phần khu vực cảm biến phía trên màn hình được thu nhỏ đáng kể, tạo thêm không gian hiển thị ở hai bên. Apple cho biết Dynamic Island mới có thể hiển thị đồng thời ba Live Activities, thay vì hai nội dung như trước.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy ở mặt trước iPhone 18 Pro Max là Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Nâng cấp này mang đến không gian hiển thị rộng hơn so với thế hệ trước. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Gizmodo đánh giá việc thu nhỏ Dynamic Island giúp giải phóng thêm diện tích hiển thị, dù trang này cho rằng kích thước lớn hơn trên thế hệ trước vốn cũng không gây quá nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng.

Ngoài ngoại hình, iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro, hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới và pin lớn hơn.

Theo HardwareZone, cảm giác cầm máy vẫn khá quen thuộc, dù iPhone 18 Pro Max nặng hơn thế hệ trước. Trang này cũng nhận xét những thay đổi đáng kể nhất của thế hệ mới nằm bên trong, từ chip xử lý, camera, pin cho đến các tính năng điều khiển chuyên nghiệp.

The Verge cũng đánh giá iPhone 18 Pro Max là một bản nâng cấp theo hướng hoàn thiện những gì Apple đã xây dựng từ thế hệ trước, thay vì tạo ra một cuộc thay đổi thiết kế toàn diện.

Với bốn màu gồm Burgundy, Glacier, đen và bạc, Apple đang tạo ra một bộ sưu tập có sự phân hóa khá rõ: Burgundy dành cho người thích nổi bật, Glacier mang phong cách trẻ trung, trong khi đen và bạc tiếp tục đóng vai trò những lựa chọn an toàn.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Máy có các tùy chọn 512 GB, 1TB và 2TB, với mức giá cao nhất lên tới 80,99 triệu đồng. Apple dự kiến nhận đặt trước từ ngày 12/9 và giao máy từ 18/9.

Tham khảo Gizmodo, Gori