Điện thoại bị chiếm quyền Zalo: Công an có cảnh báo quan trọng

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên MXH, đồng thời chủ động bật các tính năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản.

Mạng xã hội Zalo hiện là công cụ giao tiếp không thể thiếu của người Việt để nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc hàng ngày. Tuy nhiên, sự phổ biến rộng rãi này lại vô tình biến Zalo thành mục tiêu béo bở cho tội phạm không gian mạng. Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, từ việc âm thầm chiếm đoạt tài khoản, đánh cắp thông tin cá nhân cho đến mạo danh người thân để vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy này, cơ quan công an khuyến cáo người dùng cần thiết lập ngay tính năng cảnh báo và bảo mật hai lớp khi có thiết bị lạ đăng nhập.

Tính năng cảnh báo đăng nhập lạ hoạt động như thế nào?

Đây là tính năng bảo vệ mạnh mẽ được Zalo tích hợp nhằm bảo vệ tài khoản người dùng trước mọi rủi ro xâm nhập trái phép. Khi tính năng này được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động giám sát và nhận diện mỗi khi có ai đó cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một thiết bị lạ. Ngay lập tức, Zalo sẽ yêu cầu người truy cập phải nhập mã OTP được gửi về số điện thoại chính chủ, đồng thời phát đi một thông báo khẩn cấp đến thiết bị bạn đã đăng nhập trước đó. Nhờ quy trình xác minh nghiêm ngặt này, giúp cho người dùng quản lý, giám sát được truy cập cho phép hay từ chối lượt đăng nhập đó, giúp chặn đứng ngay lập tức những nỗ lực truy cập bất hợp pháp.

Các bước cài đặt bảo vệ 2 lớp đảm bảo an toàn cho tài khoản Zalo

Hướng dẫn thao tác kích hoạt bảo mật trên Zalo

Bước 1: Vào ứng dụng Zalo, chọn mục cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình và chọn mục cài đặt ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Vào tài khoản và bảo mật, bạn tìm đến Bảo mật 2 lớp và gạt thanh trạng thái sang màu xanh để bật bảo vệ tài khoản khi đăng nhập trên thiết bị mới.

Khi tính năng được bật, từ thời điểm này, bất cứ thiết bị lạ nào đăng nhập Zalo bằng tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức thông báo qua tin nhắn hoặc thông báo đẩy trên máy tính. Nếu vô tình để lộ mật khẩu hay nhấn vào đường link không an toàn dẫn đến tài khoản rơi vào tay kẻ xấu. Việc bật bảo vệ 2 lớp sẽ giúp tài khoản của bạn an toàn trên môi trường không gian mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau