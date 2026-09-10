Thao tác có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn

Nếu bài đăng có dấu hiệu này, rất có thể tài khoản của bạn đã vi phạm điều khoản sử dụng Zalo.

Zalo là nền tảng hỗ trợ nhắn tin, gọi điện miễn phí trên điện thoại và máy tính, đồng thời ngày càng trở thành một kênh kết nối, trao đổi thông tin phổ biến. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nền tảng này cũng tăng cường các quy định nhằm xây dựng môi trường trực tuyến an toàn, minh bạch và thân thiện hơn.

Trong đó, một trong những hành vi người dùng cần lưu ý là chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền.

Theo các quy định của Zalo, người dùng có trách nhiệm tôn trọng quyền tác giả và quyền đối với tác phẩm khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung trên nền tảng. Vì vậy, việc tự ý đăng tải, phát tán dữ liệu, tác phẩm hoặc dịch vụ chưa được chủ sở hữu cho phép có thể dẫn đến việc tài khoản bị xử lý, trong đó có khóa tài khoản.

Bên cạnh vấn đề bản quyền, người dùng cũng cần tránh mạo danh người khác để đăng tải hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Những hành vi này không chỉ vi phạm quy định của nền tảng mà còn có thể gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức bị mạo danh và những người tiếp nhận thông tin.

Do đó, trước khi đăng hoặc chia sẻ một nội dung trên Zalo, người dùng nên kiểm tra nguồn thông tin, quyền sử dụng tác phẩm và tính chính xác của nội dung, đặc biệt với những tài liệu, hình ảnh, video hoặc dịch vụ không do mình tạo ra.

Nếu thấy nội dung vi phạm, người dùng có thể báo xấu cho Zalo. Khi sử dụng tính năng báo xấu, thông tin phản ánh của người dùng sẽ được gửi trực tiếp đến nhà phát hành. Sau khi tiếp nhận, Zalo sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm. Tùy từng trường hợp cụ thể, hệ thống có thể áp dụng các biện pháp như nhắc nhở, cảnh cáo, hạn chế tính năng hoặc khóa/hủy tài khoản của đối tượng vi phạm.

Những hành vi người dùng bị nghiêm cấm khi sử dụng Zalo

Theo quy định của Zalo, trong quá trình sử dụng dịch vụ, người dùng không được thực hiện, yêu cầu, chỉ đạo hoặc tác động để bên thứ ba thực hiện các hành vi sau:

Tự ý sao chép, chỉnh sửa hoặc tạo phiên bản phái sinh của dịch vụ: Người dùng không được sao chép, sửa đổi, tái tạo, tạo sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh từ dịch vụ khi chưa được Zalo đồng ý.

Tự ý chuyển giao dữ liệu của dịch vụ: Không được bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào một phần hay toàn bộ dữ liệu cấu thành dịch vụ cho bên thứ ba, ngoại trừ phần dữ liệu mà người dùng là chủ sở hữu hợp pháp.

Thay đổi thông báo về quyền sở hữu trí tuệ: Người dùng không được xóa, che khuất hoặc thay đổi các thông báo liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các thông báo pháp lý khác được hiển thị trên hoặc đi kèm dịch vụ.

Can thiệp vào thiết kế của dịch vụ: Các hành vi thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa hoặc đảo lộn thiết kế của dịch vụ đều bị nghiêm cấm.

Can thiệp trái phép vào hoạt động của dịch vụ: Người dùng không được tự ý thay đổi, can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây ảnh hưởng đến cấu hình gốc, chức năng nguyên bản hay cơ chế vận hành bình thường của dịch vụ.

Gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh mạng: Không được lợi dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi gây hại cho an toàn thông tin, an ninh mạng của Zalo, như sử dụng dữ liệu hoặc truy cập trái phép vào máy chủ, hệ thống, tài khoản; truy cập hệ thống mạng nhằm xóa, chỉnh sửa, bổ sung thông tin; phát tán chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện các hành động khác gây hại, phá hủy hệ thống mạng.

Sử dụng phần mềm hoặc hệ thống không được Zalo chấp thuận: Người dùng không được đăng nhập, sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không do Zalo phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận.

Xây dựng website, ứng dụng giả mạo: Không được tạo hoặc vận hành website, ứng dụng giả mạo dịch vụ; đồng thời không được sử dụng thông tin, dấu hiệu nhận diện, nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến dịch vụ theo cách gây nhầm lẫn về mối liên hệ với Zalo hoặc nhằm mục đích vi phạm pháp luật.

Đăng tải, lưu trữ hoặc truyền tải nội dung vi phạm pháp luật: Người dùng không được lợi dụng dịch vụ để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; phân biệt, gây chia rẽ chủng tộc; xúc phạm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền của bên thứ ba: Không được sử dụng dịch vụ để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc các quyền hợp pháp khác của bên thứ ba.

Lợi dụng dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp: Người dùng không được sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do Zalo cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào để vi phạm pháp luật, phục vụ mục đích bất hợp pháp, quấy rối hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng khác.

Lạm dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo: Các sản phẩm được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo do Zalo triển khai không được sử dụng, chỉnh sửa hoặc thay đổi nhằm phục vụ những mục đích vi phạm pháp luật, đạo đức hoặc thuần phong mỹ tục.

Vi phạm quy chế, chính sách và pháp luật: Người dùng không được vi phạm các quy chế, chính sách của Zalo hoặc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)