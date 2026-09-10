Soi cận cảnh màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max: Đỏ trầm, đẹp sang

Đỏ Burgundy trở thành một trong những màu sắc gây chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max năm nay.

Sau màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) nổi bật trên thế hệ tiền nhiệm, Apple tiếp tục chọn một gam màu khác biệt làm điểm nhấn cho dòng iPhone 18 Pro. Lần này là Burgundy, sắc đỏ trầm lấy cảm hứng từ màu rượu vang.

Qua những hình ảnh thực tế, Burgundy không rực rỡ như màu đỏ thường thấy trên smartphone. Sắc màu này tối và sâu hơn, có thể thay đổi khá rõ tùy điều kiện ánh sáng và góc nhìn.

Đáng chú ý, Burgundy cũng là một trong những màu nhận được nhiều sự quan tâm của giới công nghệ sau sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo The Verge, sắc Burgundy mang tông đỏ trầm, gợi liên tưởng đến những gam màu đặc trưng của mùa thu, tạo cảm giác ấm và sang hơn so với các màu sắc rực rỡ. (Ảnh: The Verge)

Trang công nghệ này cũng đánh giá cao thay đổi ở mặt lưng khi phần kính được làm đồng màu hơn với thân máy, giúp tổng thể thiết bị trở nên liền mạch so với thế hệ trước. (Ảnh: The Verge)

Tuy nhiên, không phải cây viết công nghệ nào cũng bị thuyết phục bởi màu sắc mới. Sau khi trực tiếp cầm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Raymond Wong của Gizmodo cho biết anh không thực sự thích Burgundy và lại hào hứng hơn với việc màu đen quay trở lại dòng Pro. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Dù vậy, trang này cũng đánh giá tích cực cách Apple làm phần kính mờ phía sau đồng màu với khung kim loại. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

HardwareZone cũng đưa ra một nhận xét đáng chú ý về màu sắc thực tế. Theo cây viết Kenny Yeo, Burgundy là một sắc đỏ rất đậm và trong một số điều kiện có thể trông gần như ngả sang màu nâu. Bản thân tác giả lại lựa chọn Glacier, màu xanh nhạt mới, là màu yêu thích hơn Burgundy. (Ảnh: HardwareZone)

Những đánh giá này phần nào cho thấy Đỏ Burgundy hay vì một màu đỏ tươi và dễ nhận biết từ xa, Apple chọn tông đỏ tối, thiên về sự trầm và sang hơn. Đây cũng là lý do màu sắc của máy có thể cho cảm giác khá khác nhau giữa ảnh quảng cáo và khi nhìn trực tiếp. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

MacRumors nhận định Burgundy rõ ràng đóng vai trò kế nhiệm Cosmic Orange trên dòng iPhone 17 Pro. Một thay đổi khác được trang này chú ý là màu của khung nhôm và phần kính Ceramic Shield phía sau nay gần nhau hơn, khắc phục hiệu ứng lệch màu khá dễ nhận thấy trên thế hệ trước. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Bên cạnh Burgundy, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay còn có ba lựa chọn màu gồm Đen, Bạc và Glacier. Sự trở lại của màu đen cũng nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận người dùng và giới công nghệ, sau khi màu này vắng mặt trên iPhone 17 Pro. (Ảnh: Adriano Contreras / Gizmodo)

Với Burgundy, Apple dường như tiếp tục chiến lược sử dụng một màu sắc nổi bật để tạo dấu ấn nhận diện cho mỗi thế hệ iPhone Pro. Nếu Cosmic Orange năm ngoái gây chú ý nhờ vẻ ngoài rực rỡ, Burgundy năm nay đi theo hướng gần như đối lập: Tối, trầm và có phần sang trọng hơn. (Ảnh: Antonio Di Benedetto / The Verge)

Tham khảo The Verge, Gizmodo, HardwareZone, MacRumors, MacObserver