Galaxy Watch9 hay Galaxy Watch Ultra2, đâu là smartwatch phù hợp với phong cách sống của bạn

Mỗi quý ông hiện đại đều có một nhịp sống và nhu cầu vận động riêng. Việc thấu hiểu phong cách sống thiên về chăm sóc sức khỏe hàng ngày hay tập luyện cường độ cao sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn một thiết bị Galaxy Watch phù hợp với bản thân, thay vì chỉ tập trung vào thông số.

Sống khoẻ mỗi ngày cùng Galaxy Watch9

Nam giới yêu thích lối sống cân bằng, quan tâm đến sức khỏe hàng ngày có thể xem Galaxy Watch9 là người bạn đồng hành tin cậy. Dòng đồng hồ thông minh mới của Samsung là trợ thủ đắc lực giúp các quý ông chăm sóc sức khoẻ chủ động, thông qua AI cá nhân hoá cùng hàng loạt tính năng chuyên sâu khác.

Phái mạnh ngày nay đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc dự phòng các nguy cơ sức khoẻ. Đây là thế mạnh lớn của Galaxy Watch9. Ngay cả khi người dùng nghỉ ngơi, đồng hồ vẫn hỗ trợ phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ, đưa ra cảnh báo kịp thời nếu tình trạng nghiêm trọng. Các tín hiệu sinh học khi ngủ như nhịp tim, tần số hô hấp, nhiệt độ da, nồng độ oxy trong máu… cũng được tổng hợp thành Chỉ số sinh tồn để cảnh báo sớm về sức khoẻ cho người dùng. Cùng với đó, các chỉ số quen thuộc nhưng không kém phần quan trọng như Điểm sức khỏe tim mạch và Điểm năng lượng sẽ là cơ sở để người dùng quyết định mức độ vận động hay thói quen sinh hoạt hàng ngày để khỏe mạnh hơn.

Tập luyện thể thao là một phần không thể tách rời của những người theo đuổi phong cách sống khỏe mạnh. Galaxy Watch9 không chỉ dừng ở việc đo đạc chỉ số vận động, mà tiến một bước xa hơn trong việc xây dựng điểm số thể lực trực quan. Chỉ số này phản ánh thể chất tổng thể, đồng thời giúp các quý ông theo dõi sự tiến bộ và nhận các gợi ý cải thiện thể chất phù hợp. Bằng cách tính toán cường độ luyện tập hàng ngày và giới hạn tập luyện tối đa, đồng hồ cũng cung cấp tính năng Tải tim mạch hằng ngày để đo lường mức độ căng thẳng tích lũy lên tim mạch. Đây là cơ sở để đề xuất mục tiêu luyện tập và thời gian nghỉ ngơi tối ưu nhằm hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu, hạn chế kiệt sức hay chấn thương.

Khả năng đồng hành xuyên suốt cùng người dùng trong mọi hoạt động thường nhật được thể hiện rõ nét qua thiết kế mỏng nhẹ cùng dây đeo thế hệ mới mềm và thoải mái hơn. Với hai tuỳ chọn kích thước 40/44mm, Galaxy Watch9 rất thuận tiện để đeo cả ngày lẫn đêm, khi luyện tập cũng như lúc nghỉ ngơi. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông ưu tiên lối sống cân bằng và duy trì thói quen khỏe mạnh mỗi ngày.

Tập luyện ngoài trời tối ưu cùng Galaxy Watch Ultra2

Tập luyện cường độ cao, đặc biệt là các bộ môn ngoài trời như chạy trail địa hình, lặn biển, đạp xe… cũng là một xu hướng sống khỏe được nam giới hiện đại vô cùng ưa chuộng. Cảm giác khỏe khoắn khi chinh phục những mục tiêu khó, gia tăng sức bền và giải tỏa căng thẳng cuộc sống thông qua việc trở về với thiên nhiên là sức hút lớn của các hoạt động này.

Galaxy Watch Ultra2 chính là lựa chọn hoàn hảo cho những trải nghiệm thể chất chuyên sâu như trên. Tín đồ chạy trail địa hình sẽ được hỗ trợ tối đa với các tính năng như điều hướng tuyến đường, hướng dẫn leo dốc hay cảnh báo bù nước. Trong đó, tính năng cảnh báo bù nước đầu tiên trong ngành sử dụng AI để phân tích và cho người dùng biết nên bổ sung vào thời điểm nào, bổ sung bao nhiêu nước theo thể trạng cá nhân để hoàn thành tốt đường chạy.

Người yêu lặn biển cũng dễ dàng giám sát tốc độ lặn để đảm bảo cân bằng áp suất an toàn, hướng dẫn giới hạn không giảm áp hay nhận hướng dẫn về các điểm dừng an toàn, chỉ với một chiếc Galaxy Watch Ultra2 trên cổ tay. Các tính năng hỗ trợ lặn chuyên nghiệp được Samsung hợp tác cùng thương hiệu dụng cụ bơi lặn MAREs của Ý triển khai. Bộ môn đạp xe ngoài trời cũng tích hợp các tính năng vượt trội để kết nối cùng cảm biến chuyên dụng của bộ môn đạp xe chuyên nghiệp, giúp người dùng theo dõi hiệu quả quá trình tập luyện của mình.

Tất nhiên, khi hướng đến người dùng yêu thích các hoạt động thể chất ngoài trời, Galaxy Watch Ultra2 cũng được trang bị độ bền đáng kinh ngạc cùng thời lượng pin bền bỉ. Thiết bị được Chế tác từ vật liệu Titanium cao cấp, chuẩn chống nước IP69K, 10ATM và chứng nhận tiêu chuẩn lặn chuyên nghiệp EN13319. Đây cũng là thế hệ đồng hồ Galaxy Watch có thời lượng pin lớn nhất với 800mAh. Khi vận động ngoài trời, màn hình với độ sáng 5000 nits sẽ mang lại trải nghiệm theo dõi dễ dàng, rõ nét.

Bên cạnh các tính năng chuyên sâu cho thể thao ngoài trời, Galaxy Watch Ultra2 vẫn sở hữu các tính năng theo dõi sức khoẻ cốt lõi. Tất cả vận hành mượt mà cùng vi xử lý Snapdragon Wear Elite mạnh mẽ lần đầu trang bị trên đồng hồ thông minh. Dòng đồng hồ này của Samsung là lựa chọn hoàn hảo cho nam giới theo đuổi phong cách sống năng động, nơi vận động và những hành trình thể chất ngoài trời trở thành một phần trải nghiệm sống.

Bộ đôi smartwatch mới của Samsung đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu và xu hướng sống khoẻ chủ đạo hiện nay. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách sống sẽ là đòn bẩy để các quý ông tiến bước trên hành trình xây dựng lối sống khoẻ mạnh, bền vững mỗi ngày.

Cùng Galaxy Z series mới, Galaxy Watch Ultra2 và Watch9 tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI của Samsung, mang đến trải nghiệm kết nối liền mạch trên mọi thiết bị. Sản phẩm mở bán sớm từ ngày 22/7 . Tham khảo thêm tại trang web chính hãng.