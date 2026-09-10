iPhone Duo và 13 thứ "wow"

Apple dồn vào chiếc máy gập đầu tay gần như toàn bộ công nghệ hãng chưa từng đưa lên điện thoại, kèm mức giá cao nhất trong lịch sử dòng sản phẩm.

Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone, và cả vài thứ Apple phải bỏ đi để nhét vừa mọi thứ vào thân máy 5,2mm.

1. Màn hình lớn nhất lịch sử iPhone

Mở ra, màn hình trong 7,6 inch lớn hơn iPhone 18 Pro Max tới 50%. Để dễ hình dung, đây là kích thước gần với một chiếc máy tính bảng nhỏ chứ không còn là điện thoại.

2. Đồng thời là iPhone mỏng nhất từ trước tới nay

Theo trang thông số kỹ thuật của Apple, máy dày 5,2mm khi mở, 11,3mm khi gập, nặng 254 gram. Kỷ lục mỏng nhất trước đó thuộc về iPhone Air với 5,6mm. Một chiếc máy gập mỏng hơn cả chiếc iPhone sinh ra để mỏng là điều ít ai đoán trước.

3. Hai màn hình dùng chung một tỷ lệ khung hình

Màn ngoài 5,4 inch giữ được 90% diện tích hiển thị của iPhone 18 Pro, và quan trọng hơn, nó có cùng tỷ lệ với màn trong. Nội dung vì thế co giãn đúng tỷ lệ khi mở hoặc gập, không bị cắt xén hay đảo bố cục. Phần lớn máy gập trên thị trường không làm được vì màn ngoài thường dài và hẹp hơn hẳn màn trong.

4. Lớp nano-texture lần đầu lên iPhone

Công nghệ chống chói này trước đây Apple chỉ dùng cho Studio Display, Pro Display XDR và iPad Pro. Trên iPhone Duo, lớp phủ mờ có thêm nhiệm vụ thứ hai là làm nếp gấp giữa màn hình khó nhận ra. Tấm nền trong ghép từ 10 lớp siêu mỏng.

5. Bản lề hơn 100 chi tiết, nắp in 3D bằng titan tái chế

Cơ cấu bản lề ghép từ hơn 100 chi tiết, vừa kiểm soát lực đóng mở vừa đỡ phần giữa để màn hình phẳng hoàn toàn khi mở. Khung máy và nắp bản lề làm từ titan cấp 5, riêng nắp bản lề in 3D từ titan tái chế 100%. Các lớp màn hình dán bằng loại keo cho phép chúng trượt lên nhau khi gập, cách Apple ví như các trang sách lật qua, để giảm ứng suất dồn vào nếp gấp.

6. Máy gập đạt chuẩn IP68 ở độ sâu 6 mét

Thiết bị có khe hở cơ khí mà vẫn kháng nước bụi IP68 trong 30 phút ở độ sâu 6 mét là mức hiếm gặp. Mặt lưng dùng Ceramic Shield, màn ngoài dùng Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn 3 lần thế hệ trước.

7. Camera giấu dưới màn hình, lần đầu trên một thiết bị Apple

Camera FaceTime nằm dưới màn hình trong và chỉ hiện ra khi cần dùng, giúp mặt hiển thị liền mạch mà không cần khoét lỗ. Đổi lại, camera này chỉ quay ở mức 1080p.

8. Bốn tính năng chụp ảnh không iPhone nào khác có

Nhờ có màn hình ngoài, Apple thêm 4 tính năng riêng cho iPhone Duo. Smart Take dùng mô hình AI chạy trên chip A20 Pro để theo dõi khung hình và tự bấm máy khi mọi người đã vào tư thế, thay cho việc chạy đua với bộ hẹn giờ. Duo Preview đưa khung ngắm trực tiếp lên màn ngoài để người được chụp tự chỉnh dáng. Kid Cue phát hoạt hình Peanuts trên màn ngoài để trẻ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime cho phép người ngồi cạnh tham gia cuộc gọi video qua màn ngoài thay vì chen chung một màn hình.

9. iPhone đầu tiên chạy được 2 ứng dụng song song

Split View trên iOS 27 cho phép mở 2 ứng dụng cạnh nhau, mở 2 cửa sổ của cùng một ứng dụng như Safari để đối chiếu, hoặc lưu lại từng cặp ứng dụng hay dùng. Đây là thứ iPad có từ 2015 còn iPhone thì chưa bao giờ.

10. iPhone đầu tiên dùng được Apple Pencil

Máy hỗ trợ Apple Pencil bản USB-C trên cả hai màn hình, dùng để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Tính năng chưa có ngay khi máy lên kệ, Apple hẹn bổ sung trong năm nay.

11. Touch ID nằm trong nút nguồn, Face ID biến mất

Để giữ độ mỏng, Apple bỏ hẳn cụm Face ID. Cảm biến vân tay chuyển vào nút nguồn ở cạnh máy, cách làm quen thuộc trên iPad nhưng chưa từng có trên iPhone. Người dùng cũng mở khóa được bằng Apple Watch.

12. Kiến trúc 2 viên pin và mốc 44 giờ xem video

Mỗi bên máy một viên pin, hoạt động như một khối thống nhất nhờ thuật toán cân bằng năng lượng. Apple công bố tối đa 44 giờ xem video nếu chỉ dùng màn ngoài, 31 giờ nếu dùng màn trong, và khoảng 24 giờ sử dụng thực tế mỗi lần sạc khi dùng hai màn hình ngang nhau. Máy sạc lên 50% trong khoảng 20 phút với củ 60W.

13. Cách đóng gói chip lấy từ dòng M của máy Mac

Chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm được nối thẳng vào một buồng hơi thiết kế riêng, kiểu đóng gói Apple lấy cảm hứng từ chip M trên máy Mac. Theo số liệu Apple công bố, hiệu năng duy trì lâu dài cao hơn iPhone 17 Pro 35%, con số có ý nghĩa với người chơi game hoặc dựng video liên tục. Máy cũng có một bộ máy hiển thị mới để điều khiển đồng thời hai màn hình.

Và một con số cũng chưa từng thấy: giá bán

Bản 256 GB có giá 1.999 USD, tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng, biến iPhone Duo thành chiếc iPhone đắt nhất Apple từng bán. Bản 2 TB giá 3.199 USD, tại Việt Nam lên tới 103,99 triệu đồng.

Đổi lại, có vài thứ iPhone Duo không có

Máy không có camera tele, zoom quang dừng ở mức tương đương 2x trong khi iPhone 18 Pro đạt 8x. Camera chính cũng không có khẩu độ biến thiên, tính năng lần đầu xuất hiện trên iPhone 18 Pro năm nay. Camera trước 12 MP thấp hơn mức 18 MP của bản Pro. Thời lượng pin thực tế 24 giờ kém khá xa mức 45 giờ xem video của iPhone 18 Pro. Hộp máy không kèm củ sạc.

iPhone Duo có 2 màu star white và night sky, mở đặt trước từ 16/10 và bán ra từ 23/10 tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam ngay đợt đầu. Máy xuất xưởng với iOS 27.1. Apple chưa công bố giá và ngày bán chính thức tại Việt Nam.

Theo đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS, iPhone Duo sẽ là mẫu máy khó bán, ít nhất trong giai đoạn đầu. Lý do đầu tiên là mặt bằng giá. Mức khởi điểm 65 triệu đồng đưa sản phẩm ra khỏi tầm với của nhóm khách hàng phổ thông, kể cả những người vốn quen chi tiền cho iPhone dòng Pro Max mỗi năm.

Vấn đề thứ hai nằm ở chỗ 64.999.000 đồng nhiều khả năng không phải số tiền người mua thực sự phải trả. Theo vị đại diện này, rất ít khách chọn bản dung lượng thấp nhất, nên phần lớn sẽ phải nhảy lên bản 512 GB để dùng thoải mái. Khi đó số tiền bỏ ra là 71.499.000 đồng, tức chênh thêm khoảng 6,5 triệu đồng so với con số được nhắc tới nhiều nhất trên truyền thông.

Khoảng cách giữa giá khởi điểm và số tiền khách hàng thực trả, theo đại diện CellphoneS, là yếu tố khiến sức mua của iPhone Duo khó bùng nổ như các đợt mở bán iPhone thông thường, dù mức độ quan tâm với sản phẩm được dự báo rất lớn.