Cả thế giới ganh tị, Rosé là người đầu tiên selfie bằng iPhone 18 Pro

Trong khi giới mộ điệu công nghệ toàn cầu đang mải mê theo dõi sự kiện ra mắt, giọng ca chính của BLACKPINK đã thong thả khoe ảnh check-in cùng siêu phẩm mới nhất nhà Apple.

Ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã ra mắt loạt sản phẩm mới với tâm điểm thế hệ iPhone 18 Pro và mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Đặc biệt, màu sắc mới Đỏ burgundy trên iPhone 18 Pro được người dùng toàn cầu đặc biệt chú ý.

iPhone 18 Pro ra mắt với tâm điểm chú ý chính là phiên bản màu mới: Đỏ burgundy

Một điều thú vị là khi mà dòng iPhone 18 Pro chính thức được trình làng, hàng triệu người trên thế giới đã phải dán mắt vào YouTube hay các luồng trực tiếp từ sự kiện Apple Event để chiêm ngưỡng thiết kế mới. Thế nhưng, Rosé lại có một cách chào đón "siêu phẩm" này hoàn toàn khác biệt. Nữ ca sĩ chỉ đơn giản là ở nhà và đăng tải một bức ảnh selfie đầy thần thái cùng chiếc iPhone 18 Pro phiên bản màu Đỏ burgundy tuyệt đẹp.

Rosé là nghệ sĩ đầu tiên đăng tải hình ảnh chụp selfie cùng chiếc iPhone 18 Pro màu Đỏ burgundy

Đây là một bài đăng hợp tác (partnership) chính thức giữa Rosé và Apple trên nền tảng Instagram với hashtag #ShotoniPhone18Pro. Động thái này cho thấy Rosé rất có thể chính là người đầu tiên trên thế giới được cầm trên tay mẫu iPhone mới nhất của Táo khuyết chỉ vài phút sau khi sự kiện kết thúc.

Đáng chú ý hơn, bài đăng đầu tiên về dòng iPhone 18 này đã được Apple ưu ái ghim ngay ở vị trí đầu trang Instagram chính thức của hãng, tạo nên một cơn sốt truyền thông và lượng tương tác khổng lồ.

Bài đăng này còn được Apple ghim trên trang chủ Instagram với hơn 37 triệu người theo dõi

Chiến lược quảng bá thông qua các nữ ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới đang được Apple áp dụng vô cùng mượt mà. Nhìn lại thời điểm này năm ngoái, hãng công nghệ nước Mỹ cũng từng tạo ra hiệu ứng bùng nổ khi bắt tay cùng Dua Lipa. Nữ ca sĩ người Anh khi đó đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên đăng tải hình ảnh trên tay chiếc điện thoại tiền nhiệm iPhone 17 Pro, mở đường cho một chiến dịch truyền thông đầy thành công.