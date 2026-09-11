64 triệu mới mua được iPhone Duo ở Việt Nam: Ai chê thì cứ chê, rồi kiểu gì cũng lại cháy hàng mà thôi!

Vì đơn giản đó là một chiếc iPhone.

Apple vừa chính thức trình làng iPhone Duo với mức giá chào bán ở Việt Nam đến 64,9 triệu. Đã có nhiều ý kiến cho rằng mức giá đưa ra là quá cao, trong khi điện thoại màn hình gập vẫn là thị trường ngách, chưa được người dùng tin tưởng.

Nhưng nhiều ý kiến của giới phân tích công nghệ nhận định iPhone đang trở thành thiết bị được khao khát hơn bất kỳ mẫu điện thoại gập nào từng xuất hiện trên thị trường.

Sự kết hợp giữa mức độ hoàn thiện tỉ mỉ đặc trưng của Apple cùng thiết kế kiểu dáng đến từ tương lai đã đưa iPhone Duo vượt lên nhiều đối thủ Android, dù ra mắt trễ sau nhiều năm.

Dưới đây là những lý do iPhone Duo vẫn sẽ được người dùng săn đón, bất chấp việc nó chưa hẳn đã là chiếc điện thoại hoàn hảo.

Hệ sinh thái và phần mềm tối ưu

Điều này đã được nhắc đi nhắc lại cả triệu lần, nhưng cần nhấn mạnh một lần nữa: Sức mạnh hệ sinh thái của Apple là thứ không thể coi thường.

Dù gặp đôi chút chệch chuộc trong đợt phát hành iOS 26 vào năm ngoái, hệ sinh thái Apple về tổng thể vẫn là môi trường phần mềm mượt mà, mượt sạch quảng cáo và đồng bộ tốt nhất trên thị trường công nghệ tiêu dùng hiện nay.

Sự xuất hiện của một chiếc điện thoại gập trong hệ sinh thái mở ra cơ hội cho Apple hợp nhất các chức năng của iPhone và iPad theo những cách hoàn toàn mới.

Chúng ta đã được chứng kiến điều này ngay tại buổi ra mắt Duo: Apple đã tạo ra hiệu ứng chuyển cảnh Liquid Glass vô cùng mượt mà khi gập mở máy; dời các phím điều khiển cốt lõi sang cạnh phải màn hình để thao tác dễ dàng hơn; đồng thời tối ưu hóa toàn bộ các ứng dụng "sân nhà" cho thiết kế màn hình mới. Và dĩ nhiên, Duo vẫn duy trì khả năng kết nối hoàn hảo với AirDrop, AirPlay cùng hàng loạt tiện ích quen thuộc khác.

Nếu Apple đủ nhạy bén để mang lên Duo các phiên bản ứng dụng công việc và sáng tạo chuẩn iPad như Pages hay Final Cut Pro, thiết bị mới này hoàn toàn có thể trở thành một trạm làm việc di động thực thụ - điều mà Samsung hay Google chưa từng làm được. Apple đơn giản là đang nắm giữ nền tảng phần mềm vượt trội hơn hẳn so với các đại diện gập Android; việc còn lại chỉ là khai thác tối đa lợi thế đó.

Hãy nhớ rằng chiếc laptop thực thụ như MacBook Neo vẫn đang chạy trên dòng chip A18 từ hai thế hệ trước, nên có thể hoàn toàn tin tưởng iPhone Duo sẽ sở hữu hiệu năng mạnh mẽ không thua kém bất kỳ chiếc máy tính bảng cao cấp nào, ngoại trừ các dòng iPad chạy chip M-series.

Chất lượng màn hình đỉnh cao từ Apple

Phần mềm tuyệt vời thì có tác dụng gì nếu thiếu đi một phần cứng xứng tầm để trải nghiệm?

iPhone Duo được trang bị hai màn hình có cùng tỷ lệ khung hình 10:14, mang lại sự nhất quán và hài hòa hơn so với các mẫu điện thoại gập dáng dài thuôn. Lớp phủ bề mặt áp dụng công nghệ quang khắc laser nano-texture để tạo ra một thấu kính siêu nhỏ cho từng pixel.

Apple cũng tự tin khẳng định màn hình của máy "không bị xuống cấp theo thời gian" nhờ hệ thống các lớp polymer xếp chồng có thể trượt linh hoạt lên nhau theo cử động gập mở.

Vốn nổi tiếng là linh kiện dễ bong tróc và suy giảm chất lượng theo thời gian trên điện thoại gập, hiện chưa thể đánh giá gì về màn hình của iPhone Duo có trường tồn hay không. Tuy nhiên, chất lượng trên các thế hệ iPhone và iPad trước đây có thể mang lại cho người dùng niềm tin nhất định.

Một chi tiết tò mò khác là khả năng hỗ trợ bút Apple Pencil sẽ được bổ sung vào cuối năm nay, biến Duo trở thành chiếc iPhone đầu tiên cho phép bạn viết và vẽ trực tiếp lên màn hình.

Chất lượng hoàn thiện miễn bàn

Apple đã dành rất nhiều thời gian tại buổi ra mắt để nói về độ bền của iPhone Duo. Máy được chế tác từ kính, các mảng gốm gia cường cùng khung viền Titan Grade 5 cao cấp, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 - tiêu chuẩn mà Samsung và Google cũng chỉ mới áp dụng gần đây trên các thiết bị gập của họ.

Bên cạnh đó, nhờ trang bị buồng tản nhiệt hơi lớn hơn, máy cho khả năng duy trì hiệu năng cao tốt hơn 35% so với iPhone 18 Pro.

Nếu có một chi tiết nào đó vượt hơn cả màn hình, thì đó chắc chắn là bản lề của iPhone Duo. Mục tiêu của thiết kế này là đảm bảo việc đóng mở chính xác và mượt mà, đồng thời hỗ trợ phần giữa màn hình. Để đạt được điều này, công ty đã sử dụng hơn 100 linh kiện nhỏ, mang lại cảm giác đóng mở vô cùng mượt mà.

Công bằng mà nói, Samsung và Google cũng làm điện thoại gập rất tốt. Tuy nhiên, ngay cả ở phân khúc giá đắt đỏ của dòng máy gập, chất lượng gia công cao cấp vẫn không phải là điều nghiễm nhiên có được.

Có nhiều điện thoại gập trên thị trường bị lỏng lẻo khi mở một nửa, không gập sát hoàn toàn, hoặc xuất hiện dấu hiệu bong tróc màn hình chỉ sau vài tuần sử dụng.

Apple vẫn cần thời gian để chứng minh độ bền thực tế của iPhone Duo, nhưng những gì thể hiện ở sự kiện ra mắt cho thấy đội ngũ kỹ sư của họ đang đạt phong độ rất cao.

Apple có lẽ đã tìm ra lời giải cho bài toán thiết kế điện thoại gập

Mọi chiếc điện thoại gập trên thị trường đều có nếp hằn. Dù các nhà sản xuất đã có những bước tiến dài trong việc làm mờ nếp gập về mặt thị giác, người dùng vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của nó bằng giác quan.

Thế nhưng, Apple dường như đã tiến gần hơn bất kỳ ai trong việc xử lý triệt để vấn đề này. Màn hình bên trong sử dụng lớp hoàn thiện phủ cấu trúc nano giúp triệt tiêu hiện tượng lóa và phản chiếu ánh sáng, điều mà Apple khẳng định cũng làm giảm đáng kể mức độ lộ diện của nếp gập.

Những trải nghiệm thực tế sớm tại sự kiện có vẻ như đã củng cố cho thực tế rằng nếp gập không hề dễ bị nhận ra. Trong một đoạn video do chuyên gia phân tích Neil Cybart chia sẻ, nếp gập chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc iPhone Duo đang được mở ra, sau đó hoàn toàn biến mất ngay khi màn hình đạt độ phẳng.

Ray Wong, một phóng viên công nghệ đã trực tiếp trải nghiệm thiết bị tại sự kiện, cho biết nếp hằn chỉ có thể nhìn thấy ở một vài góc độ nhất định.

Chuyên gia phân tích Ben Bajarin gọi thiết bị này là "cực kỳ mỏng" và cho biết máy có thể đút vừa vặn vào túi quần mà không gặp bất kỳ nhẫn ngại nào.

Kiểu dáng kiểu cuốn hộ chiếu mang lại giá trị thực dụng hơn

Kiểu dáng thiết kế dạng cuốn hộ chiếu chính là yếu tố then chốt thuyết phục người dùng hướng tới iPhone Duo. Trước đó, Galaxy Z Fold 8 với hình dáng tương tự đã được coi là chiếc điện thoại gập đầu tiên khiến nhiều người thực sự hứng thú khi sử dụng.

Khi mở ra, một tấm nền rộng mang lại không gian hiển thị hữu ích hơn rất nhiều cho việc xem video so với màn hình trong vuông vức trên các dòng máy gập kiểu cuốn sách truyền thống - nơi các nội dung chuẩn điện ảnh luôn để lại hai dải đen dày cộp ở mép trên và mép dưới.

Khi gập lại, máy ngắn hơn và rộng hơn một chiếc điện thoại thông thường, giúp tổng thể kích thước thiết bị thu gọn lại đáng kể. Trên thực tế, đây mới là ứng dụng tuyệt vời nhất của màn hình gập.

Có thể nói, dù đi sau, nhưng iPhone Duo mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn so với các dòng điện thoại gập của đối thủ trên thị trường. Quan trọng hơn cả, lý do từ trước đến nay nhiều người thích iPhone chính là thích hệ điều hành của Apple. Với lý do đó, sẵn sàng nhiều người sẽ lựa chọn iPhone Duo dù có thể nó chưa hoàn thiện đi chăng nữa.