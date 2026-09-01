Cảnh báo đặc biệt đến tất cả hành khách đang và sắp tới sân bay

Dịch vụ được rất nhiều người sử dụng bị phát hiện có thể chứa những mối nguy hiểm vô hình.

Hạ tầng Wi-Fi sân bay và những rủi ro an ninh mạng

Sân bay là khu vực tập trung đông đúc hành khách với nhu cầu kết nối internet cao để xử lý công việc, giải trí hoặc tra cứu thông tin chuyến bay. Nhằm phục vụ nhu cầu này, hầu hết các cảng hàng không đều cung cấp hệ thống Wi-Fi miễn phí. Tuy nhiên, đặc điểm của các mạng kết nối công cộng này là cơ chế bảo mật thường ở mức cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian can thiệp và thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép.

Các nghiên cứu an ninh mạng ghi nhận rằng, người dùng kết nối vào Wi-Fi sân bay thường có tâm lý chủ quan, thoải mái thực hiện các giao dịch trực tuyến hoặc đăng nhập vào các tài khoản cá nhân. Đây chính là điểm yếu mà tội phạm mạng nhắm tới nhằm thu thập các dữ liệu giá trị cao như mật khẩu tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm.

Một trong những vụ việc đáng chú ý liên quan đến MAG, đơn vị vận hành các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands. Trong vụ việc này, khoảng 8,7 triệu hành khách bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu.

Những thông tin bị truy cập trái phép gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số phương tiện và mã bưu chính liên quan đến các dịch vụ như đỗ xe, phòng chờ, ưu tiên kiểm tra an ninh và đăng ký Wi-Fi. MAG cho biết dữ liệu tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán của khách hàng không được lưu trong hệ thống bị ảnh hưởng.

Các phương thức tấn công phổ biến của tội phạm mạng

Theo phân tích từ các chuyên gia, đối tượng tấn công thường triển khai nhiều kỹ thuật khác nhau để tiếp cận thiết bị của nạn nhân tại khu vực sân bay:

Một là kỹ thuật tạo mạng giả mạo. Kẻ gian thiết lập một trạm phát Wi-Fi có tên gọi (SSID) gần như giống hệt với tên mạng Wi-Fi chính thức của sân bay. Khi hành khách vô tình kết nối vào mạng giả mạo này, toàn bộ lưu lượng truy cập internet sẽ đi qua thiết bị của kẻ tấn công, cho phép chúng ghi lại mọi thao tác và dữ liệu truyền đi.

Hai là hình thức tấn công đứng giữa. Ở phương thức này, kẻ tấn công chen vào giữa quá trình truyền tải dữ liệu giữa thiết bị của người dùng và điểm truy cập Wi-Fi hợp pháp. Điều này giúp chúng chặn đọc, thậm chí chỉnh sửa nội dung các thông điệp, email hoặc gói dữ liệu được gửi đi từ thiết bị nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Ba là việc phát tán phần mềm độc hại. Thông qua các điểm truy cập Wi-Fi không được mã hóa an toàn, tội phạm mạng có thể gửi các thông báo cập nhật phần mềm giả mạo hoặc tự động tải các mã độc vào thiết bị di động, máy tính xách tay của hành khách nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa.

Giải pháp nâng cao an toàn khi kết nối internet tại nơi công cộng

Để giảm thiểu rủi ro bị lộ vét thông tin khi sử dụng mạng kết nối tại sân bay cũng như các điểm công cộng khác, các chuyên gia khuyến cáo người dùng thực hiện một số biện pháp tự bảo vệ.

Sử dụng mạng riêng ảo (VPN) khi truy cập mạng công cộng. Dịch vụ VPN giúp mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền nhận giữa thiết bị và internet, ngăn chặn các hành vi nghe lén hoặc chặn bắt gói tin từ bên ngoài.

Tắt chế độ tự động kết nối Wi-Fi trên thiết bị di động và máy tính. Điều này giúp tránh việc thiết bị tự động gia nhập vào các mạng Wi-Fi lạ hoặc mạng giả mạo do kẻ gian dựng sẵn.

Hạn chế thực hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc đăng nhập vào các tài khoản quan trọng khi đang sử dụng Wi-Fi công cộng. Trong trường hợp cấp bách, người dùng nên ưu tiên chuyển sang sử dụng dữ liệu di động (3G/4G/5G) cá nhân để đảm bảo tính an toàn.

Thường xuyên kiểm tra và chỉ truy cập vào các trang web sử dụng giao thức bảo mật HTTPS (có biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ). Đồng thời, luôn xác nhận lại với nhân viên sân bay về tên mạng Wi-Fi chính thức trước khi thực hiện kết nối.