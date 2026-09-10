Apple ra mắt Apple Watch Series 12 và Ultra 4, tập trung nâng cấp sức khỏe và thời lượng pin

Apple ra mắt Apple Watch Series 12 và Ultra 4, tập trung nâng cấp khả năng theo dõi sức khỏe, hiệu suất và thời lượng pin cho thế hệ đồng hồ mới.

Apple trình làng Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 với Hệ Thống Cảm Nhận Sức Khỏe mới, chip S11, khả năng đo nhịp tim thường xuyên hơn cùng tính năng Sẵn Sàng, trong khi bản Ultra được nâng thời lượng pin lên đến 50 giờ.

CEO Apple John Ternus giới thiệu loạt nâng cấp mới trên Apple Watch tại sự kiện của hãng. Bộ đôi Series 12 và Ultra 4 nổi bật với hệ thống cảm biến sức khỏe mới cùng nhiều cải tiến về theo dõi thể chất. (Ảnh: Apple)

Trong sự kiện diễn ra ngày 9/9, Apple giới thiệu hai mẫu Apple Watch mới gồm Series 12 và Ultra 4. Cả hai cùng được trang bị Hệ Thống Cảm Nhận Sức Khỏe mới và chip S11, tập trung vào khả năng theo dõi sức khỏe, thể chất và phục hồi của người dùng.

Tập trung vào khả năng theo dõi sức khỏe

Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ Apple Watch mới nằm ở hệ thống cảm biến. Apple Watch Series 12 và Ultra 4 sử dụng cảm biến điện tim cùng cảm biến nhịp tim quang học mới, cho phép đo nhịp tim với tần suất cao hơn.

Apple Watch Series 12 mang đến cảm biến nhịp tim tân tiến nhất từng được phát triển trên thiết bị đeo của Apple, cảm biến nhịp tim và biến thiên nhịp tim (HRV) với tần suất cao hơn, cùng với điểm số sẵn sàng. (Ảnh: Apple)

Apple Watch Ultra 4 được trang bị các tính năng sức khỏe và thể chất mới, tiên tiến hơn, cùng thời lượng pin lâu hơn. (Ảnh: Apple)

Theo Apple, cả hai mẫu có thể đo nhịp tim mỗi 5 giây trong suốt cả ngày. Hãng cũng cho biết một nghiên cứu trên hơn 1.000 người đã so sánh khả năng đo nhịp tim của Apple Watch với các thiết bị đeo khác, trong đó sản phẩm mới đạt độ chính xác cao nhất trong nhóm được thử nghiệm.

Khả năng đo biến thiên nhịp tim (HRV) cũng được tăng tần suất lên đến 24 lần. Apple chia HRV thành hai dạng gồm HRV phục hồi, tập trung vào các tín hiệu căng thẳng và phục hồi hằng ngày, cùng HRV tổng thể nhằm cung cấp thêm thông tin về sức khỏe nói chung.

Dữ liệu này được đưa vào mục Sinh hiệu, với khả năng theo dõi cả ban ngày và ban đêm. Apple Watch cũng phân tích HRV phục hồi dựa trên mức cơ sở của từng người dùng, nhằm giúp nhận biết những thay đổi trong trạng thái cơ thể.

Tính năng Sẵn Sàng lần đầu xuất hiện

Một trong những tính năng mới đáng chú ý là Sẵn Sàng (Readiness). Apple Watch sẽ phân tích hoạt động, khối lượng tập luyện, các chỉ số sinh hiệu và dữ liệu giấc ngủ gần đây để đưa ra điểm số từ 0 đến 10.

Từ điểm số này, thiết bị đưa ra bốn gợi ý gồm Phục Hồi, Giữ Nhịp Độ, Sẵn Sàng hoặc Bắt Đầu Thôi. Điểm số có thể thay đổi trong ngày khi Apple Watch tiếp nhận thêm dữ liệu, chẳng hạn sau một buổi tập cường độ cao hoặc khi các chỉ số sinh hiệu thay đổi.

(Ảnh: Apple)

(Ảnh: Apple)

Đây là cách Apple chuyển trọng tâm từ việc chỉ cung cấp các con số sức khỏe sang đưa ra một đánh giá tổng hợp, giúp người dùng cân nhắc cường độ vận động hoặc sinh hoạt trong ngày.

Apple Watch Series 12 hướng đến sử dụng hằng ngày

Apple Watch Series 12 có hai kích thước 42 và 46 mm. Phiên bản nhôm có các màu đồng đậm, đen, vàng nhạt và xám không gian; bản titan có màu vàng óng và titan tự nhiên. Ngoài ra, Apple đưa chất liệu gốm vào Series 12 với hai màu trắng ngọc trai và xanh đêm.

Các phiên bản nhôm được trang bị Ceramic Shield 2, được Apple công bố có độ bền cao hơn 60% so với Ion-X trên thế hệ trước.

(Ảnh: Apple)

Apple Watch Series 12 trang bị các đèn LED màu xanh lá lớn hơn, tiết kiệm điện trên cảm biến nhịp tim quang học, đo nhịp tim 5 giây một lần và cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về thể chất và trạng thái sinh lý của người dùng. (Ảnh: Apple)

Về pin, Series 12 duy trì thời lượng sử dụng tối đa 24 giờ. Khi tập luyện ngoài trời, đồng hồ có thể hoạt động tới 10 giờ, tăng 25% so với thế hệ trước. Khả năng sạc nhanh cũng được cải thiện khi 15 phút sạc có thể cung cấp thêm tối đa 12 giờ sử dụng.

Chip S11 đồng thời hỗ trợ thuật toán đếm bước mới, giúp cải thiện độ chính xác khi đo khoảng cách trong các bài tập đi bộ hoặc chạy trong nhà và theo dõi số bước trong ngày.

Apple Watch Ultra 4 dành cho thể thao và phiêu lưu

Trong khi Series 12 hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông, Apple Watch Ultra 4 tiếp tục giữ định vị là mẫu đồng hồ cao cấp dành cho thể thao và hoạt động ngoài trời.

Ultra 4 cũng sở hữu Hệ Thống Cảm Nhận Sức Khỏe và chip S11, cùng khả năng đo nhịp tim 5 giây một lần và theo dõi HRV với tần suất cao hơn. Tính năng Sẵn Sàng trên Ultra 4 được thiết kế để cung cấp thêm dữ liệu cho người dùng tập luyện và vận động ở nhiều môn thể thao.

(Ảnh: Apple)

Nhờ kết quả đo nhịp tim và HRV tần suất cao mà Apple Watch Ultra 4 cung cấp, chế độ xem sinh hiệu ban ngày mới cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chỉ số qua đêm và ban ngày, đồng thời có thể phát hiện những thay đổi trong chỉ số của họ trước khi các thay đổi đó xuất hiện qua đêm. (Ảnh: Apple)

Điểm khác biệt lớn nằm ở thời lượng pin. Apple Watch Ultra 4 có thể hoạt động tối đa 50 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 84 giờ ở chế độ nguồn điện thấp. Khi tập luyện ngoài trời, chế độ Bài Tập Được Kéo Dài cho phép theo dõi liên tục tới 25 giờ với đầy đủ dữ liệu nhịp tim và GPS.

Với những bài tập dài hơn, chế độ Bài Tập Được Kéo Dài Tối Đa có thể theo dõi chạy bộ, đi bộ hoặc đi bộ đường dài ngoài trời trong tối đa 45 giờ, đồng thời duy trì GPS mỗi giây. Apple cho biết mức pin này hướng đến những hoạt động sức bền kéo dài, bao gồm cả các cuộc đua 100 dặm.

Ultra 4 có hai lựa chọn vỏ titan gồm titan tự nhiên và titan đen. Thiết bị cũng được trang bị GPS được Apple gọi là chính xác nhất trên Apple Watch, cùng các tính năng dành cho hoạt động ngoài trời và liên lạc qua vệ tinh.

Cùng chạy watchOS 27

Cả Series 12 và Ultra 4 đều chạy watchOS 27, mang đến một số thay đổi về giao diện và cách tương tác. Trong đó có lưới ứng dụng linh hoạt với các ứng dụng được Siri đề xuất, gợi ý tiện ích theo ngữ cảnh và cử chỉ chạm một tay mới.

(Ảnh: Apple)

Người dùng có thể chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau để mở tiện ích trong Smart Stack. Hệ điều hành cũng bổ sung các tính năng liên quan đến theo dõi sức khỏe và chu kỳ, bên cạnh những nâng cấp dành cho tập luyện.

Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 hiện cho đặt trước và dự kiến bắt đầu được bán từ ngày 22/10.

Nhìn tổng thể, Apple đang đưa hai dòng Apple Watch mới về cùng một hướng phát triển: tăng cường khả năng cảm biến và phân tích dữ liệu sức khỏe. Series 12 tập trung vào trải nghiệm hằng ngày, trong khi Ultra 4 giữ lợi thế ở thời lượng pin, GPS và khả năng phục vụ các hoạt động thể thao ngoài trời kéo dài.