"Mặn" như Apple Việt Nam làm content: “Chip chúa”, “cam thần”, “dân Pro là biết thôi”

Sau màn ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo, loạt content quảng bá của Apple Việt Nam cũng gây chú ý với cách chơi chữ trẻ trung, từ “chip chúa”, “Pro hơn hẳn” đến “Dân pro là biết thôi”,....

Apple vừa ra mắt loạt sản phẩm mới tại sự kiện diễn ra ngày 9/9, trong đó đáng chú ý là iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, cùng thế hệ Apple Watch và AirPods mới.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, hiệu năng và tính năng, cách Apple Việt Nam xây dựng nội dung quảng bá cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Không chỉ chuyển tải thông tin sản phẩm, Apple Việt Nam còn cho thấy sự đầu tư đáng kể vào cách dùng từ. Nhiều thông điệp được viết ngắn, có vần điệu, chơi chữ và mang màu sắc đời thường, tạo cảm giác gần với ngôn ngữ mạng xã hội hơn cách quảng cáo công nghệ thông thường.

Bên cạnh loạt sản phẩm mới, cách Apple Việt Nam Việt hóa thông điệp quảng cáo cũng gây chú ý khi sử dụng nhiều câu chữ ngắn. (Ảnh: Ở đâu cũng chụp)

Với iPhone Duo, câu mở đầu “iPhone mới gặp mình chào gia đình” được dùng để nói về thiết kế gập của mẫu máy. Nội dung tiếp tục nhấn mạnh đây là chiếc iPhone gập đầu tiên, có màn hình ngoài lớn hơn và trải nghiệm được tối ưu cho thiết kế mới.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, hệ thống camera trên iPhone Duo được giới thiệu bằng câu “Những tính năng camera chân ái mới. Vỗ tay.”. Cách chơi chữ biến những nâng cấp về camera thành một thông điệp có tính giải trí, thay vì đơn thuần liệt kê thông số.

(Ảnh chụp màn hình)

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max: “Pro hơn hẳn”, “chip chúa” và “Dân pro là biết thôi”

Với iPhone 18 Pro, cách đặt câu của Apple thậm chí còn trực diện hơn. Phần hiệu năng được giới thiệu bằng thông điệp “Chào mừng đến với chip chúa.”

Cụm từ “chip chúa” tạo điểm nhấn mạnh cho nội dung về bộ xử lý, đồng thời mang màu sắc khẩu ngữ khá rõ. Thay vì mô tả sức mạnh chip bằng một loạt thuật ngữ kỹ thuật, Apple chọn một cách gọi ngắn gọn và dễ nhớ.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Đến phần camera, hãng sử dụng câu “Khẩu độ thay đổi. Dân pro là biết thôi.” để nói về khả năng thay đổi khẩu độ trên camera chính. Cách diễn đạt này hướng trực tiếp đến nhóm người dùng quan tâm nhiếp ảnh, đồng thời tạo cảm giác như một câu nói quen thuộc trong cộng đồng công nghệ.

Một thông điệp khác dành cho iPhone 18 Pro là “Pro hơn hẳn.” Chỉ ba từ nhưng thể hiện khá rõ cách Apple muốn nhấn mạnh sự khác biệt của dòng máy cao cấp.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ dừng ở hiệu năng và camera, loạt nội dung còn xuất hiện những câu như “Tròn hình. Rõ tiếng.” để giới thiệu khả năng quay video, hay “Tuyệt diệu từ những điều nhỏ bé.” nhằm nhấn mạnh những cải tiến trong trải nghiệm sử dụng.

Apple Watch cũng được “chơi chữ”

Cách viết này không chỉ xuất hiện trên iPhone. Với Apple Watch Ultra, Apple Việt Nam sử dụng câu “Ultra ba đầu sáu tay” để mô tả khả năng hỗ trợ nhiều môn thể thao và các hoạt động khác nhau.

Trong khi đó, Apple Watch Series 12 được đặt cạnh thông điệp “Hết lòng vì trái tim.”. Những tính năng liên quan đến sức khỏe và theo dõi hoạt động được diễn đạt theo hướng cảm xúc hơn, thay vì chỉ đưa ra các thông số.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay cả phần phụ kiện cũng có cách nói rất ngắn: “Gắn vào. Gạt chống ra.”. Một thao tác sử dụng đơn giản được biến thành câu slogan có nhịp điệu, dễ đọc và dễ nhớ.

Hay với các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất, Apple sử dụng thông điệp “Chạy bằng cả trái tim.”, tiếp tục duy trì cách kết hợp giữa tính năng và những câu chữ giàu tính hình tượng.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhìn tổng thể, điểm đáng chú ý trong loạt nội dung lần này không nằm ở việc Apple sử dụng những từ ngữ quá phức tạp, mà ngược lại, hãng cố tình đưa các thông điệp về gần với cách nói đời thường của người Việt. Những câu như “chip chúa”, “Pro hơn hẳn”, “Ultra ba đầu sáu tay” hay “Dân pro là biết thôi” đều có khả năng gây chú ý ngay cả khi người đọc chưa đi sâu vào phần thông tin bên dưới.

Tất nhiên, kiểu chơi chữ này cũng dễ tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bộ phận người dùng thích phong cách trẻ trung, bắt trend và cho rằng những cách diễn đạt như trên khá thú vị, tạo cảm giác gần gũi. Ngược lại, cũng có người không thích cách viết này, cho rằng một số cụm từ hơi phô, thậm chí khác với chất quảng cáo tối giản, tinh tế vốn thường gắn với Apple.

Dù nhận được những ý kiến khác nhau, loạt content vẫn tạo được hiệu ứng riêng sau màn ra mắt sản phẩm mới. Apple không chỉ giới thiệu sản phẩm bằng thông số, mà còn tìm cách biến từng tính năng thành một câu nói đủ ngắn để người dùng nhớ ngay.