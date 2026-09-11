Ra mắt gần 5 năm, Windows 11 giờ mới “sắp” có tính năng người dùng macOS đã dùng chán chê

Sau gần 5 năm có mặt, Windows 11 mới được phát hiện đang thử nghiệm tính năng macOS đã cung cấp từ năm 2019.

Windows 11 được Microsoft phát hành vào tháng 10/2021 với giao diện được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. Tuy nhiên, khi hệ điều hành này sắp bước sang tuổi thứ năm, một tính năng khá cơ bản vẫn chưa được tích hợp hoàn chỉnh: tự chuyển giữa giao diện sáng và tối theo thời gian.

Những chuỗi nội dung vừa được phát hiện trong các bản Windows 11 Experimental cho thấy Microsoft đang phát triển chế độ lên lịch cho Dark Mode. Nếu được phát hành, người dùng sẽ không cần tự mở Settings để bật giao diện tối vào buổi tối rồi chuyển lại giao diện sáng vào sáng hôm sau.

Điều đáng nói là người dùng macOS đã làm được việc này từ khoảng bảy năm trước.

Windows 11 có thể tự chuyển Dark Mode theo giờ

Thông tin được chuyên gia Windows PhantomOfEarth phát hiện trong các bản thử nghiệm 26xxx. Một chuỗi nội dung nhắc đến tùy chọn “Schedule auto mode”, trong khi những chuỗi khác mô tả khả năng chuyển đổi giao diện dựa trên thời điểm mặt trời mọc và lặn.

Theo đó, Windows 11 có thể tự bật Dark Mode khi trời tối và trở lại giao diện sáng vào buổi sáng. Hệ thống nhiều khả năng sẽ dùng vị trí của thiết bị để xác định thời gian bình minh và hoàng hôn tại khu vực người dùng đang sinh sống.

Microsoft cũng chuẩn bị phương án dành cho những người không muốn bật Location Services. Khi quyền vị trí bị tắt, người dùng có thể đặt giờ bắt đầu và kết thúc Dark Mode theo lịch cố định.

Ảnh minh hoạ bằng AI. Hiện tại chưa có giao diện chính thức của chế độ này.

Một lựa chọn đáng chú ý khác mang tên “Mode only changes when PC is idle”. Khi được kích hoạt, Windows sẽ chờ đến lúc máy tính không được sử dụng mới đổi giao diện, tránh trường hợp màu sắc trên màn hình bất ngờ thay đổi khi người dùng đang làm việc, thuyết trình hoặc họp trực tuyến.

Đây đều là những bổ sung nhỏ nhưng hữu ích. Windows 11 hiện chỉ cung cấp lựa chọn Light hoặc Dark trong phần Personalization, chưa có công cụ tích hợp sẵn để tự chuyển đổi theo giờ.

Microsoft thực tế đã cung cấp chức năng tương tự thông qua Light Switch thuộc bộ PowerToys. Tiện ích này hỗ trợ chuyển giao diện theo giờ cố định, thời điểm mặt trời mọc – lặn hoặc lịch Night Light. Tuy nhiên, PowerToys không được cài sẵn nên người dùng vẫn phải chủ động tải xuống và thiết lập.

macOS đã có từ năm 2019

Trong khi Microsoft còn đang thử nghiệm, người dùng Mac đã quen với chế độ tự chuyển giao diện từ thời macOS Catalina, phát hành năm 2019. Trước đó một năm, Apple đưa Dark Mode lên macOS Mojave nhưng việc chuyển đổi vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công. Catalina sau đó bổ sung lựa chọn Auto bên cạnh Light và Dark.

Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, chế độ Auto trên macOS chuyển giao diện dựa trên lịch Night Shift do người dùng thiết lập. Nếu không có lịch riêng, máy Mac sẽ sử dụng thời điểm mặt trời mọc và lặn tại vị trí hiện tại.

Giao diện chỉnh chế độ sáng/tối/tự động hiện tại trên macOS.

macOS cũng tránh đổi giao diện khi người dùng đang thao tác. Hệ thống chờ máy không hoạt động ít nhất một phút rồi mới thực hiện chuyển đổi. Nói cách khác, phần lớn những lựa chọn vừa xuất hiện trong mã thử nghiệm của Windows 11 đều đã tồn tại trên máy Mac trong nhiều năm.

Vì vậy, nếu được Microsoft giới thiệu, Auto Dark Mode khó có thể được xem là một bước đột phá. Đây đúng hơn là khoảng trống lâu năm cuối cùng cũng sắp được lấp đầy trên Windows 11.

Dù nhiều chuỗi nội dung đã xuất hiện, Microsoft chưa chính thức công bố Auto Dark Mode. Những bản Experimental chứa các thay đổi ở giai đoạn phát triển sớm và không gắn với một phiên bản Windows cụ thể. Công ty vẫn có thể chỉnh sửa, trì hoãn hoặc loại bỏ tính năng trước khi đưa đến người dùng phổ thông.

Dẫu vậy, việc Microsoft đã chuẩn bị nhiều mô tả và lựa chọn cài đặt cho thấy Auto Dark Mode không còn dừng ở một ý tưởng sơ khai. Nếu được hoàn thiện, đây vẫn là cải tiến đáng hoan nghênh.



