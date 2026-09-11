Giá iPhone Duo ở Mỹ rẻ hơn Việt Nam hơn 20 triệu đồng, lý do vì sao?

Không chỉ gây bất ngờ với mức giá hơn 103 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ cao nhất 2TB, iPhone Duo còn khiến nhiều người bất ngờ về giá bán chênh lệch giữa 2 thị trường là Mỹ và Việt Nam. Mức chênh lệch lớn nhất lên đến hơn 21,14 triệu đồng.

Khi so sánh giữa thị trường Việt Nam và Mỹ, mức giá của iPhone Duo có sự cách biệt đáng kể ở tất cả các tùy chọn dung lượng. Theo tỷ giá quy đổi tham khảo hiện nay (khoảng 25.900 VND/USD), chi tiết mức chênh lệch cụ thể như sau:

Phiên bản 256GB tại Mỹ có giá 1.999 USD (tương đương khoảng 51,77 triệu đồng), trong khi giá niêm yết tại Apple Store Online Việt Nam là 64.999.000 đồng, mức chênh lệch khoảng 13,22 triệu đồng.

Phiên bản 512GB tại Mỹ niêm yết 2.199 USD (tương đương khoảng 56,95 triệu đồng), giá tại Việt Nam là 71.499.000 đồng, chênh lệch khoảng 14,54 triệu đồng.

Phiên bản 1TB tại Mỹ có giá 2.599 USD (tương đương khoảng 67,31 triệu đồng), giá tại Việt Nam là 84.499.000 đồng, chênh lệch khoảng 17,18 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất 2TB tại Mỹ có giá 3.199 USD (tương đương khoảng 82,85 triệu đồng), trong khi giá tại Việt Nam chạm mốc 103.999.000 đồng, chênh lệch tới hơn 21,14 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết iPhone Duo của Apple tại thị trường Mỹ và Việt Nam

Phiên bản dung lượng Giá niêm yết tại Mỹ Giá quy đổi ước tính Giá chính thức tại Việt Nam Mức chênh lệch 256GB 1.999 USD 51,77 triệu đồng 64.999.000 đồng 13,22 triệu đồng 512GB 2.199 USD 56,95 triệu đồng 71.499.000 đồng 14,54 triệu đồng 1TB 2.599 USD 67,31 triệu đồng 84.499.000 đồng 17,18 triệu đồng 2TB 3.199 USD 82,85 triệu đồng 103.999.000 đồng 21,14 triệu đồng

Nhìn vào các con số thực tế, có thể thấy trung bình giá bán chính thức của dòng máy gập này tại Việt Nam luôn cao hơn giá niêm yết trên Apple Store Mỹ từ 25% đến 26% ở mọi phiên bản. Đặc biệt, phiên bản 2TB cao cấp nhất chứng kiến mức chênh lệch kỷ lục, vượt mốc 21 triệu đồng, đủ để người dùng đắn đo trước khi quyết định xuống tiền.

Những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự chênh lệch giá

Sự khác biệt lớn về giá thành giữa hai bờ đại dương không hoàn toàn đến từ chiến lược định giá phân biệt đối xử của Apple, mà xuất phát từ bốn yếu tố cấu thành chi phí bắt buộc sau đây.

Quy định về thuế niêm yết và thuế tiêu thụ

Điểm khác biệt quan trọng và dễ gây hiểu lầm nhất nằm ở cách công bố giá bán lẻ của từng quốc gia. Mức giá niêm yết từ 1.999 USD đến 3.199 USD tại Apple Store Mỹ thực chất là con số thô, hoàn toàn chưa bao gồm thuế bán hàng (Sales Tax).

Tại Mỹ, mỗi tiểu bang lại áp dụng một mức thuế tiêu thụ riêng biệt, dao động từ 0% đến khoảng 9 - 10%. Nếu một khách hàng mua máy tại các khu vực sầm uất như California hay New York, họ sẽ phải thanh toán thêm từ 180 USD đến hơn 300 USD tiền thuế cho mỗi thiết bị. Trong khi đó, con số chạm mốc hàng chục triệu đồng công bố trên Apple Store trực tuyến Việt Nam là mức giá trọn gói cuối cùng, đã bao gồm đầy đủ 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) cùng các loại thuế phí bắt buộc theo quy định pháp luật sở tại.

Chi phí logistics, vận chuyển và thủ tục hải quan

Để một chiếc iPhone Duo chính hãng mang mã VN/A đến tay người tiêu dùng trong nước, thiết bị phải trải qua một hành trình dài với hàng loạt chi phí cộng thêm. Hãng phải gánh vác cước phí vận chuyển quốc tế đường hàng không hoặc đường biển, chi phí lưu kho bãi, cũng như lệ phí thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu chính ngạch. Bên cạnh đó, các thiết bị viễn thông phân phối tại Việt Nam bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng sóng và cấp chứng nhận hợp quy của cơ quan quản lý. Toàn bộ những chi phí vận hành ngầm này đều được tính toán và phân bổ trực tiếp vào giá bán lẻ cuối cùng của sản phẩm.

Chính sách bảo hành và hệ thống dịch vụ ủy quyền

Việc vận hành hệ thống hậu mãi tại một thị trường đang phát triển đòi hỏi nguồn ngân sách khổng lồ. Apple phải duy trì chính sách bảo hành chính hãng thông qua mạng lưới các trung tâm dịch vụ ủy quyền (AASP) trải dài khắp Việt Nam. Doanh thu thu về từ giá bán đã bao gồm sẵn một phần chi phí dự phòng linh kiện thay thế.

Đối với một thiết bị mang tính đột phá như iPhone Duo, cụm màn hình gập dẻo và cơ chế bản lề cơ học là những bộ phận cực kỳ nhạy cảm và có chi phí sửa chữa vô cùng đắt đỏ. Mức giá bán chênh lệch chính là khoản phí "bảo hiểm" để Apple đảm bảo quyền lợi bảo hành 1 đổi 1 hoặc sửa chữa miễn phí cho người dùng theo đúng tiêu chuẩn khắt khe trên toàn cầu.

Dự phòng rủi ro biến động tỷ giá thị trường

Trong chiến lược kinh doanh toàn cầu, khi định giá một sản phẩm công nghệ cho chu kỳ sinh lời kéo dài từ nhiều tháng đến hơn một năm, Apple luôn tính toán một biên độ an toàn nhất định về tài chính. Hãng thiết lập mức giá niêm yết bằng VND cao hơn một chút so với tỷ giá thực tế nhằm phòng ngừa sự biến động thất thường giữa đồng USD và nội tệ. Động thái dự phòng này đảm bảo cho gã khổng lồ công nghệ không bị thâm hụt doanh thu và biên độ lợi nhuận khi quy đổi dòng tiền về trụ sở chính, ngay cả khi tỷ giá có những điều chỉnh bất lợi trong suốt vòng đời của thiết bị.

Ảnh: Gizmodo, The Verge