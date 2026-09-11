Ai sẵn sàng bỏ 65 triệu mua iPhone Duo phải đặc biệt chú ý, không có Face ID nhé!

Dù có giá khởi điểm không hề rẻ, thấp nhất từ 64,99 triệu đồng và cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng nhưng iPhone Duo không được trang bị Face ID.

Apple vừa ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Duo với mức giá khởi điểm vô cùng đắt đỏ, chạm mức hơn 100 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Thế nhưng, điều khiến giới công nghệ xôn xao không chỉ nằm ở thiết kế đột phá hay mức giá siêu tưởng, mà là sự biến mất hoàn toàn của Face ID - tính năng bảo mật quen thuộc suốt gần một thập kỷ qua của nhà Táo. Vậy người dùng sẽ mở khóa siêu phẩm này như thế nào và đâu là lý do đằng sau quyết định gây tranh cãi này?

iPhone Duo

Không Face ID, mở khóa iPhone Duo bằng cách nào?

Để thay thế cho hệ thống nhận diện khuôn mặt, Apple đã quyết định mang Touch ID trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên các dòng iPhone cao cấp. Cụ thể, cảm biến vân tay được tích hợp thẳng vào nút nguồn ở cạnh bên của máy. Thiết kế này được đánh giá là vô cùng hợp lý với một chiếc điện thoại gập, cho phép người dùng dễ dàng đặt ngón tay để mở khóa trong mọi tình huống, dù thiết bị đang được gập lại nhỏ gọn hay mở ra thành một màn hình lớn.

Face ID không được trang bị trên iPhone Duo mới nhất

Bên cạnh đó, nếu việc sử dụng vân tay gặp bất tiện, chẳng hạn như khi tay đang ướt hoặc người dùng đang đeo găng, iPhone Duo vẫn cung cấp một phương án khác là mở khóa thông qua một chiếc Apple Watch đã được xác thực đeo trên cổ tay.

Đây là một điểm trừ không hề nhỏ đối với một sản phẩm smartphone đắt nhất từ trước đến nay của Apple nhưng lại thiếu vắng tính năng bảo mật được rất nhiều người sử dụng hằng ngày.

Để mở khóa iPhone Duo, người dùng có thể dùng Touch ID hoặc xác thực thông qua Apple Watch

Vì sao iPhone Duo không có Face ID?

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích cụ thể nào về sự vắng mặt của Face ID trên chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, theo nhận định từ trang Wired, quyết định này nhiều khả năng là nhằm mục đích giải phóng không gian bên trong thiết bị, nhường chỗ cho các bộ phận cơ khí phức tạp liên quan đến bản lề và màn hình gập. Việc chuyển hướng sang sử dụng Touch ID được xem là một sự đánh đổi mang tính chiến lược để Apple có thể duy trì được độ mỏng lý tưởng cho thân máy.

Trang Wired nhận định việc cắt bỏ Face ID là nhằm để giải phóng không gian trên iPhone Duo

Đi sâu hơn vào cấu trúc linh kiện, tác giả Adrian Kessler từ tạp chí Martin CID giải thích rằng hệ thống phần cứng cảm biến chiều sâu phục vụ cho Face ID đòi hỏi một không gian khá lớn ở phía trên điện thoại. Đối với thiết kế đặc thù của một chiếc điện thoại gập như iPhone Duo, khoảng không gian trống này là điều xa xỉ. Do đó, Apple đã chọn giải pháp chuyển cảm biến vân tay vào nút nguồn bên cạnh máy, đồng thời giấu camera trước xuống dưới màn hình bên trong để nó biến mất khi không sử dụng.

Củng cố thêm cho nhận định về giới hạn phần cứng, trang MacObserver chỉ ra sự khác biệt lớn về thiết kế sinh trắc học trên các dòng máy. Nếu như Face ID trên mẫu iPhone 18 Pro có thể nằm gọn trong Dynamic Island trên một màn hình duy nhất, thì iPhone Duo lại có cấu trúc đến hai màn hình. Camera bên trong của Duo được đặt dưới màn hình với khẩu độ f/1.8 chỉ chuyên phục vụ cho FaceTime 1080p, và Apple liệt kê nó như một camera thông thường chứ không phải là một hệ thống đo chiều sâu không gian.

Trang MacObserver nhấn mạnh rằng, để một phương thức bảo mật sinh trắc học có thể hoạt động xuyên suốt ở cả hai trạng thái gập và mở mà không cần phải sao chép phần cứng tốn kém trên cả hai màn hình, việc sử dụng một nút bấm vật lý trên khung máy như Touch ID là thiết kế bắt buộc.

Touch ID với nút bấm vật lý được xem là phương thức bảo mật sinh trắc học hoạt động tốt xuyên suốt ở cả hai trạng thái gập và mở

Theo lịch trình từ các đơn vị ủy quyền, thời gian bắt đầu nhận đặt trước cho dòng sản phẩm iPhone Duo tại Việt Nam là từ 19h ngày 16/10, chính thức mở bán từ ngày 23/10.

Giá niêm yết của mẫu điện thoại gập này là từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB, 71.490.000 đồng cho bản 512GB, 84.490.000 đồng cho bản 1TB và đạt mức kỷ lục 103.990.000 đồng cho phiên bản 2TB.