Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng một số mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũ cần lưu ý trước những thay đổi mới từ Samsung.

Samsung đã thông báo thay đổi chính sách hỗ trợ đối với một số thiết bị Galaxy sử dụng phiên bản Android quá cũ. Theo đó, những mẫu máy chạy Android 5.0 hoặc thấp hơn sẽ không còn được hỗ trợ thanh toán thông qua Samsung Checkout.

Cụ thể, người dùng các thiết bị nằm trong diện bị ảnh hưởng sẽ không thể sử dụng Samsung Checkout để mua ứng dụng, nội dung hoặc các sản phẩm kỹ thuật số trả phí trên Galaxy Store và Galaxy Themes.

Samsung đã áp dụng thay đổi đối với dịch vụ thanh toán trên một số mẫu điện thoại Galaxy đời cũ. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Đây là thay đổi liên quan đến hệ thống thanh toán, không đồng nghĩa những chiếc điện thoại nói trên sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Người dùng vẫn có thể sử dụng các chức năng cơ bản của thiết bị như trước.

Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu nằm ở các mẫu Galaxy đã có tuổi đời khá lâu và vẫn sử dụng Android 5.0 trở xuống. Sau hơn một thập kỷ, nền tảng này đã trở nên lỗi thời so với các yêu cầu bảo mật và kỹ thuật hiện nay.

Trong quá trình phát triển hệ sinh thái, các dịch vụ trực tuyến thường xuyên được cập nhật để đáp ứng những yêu cầu mới về bảo mật, khả năng tương thích và vận hành. Vì vậy, một số nền tảng phần mềm cũ có thể dần không còn được hỗ trợ đối với từng dịch vụ cụ thể.

Với người dùng Galaxy chỉ sử dụng điện thoại cho những nhu cầu thông thường như liên lạc, truy cập Internet, chụp ảnh hay sử dụng các ứng dụng đang có trên máy, điều này không làm thay đổi cách thiết bị hoạt động.

Nếu đang sử dụng một chiếc Galaxy đời cũ, người dùng có thể kiểm tra phiên bản Android trong phần Cài đặt > Thông tin điện thoại > Thông tin phần mềm.

Trong trường hợp thiết bị vẫn còn được Samsung hỗ trợ cập nhật, việc nâng cấp lên phiên bản Android mới hơn sẽ giúp mở rộng khả năng tương thích với các dịch vụ và ứng dụng hiện nay.

Ngược lại, nếu thiết bị đã đạt đến phiên bản phần mềm cuối cùng được hỗ trợ, đây cũng có thể là thời điểm cân nhắc nâng cấp lên một thiết bị mới hơn.

Các mẫu Galaxy thế hệ mới không chỉ mang đến trải nghiệm mượt mà với những tính năng và dịch vụ hiện đại, mà còn được Samsung duy trì hỗ trợ phần mềm và bảo mật trong thời gian dài hơn. Việc chuyển sang một thiết bị mới vì thế có thể giúp người dùng tận dụng tốt hơn hệ sinh thái Galaxy, đồng thời yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Theo PhoneArena