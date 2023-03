Mất quyền nuôi con vì đóng phim 18+

Ngày 7/3, Sharon Stone trải lòng về chuyện đời tư trong tập podcast Table for Two with Bruce Bozzi .

Minh tinh 65 tuổi tiết lộ vai chính trong bộ phim kinh dị khiêu dâm ăn khách năm 1992 Bản Năng Gốc (Basic Instinct) đưa bà lên hạng sao tại Hollywood. Tuy nhiên, khi bà bắt đầu nắm bắt được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống đằng sau những cánh cửa đóng kín lại rất khác.

“Tôi mất quyền nuôi con sau khi thẩm phán hỏi con tôi - cậu trai bé bỏng của tôi, ‘Cháu có biết mẹ đóng phim 18+ không?’. Một kiểu lạm dụng bởi hệ thống. Tôi bị coi là kiểu phụ huynh như thế nào vì tôi đã làm bộ phim đó. Giờ đây, khi mọi người đi lại mà không mặc quần áo trên TV trở nên bình thường, các bạn có thể tưởng tượng được việc tôi khỏa thân trong khoảng 1/16 giây và tôi mất quyền nuôi con”, nữ diễn viên gạo cội kể.

Sharon Stone mất quyền nuôi con trai Roan vì đóng Bản Năng Gốc. Ảnh: WireImage.

Sharon Stone có chung con trai Roan với chồng cũ Phil Bronstein. Hai người kết hôn năm 1998 và nhận nuôi Roan hai năm sau đó. Năm 2003, Bronstein đệ đơn ly hôn. Toàn bộ thủ tục hoàn tất vào năm 2004.



Sharon muốn trở thành người giám hộ chính của con trai, lúc đó mới 8 tuổi, sau khi hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, thẩm phán từ chối yêu cầu toàn quyền nuôi con của bà vì tin rằng Bronstein có thể cung cấp môi trường ổn định hơn tại San Francisco (Mỹ). Thẩm phán cho rằng Sharon phản ứng thái quá với sức khoẻ của Roan khi đề nghị cậu bé tiêm Botox để chân không có mùi. Sharon bác bỏ cáo buộc này.

Bên cạnh đó, thẩm phán lưu ý thêm Sharon thường giao việc chăm sóc con trai cho “bên thứ ba”.

Cuối cùng, Sharon Stone thua kiện vào năm 2008, không giành được quyền giám hộ chính với Roan. Dù vậy, mối quan hệ của hai mẹ con vẫn tốt đẹp. Năm 2019, thanh niên Gen Z nộp đơn xin thêm “Stone” vào tên của mình.

Ngoài Roan, người đẹp sinh năm 1958 nhận thêm hai con nuôi nữa, Laird Vonne và Quinn Kelly, lần lượt vào năm 2005 và 2006.

Trở lại với Bản năng gốc , Sharon từng chia sẻ với The New Yorker việc làm phim gây tổn hại cho tất cả, ngay cả đạo diễn Paul Verhoeven cũng phải nhập viện vì bệnh về xoang nặng gây chảy máu mũi không ngừng.

“Bây giờ mọi người đi khắp nơi khoe cơ thể trên phim, nhưng vào nhiều năm trước, những gì chúng tôi làm còn mới mẻ. Đây là phim của hãng lớn và chúng tôi có cảnh khỏa thân, tình dục, đồng tính luyến ái. Tất cả thứ đó, trong thời đại của tôi, đã phá vỡ các chuẩn mực”, Sharon nói.

Sharon nổi tiếng toàn cầu nhờ Bản Năng Gốc. Ảnh: IG

Bản Năng Gốc là bộ phim tâm lý chính kịch của Mỹ do Paul Verhoeven đạo diễn, được sản xuất vào năm 1992. Bất chấp nhiều chỉ trích vì tràn ngập cảnh nóng và bạo lực, phim trở thành “bom tấn” phòng vé thời điểm đó, mang về doanh thu 352 triệu USD toàn cầu. Không chỉ ăn khách, phim còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi nhận 2 đề cử tại Oscar và 2 đề cử tại Giải quả cầu vàng. Sharon Stone được đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.



Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất phim là cảnh nhân vật Catherine Tramell (Sharon Stone) vắt chéo chân, cố tình để lộ vùng nhạy cảm khi bị thẩm vấn để trêu tức cảnh sát. Đây là cảnh “nóng” thuộc hàng kinh điển của làng điện ảnh thế giới, đưa Sharon vào danh sách mỹ nhân huyền thoại ở Hollywood.

Tuy nhiên, trong hồi ký The Beauty of Living Twice (2021), Sharon Stone khẳng định bị lừa khi thực hiện cảnh quay này. Theo minh tinh gạo cội, bà không biết bộ phận nhạy cảm bị phơi bày trong phim cho đến khi có buổi xem thử với người đại diện và luật sư.

Sharon giận dữ đến mức tát thằng vào mặt đạo diễn. Tuy nhiên, dù đứng trước nguy cơ bị cấm diễn do đóng cảnh “nóng”, Sharon đồng ý giữ nguyên cảnh quay.

Theo Page Six