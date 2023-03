Nhận không ra nhan sắc của "mẹ Lee Min Ho" ở phim mới: Khác lạ hoàn toàn khi sánh vai cùng Song Joong Ki

Vào đúng 10 năm trước, The Heirs - Những Người Thừa Kế đã trở thành "cơn sốt" truyền hình Hàn Quốc kh quy tụ dàn sao đình đám gồm Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin... Chuyện tình giữa chàng thiếu gia Kim Tan và cô nàng Eun Sang khả ái khiến không ít khán giả mất ăn mất ngủ.

Những Người Thừa Kế có Lee Min Ho - Park Shin Hye đóng chính

Tuy nhiên, Những Người Thừa Kế còn một nhân vật nữa rất được yêu thích, đó là mẹ của Kim Tan. Phu nhân Han Ki Ae luôn quan tâm cậu con trai của mình, đồng thời kết thân với cả mẹ của nữ chính Eun Sang, tạo nên nhiều tình huống thú vị. Giờ đây, mỹ nhân vào vai mẹ của Lee Min Ho trong Những Người Thừa Kế đã trở lại với hình tượng mới khó nhận ra.

Mẹ của Lee Min Ho gây hoang mang với tạo hình mới

Trong bức ảnh mới nhất được chính Kim Sung Ryung đăng tải lên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên gạo cội khiến khán giả vô cùng bất ngờ với tạo hình mới. Không còn là bà mẹ quyền quý trong Những Người Thừa Kế, Kim Sung Ryung của hiện tại khác một trời một vực, gây ấn tượng mạnh với mái tóc ngắn rối bời, quần áo giản dị, trang điểm nhợt nhạt cùng những chiếc khuyên được gắn ở chân mày.

Kim Sung Ryung siêu ngầu với tạo hình mới

Đây là hình ảnh hiếm thấy của ngôi sao sinh năm 1967 trong suốt sự nghiệp. Lần này, Kim Sung Ryung sẽ tham gia dự án đang rất được trông chờ mang tên My Name Is Loh Kiwan (Tên Tôi Là Loh Kiwan). Đóng chính trong phim là nam tài tử Song Joong Ki, và Kim Sung Ryung sẽ vào vai mẹ của anh chàng.

Hết làm mẹ Lee Min Ho, giờ Kim Sung Ryung chuyển sang làm mẹ Song Joong Ki

Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho Kim Sung Ryung khi ở tuổi ngoài 50, cô vẫn không ngại hóa thân thành những vai diễn khác lạ, độc đáo và có phần nổi loạn. Từng lên ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988, Kim Sung Ryung "bén duyên" với diễn xuất thông qua những dự án như Nhà Vua Và Hoàng Hậu, E.T Trường Học Chúng Tôi... và hỗ trợ lớp trẻ trong Cô Nàng Đẹp Trai, Huyền Thoại Iljimae, và dĩ nhiên không thể thiếu Những Người Thừa Kế.

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Sung Ryung ở tuổi ngoài 50

Kim Sung Ryung cũng sở hữu cho mình nhiều đề cử danh giá của Baeksang, Rồng Xanh, Đại Chung... chứng tỏ được diễn xuất tài tình của mình chứ không phải chỉ có nhan sắc.

Nguồn: Koreaboo