Maroon 5 xác nhận trình diễn tại Việt Nam, giá vé dao động từ 1 triệu đến cao nhất 10 triệu đồng!

Mới đây, BTC lễ hội âm nhạc Wonder Winter với sự xuất hiện của Maroon 5 đã công bố sơ đồ bán vé cũng như giá từng hạng ghế. Theo đó, Wonder Winter chia ra thành 6 khu vực vé, lần lượt với giá vé như sau: SVIP (10 triệu đồng), VIP A-B (6 triệu đồng), GA 1-2 (3 triệu đồng), GA 3-4 (2 triệu đồng), GA 5-6 (1.5 triệu đồng), GA 7-8 (1 triệu đồng). Như vậy có thể thấy giá vé của Wonder Winter được chia ra rất đa dạng, nhiều hạng ghế và khán giả đều có thể tìm được một hạng vé tương ứng.

Sơ đồ và giá vé Wonder Winter

Những đặc quyền khi mua vé tại Wonder Winter: Hạng GA: tặng kèm 1 vé tham quan Bảo tàng Gấu tại Grand World. VIP A và VIP B: tặng kèm 01 đồ uống, 01 đồ ăn nhẹ, 01 set quà tặng độc quyền của 8Wonder Winter Festival, 01 combo tham quan Vinpearl Safari Phú Quốc và Bảo tàng Gấu sử dụng trong ngày 16/12. SVIP: khán đài trung tâm hoàn toàn riêng biệt, thưởng thức đồ uống gồm champagne, bia, nước ngọt và đồ ăn nhẹ không giới hạn, cùng set quà tặng độc quyền của 8Wonder và vui chơi miễn phí tại VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Bảo tàng Gấu trong ngày 16/12. Giá cả hợp lý, trải nghiệm hết ý với các ưu đãi cộng gộp khi mua vé đại nhạc hội: Nhận mã ưu đãi tới 25% để đặt phòng Vinpearl trong giai đoạn 14/12 - 19/1. Giảm 50% vé vui chơi VinWonders Phú Quốc. Khách mua vé đại nhạc hội sẽ được tặng thêm mã ưu đãi tới 25% khi đặt phòng lưu trú tại các khách sạn Vinpearl Phú Quốc, Wyndham Grand, Radisson Blu, Wyndham Garden giai đoạn 14/12 - 19/12 và ưu đãi 50% vé vui chơi VinWonders trong ngày 16/12/2023.• Sau khi mua vé thành công, mã ưu đãi được gửi qua SMS và áp dụng đặt phòng trên website Vinpearl.com hoặc ứng dụng MyVinpearl • Khi check in khách hàng cần xuất trình vé nhạc hội • Mỗi vé nhạc hội tương ứng với 1 phòng được ưu đãi • Xuất trình vé nhạc hội để mua vé ưu đãi tại cổng VinWonders • Một vé nhạc hội mua được 01 vé VinWonders ưu đãi

Sau khi phía BTC lễ hội âm nhạc Wonder Winder xác nhận về sự xuất hiện trình diễn của Maroon 5 tại Việt Nam thì mới đây, phía nhóm nhạc cũng chính thức thông báo về sự kiện này. Cụ thể, các tài khoản MXH của Maroon 5 đã đăng tải poster của nhóm tại Wonder Winter với dòng mô tả: "Lần đầu tiên đến Việt Nam! Rất trông đợi được gặp các bạn tại Phú Quốc vào ngày 16/12!".

Maroon 5 cũng cho biết vé pre-sale (đợt mở bán sớm) sẽ mở lúc 8 giờ sáng ngày 2/11, đợt bán vé chính thức mở từ 8 giờ sáng ngày 9/11. Tin chắc rằng lượng vé sẽ sớm được "sold-out" trước sức mua vé concert ngày càng mạnh tay của khán giả tại Việt Nam, đặc biệt trước danh tiếng toàn cầu của Maroon 5.

Maroon 5 xác nhận trình diễn tại Việt Nam

Maroon 5 là nhóm nhạc pop rock cực kì nổi tiếng và hiện tại đang hoạt động với 6 thành viên. Trưởng nhóm Maroon 5 là Adam Levine, cũng là một nghệ sĩ solo hàng top của âm nhạc thế giới. Maroon 5 hiện đang là một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 135 triệu đĩa đã được bán ra trong suốt 3 thập niên hoạt động. Maroon 5 sở hữu 4 bản hit đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 gồm Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder - bên cạnh đó là 15 bản hit lọt vào top 10 BXH danh giá này. Nhóm đã xuất sắc giành về cho mình 3 giải Grammy trên tổng số 10 đề cử.

Buổi diễn của Maroon 5 nằm trong khuôn khổ siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival diễn ra tại Phú Quốc United Center trong tuần lễ trước giáng sinh - ngày 16/12/2023. Không chỉ tạo ra "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" cho du khách - với sự hiện diện của của những tượng đài pop - rock đương đại cùng hàng loạt ca sĩ hàng đầu Vpop - 8Wonder tiếp tục khẳng định vị thế của một lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới trên bản đồ công nghiệp giải trí toàn cầu.