Maroon 5 là một “tượng đài”: Cứ ra album là hit toàn cầu, sở hữu ca khúc được tải về nhiều thứ hai trong lịch sử âm nhạc!

Như vậy không chỉ còn là giấc mơ: Maroon 5 sẽ về Việt Nam để trình diễn vào tối 16/12 sắp tới tại Phú Quốc. Thông tin khi vừa xác nhận đã khiến giới mộ điệu tại Việt Nam nức lòng bởi lẽ Maroon 5 từ lâu đã là một trong những boyband thành công nhất trong lịch sử, các giai điệu của nhóm cũng được khán giả Việt Nam đặc biệt yêu mến như: Sugar, Girls Like You, Memories, Moves Like Jagger, One More Night, Payphone, She Will Be Loved,...

Maroon 5 chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop rock, nhóm trưởng Adam Levine cũng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm giữ vai trò vocal chính, sở hữu giọng mái độc đáo. Hiện tại, nhóm hoạt động với tổng cộng 6 thành viên. Nhóm thành lập vào năm 1994 với tên gọi ban đầu là Kara’s Flower tuy nhiên sau đó tan rã. Các thành viên tái hợp và sử dụng cái tên Maroon 5 kể từ năm 2001 cho đến tận thời điểm hiện tại, và câu chuyện sau đó đã trở thành “lịch sử”.

Album debut thực sự của nhóm ra mắt vào tháng 6/2002 mang tên Song About Jane, album này sở hữu các bản hit đầu tiên của Maroon 5 tiêu biểu là She Will Be Loved. Album vươn lên vị trí thứ 6 trên Billboard 200 và đã xuất sắc mang về cho Maroon 5 giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục Best New Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Maroon 5 nổi lên thời điểm ấy như một hiện tượng bởi chất nhạc phóng khoáng, giàu năng lượng, đặc biệt với giọng hát cực kì đặc trưng của Adam Levine.

Năm 2007, Maroon 5 lại càng thành công khi album phòng thu thứ 2 - It Won’t Be Soon Before Long - và single mở màn Makes Me Wonder, đều đồng loạt đoạn vị trí Quán quân BXH Billboard 200 và Billboard Hot 100. Năm 2010, Maroon 5 cho ra mắt album thứ 3 mang tên Hands All Over và đó cũng là khoảng thời gian “siêu hit” toàn cầu Moves Like Jagger kết hợp với giọng hát của Christina Aguilera thành công rực rỡ, xô đổ nhiều BXH. Năm 2012, với album Overexposed, Maroon 5 lại tiếp tuc sở hữu “siêu hit” One More Night đứng đầu Billboard Hot 100 suốt 9 tuần liên tiếp.

Maroon 5 - One More Night

Gần như mỗi lần Maroon 5 ra album mới họ đều sở hữu một bản hit toàn cầu, lần lượt những năm sau đó có thể kể đến Sugar từ abum V và Girls Like You từ album Red Pill Blues. Album gần nhất của nhóm ra mắt năm 2021 mang tên Jordi.



Với tổng cộng hơn 135 triệu đĩa đã được tiêu thụ trong suốt 3 thập niên hoạt động, Maroon 5 cũng trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử, là một tượng đài về boyband. Đầu năm 2023, bản hit Moves Like Jagger được xác nhận là ca khúc được tải về nhiều thứ hai trong lịch sử âm nhạc.

Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera

Maroon 5 sở hữu 4 bản hit đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 gồm Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder - bên cạnh đó là 15 bản hit lọt vào top 10 BXH danh giá này. Nhóm đã xuất sắc giành về cho mình 3 giải Grammy trên tổng số 10 đề cử.



Maroon 5 cũng là một trong những tên tuổi về Việt Nam trình diễn khi vẫn còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Chắc chắn phần trình diễn của nhóm sẽ vô cùng giàu năng lượng, ngập tràn những khoảnh khắc đáng nhớ và khán giả Việt cũng sẽ được chiêm ngưỡng một boyband đẳng cấp sẽ “chơi đùa” với âm nhạc điêu luyện đến như thế nào.

Màn trình diễn đáng chờ đợi của Maroon 5 nằm trong khuôn khổ siêu lễ hội âm nhạc 8Wonder Winter Festival diễn ra vào ngày 16/12/2023. BTC khẳng định sự kiện “không chỉ tạo ra ‘kỳ quan cảm xúc không giới hạn’ cho du khách - với sự hiện diện của của những tượng đài pop - rock đương đại cùng hàng loạt ca sĩ hàng đầu Vpop - 8Wonder tiếp tục khẳng định vị thế của một lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới trên bản đồ công nghiệp giải trí toàn cầu”.