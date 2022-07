Mạnh dạn mua nhà như một hình thức đầu tư BĐS, nửa năm sau lãi ngay 1 tỷ đồng, người có luôn 500 triệu chỉ sau 2 tháng

Dồn tiền để mua nhà hay lựa chọn đi ở thuê luôn là câu hỏi khó có một đáp án cụ thể đối với từng gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều gia đình trẻ lựa chọn mua nhà như một hình thức đầu tư bất động sản.

Đã từng đi ở nhà thuê, năm 2020, lần thứ 2 vợ chồng Nhã Phương (33 tuổi, nhà sản xuất chương trình) tiếp tục quyết định mua căn hộ 2,4 tỷ đồng tại quận 9 khi trong tay có 900 triệu đồng. 1,5 tỷ đồng còn lại được gia đình cô trả góp ngân hàng với mức 17 triệu đồng/tháng gồm cả gốc và lãi.

Khi đã có kế hoạch tài chính cụ thể, Nhã Phương không có áp lực gánh nặng mỗi tháng. Thay vào đó chị coi việc mua nhà như một khoản đầu tư bất động sản. Chị cho rằng số tiền thuê mỗi tháng tương đương với khoản phải trả góp ngân hàng trong từng tháng vì thế vay tiền để mua nhà có lợi hơn đi thuê.

Chưa kể hiện nay giá các căn hộ chung cư đang tăng phi mã. Theo dự đoán của giới chuyên gia, thị trường căn hộ chung cư sẽ còn tiếp tục tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến giá căn hộ tăng là điều tất yếu.

Như căn hộ của gia đình Trần Hương Giang (Hà Nội), chưa đầy 1 năm, gia đình chị đã lãi hơn 1 tỷ đồng.

Lãi luôn 1 tỷ đồng từ căn hộ đang ở chỉ sau một năm

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, sau khi sống và làm việc ở nơi đất khách quê người, vợ chồng Hương Giang quyết định về Việt Nam để mua nhà. Chị cho biết, giá bất động sản tại quốc gia từng sinh sống quá cao. Nếu muốn sở hữu một căn chung cư khoảng 70m2, bạn phải có ít nhất hơn 10 tỷ đồng. Đối với những căn nhà diện tích trên 100m2, số tiền bỏ ra ước tính 20-30 tỷ đồng.

Xác định bản thân không đủ khả năng, vợ chồng chị muốn về Việt Nam sớm nhất có thể. Với tư vấn của bạn bè, 5 tỷ đồng là số vốn gia đình chị có thể mua được căn hộ có diện tích hơn 100m2 có vị trí đẹp, đầy đủ tiện ích.

Căn nhà đầu tiên của gia đình Hương Giang

'Khi gặp chủ đầu tư và khảo sát trước công trình, tôi đã rất ưng ý không gian của căn hộ hiện tại nên đã ký hợp đồng ngay và luôn", Hương Giang kể.

Căn hộ chị lựa chọn có diện tích 100m2 tại tòa nhà S2 Goldmark với thiết đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng. Với vị trí thuộc khu vực trung tâm lại có nhiều tiện ích chỉ sau một năm "chốt sổ", căn hộ đã thu lãi cho gia đình Hương Giang. "Tôi chốt giá căn này với chủ đầu tư khi đó là 5 tỷ đồng. Nhưng năm nay giá nhà đất tăng rất mạnh, chưa đến một năm, tôi đã lãi hơn 1 tỷ đồng", chị chia sẻ.

Tương tự gia đình Hương Giang, vợ chồng Trà My cũng cho rằng việc liều lĩnh mua căn nhà mơ ước là một quyết định đầu tư đúng đắn. Được biết vợ chồng Trà My từng sở hữu một bất động sản ở tuổi 25. Tuy nhiên, vị trí địa lý không phù hợp nên cô quyết định bán để dồn tiền mua căn nhà mới.

"Ở thời điểm mua căn nhà thuộc dự án Vinhomes Thanh Hóa, giá nhà đất đang có nhiều dấu hiệu khủng hoảng nhưng được dự đoán sẽ bứt phá trong thời gian tới nên tôi đã quyết định xuống tiền. Hiện tại, bất động sản này đã có giá trị gần gấp đôi", chia sẻ với Trí thức trẻ.

Căn nhà của vợ chồng Trà My

Diện tích căn hộ của Trà My là 7mx17,5m, kiến trúc bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 phòng thờ, ngoài ra còn có phòng giặt và kho chứa đồ. Thiết kế căn nhà theo phong cách tân cổ điển, với tông màu trắng sữa bắt mắt, tạo nên cảm giác sang trọng.

Vay ngân hàng 50% để mua nhà, 2 tháng sau lãi luôn 500 triệu đồng

Không quá dư giả về mặt tài chính, gia đình chị Hương lựa chọn vay tiền ngân hàng để tậu nhà. Ở nhà thuê trong suốt 12 năm, đến 2020, chủ trọ nơi Hương đang sống bất ngờ thông báo dự định bán nhà. Sau khi bàn với chồng, Hương quyết tâm, "xuống tiền" mua một căn hộ riêng để gia đình có thể yên tâm sinh sống lâu dài.

Sau một thời gian "nằm vùng" trong các hội nhóm về bất động sản, chị Hương đã nhanh chóng chọn được căn hộ 94m2 ở KĐT Nam Trung Yên, cách cơ quan chỉ 500m.

Căn hộ của gia đình chị Hương được thiết kế theo tông trắng và nâu trầm, tạo sự trang nhã

Mua đúng căn hộ vừa được chủ cũ hoàn thiện nội thất, chị Hương không phải mất công sửa sang gì nhiều, bởi mọi thứ còn mới toanh. Hai vợ chồng chỉ cần cải tạo lại một chút nhà vệ sinh: lắp đặt bồn tắm và tạo vách kính để đáp ứng nhu cầu ngâm nước thư giãn của cả gia đình.

Theo chia sẻ của Hương căn hộ gia đình chị đang sinh sống có giá khoảng 3,2 tỷ đồng. Thời điểm "chốt sổ" hai vợ chồng cũng chỉ đủ khả năng trả 50%, người thân hỗ trợ một phần, còn lại vay ngân hàng.

Với số tiền này, có thể nhiều người sẽ khuyên lựa chọn mua nhà đất bởi nhà chung cư không có giá trị đầu tư. Tuy nhiên chị Hương cho biết nhà bán lại chưa biết có lãi hay không, nhưng nếu bảo dưỡng nhà cửa thường xuyên thì chắc chắn không lỗ.

"Chẳng biết có phải do may mắn không, nhưng sau khi mình mua nhà khoảng 2 tháng, có người đã đến hỏi mua và trả hơn 500 triệu đồng so với giá ban đầu", chị tiết lộ.

