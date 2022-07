Giá chung cư đã qua sử dụng tăng mạnh, chủ nhà chốt lời đến 50%: Ai bảo chung cư là tiêu sản?

Kiếm lời 50% từ sở hữu chung cư

Rất nhiều chủ sở hữu căn hộ chung cư đã kiếm tới 50% khoản lời từ việc bán chung cư nhờ "cơn tăng giá" chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.

Mới 3 ngày trước, chị Ngoan (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa ra văn phòng công chứng ký chuyển nhượng căn hộ chung cư 2 phòng ngủ. Căn hộ này vợ chồng chị Ngoan mua cách đấy 6 năm với mức giá 1,1 tỷ đồng. Tổng chi phí nội thất cho toàn bộ căn hộ ở thời điểm đó là 120 triệu đồng. Đến hiện tại, căn hộ này được vợ chồng chị chuyển nhượng với mức giá 1,8 tỷ đồng thu về. Phía người mua chịu toàn bộ phí sang nhượng và làm sổ hồng.

Chị Ngoan thừa nhận: "Tôi không nghĩ bán được căn hộ chung cư lời đến như vậy. Tính ra, chúng tôi lãi 6 năm được ở chung cư và thu khoản tiền khoảng 600 triệu đồng, tức lợi nhuận thu về tương đương khoảng 50% so với giá tiền đã mua".

Những căn hộ chung cư đã qua sử dụng được rao bán với mức giá cao (Ảnh: Hải Nam)

Vợ chồng chị Ngoan rục rịch lên kế hoạch bán chung cư từ năm 2021, nhưng đúng thời điểm dịch bệnh nên mọi dự tính bị lệch hướng. Hai vợ chồng suy tính, bán chung cư và đi thuê nhà. Số tiền còn lại dành để đầu tư. Đến năm 2022, vợ chồng chị xác định đẩy mạnh việc bán chung cư nhưng khi đó, giá thị trường chỉ dao động ở mức 1,4 tỷ đồng - 1,5 tỷ đồng.

"Tầm tháng 4/2022, môi giới làm việc với gia đình tôi chỉ đàm phán mức giá 1,4 tỷ đồng thu về. Chúng tôi khi đó lăn tăn. May mắn, hai vợ chồng cố đợi đến thời điểm này và chốt được với mức giá cao. Mọi người cứ bảo mua chung cư là tiêu sản. Nhưng tôi thấy đúng thời điểm là có lời và lại còn dễ bán", chị Ngoan cho hay.

Không chỉ trường hợp của chị Ngoan mà anh Doãn ở (Hoài Đức, Hà Nội) cũng vừa tranh thủ chuyển nhượng căn hộ chung cư rộng 53m2 vào trung tuần tháng 7. Căn hộ này được anh rao cách đấy 5 tháng nhưng vẫn chưa ai mua do giá cao hơn so với mặt bằng chung của khu vực.

Nhưng đúng trong khoảng thời gian gần đây, giá chung cư cũ bất ngờ tăng mạnh. Vợ chồng anh Doãn nhanh chóng đẩy thông tin lại cho môi giới. Đúng 2 tuần đăng bán, vợ chồng anh Doãn tìm được khách mua với mức giá 1,5 tỷ đồng thu về. Căn hộ này anh mua vào năm 2016 với giá 912 triệu đồng. Tính nội thất vào là khoảng 1 tỷ đồng. Sau ở 5 năm, vợ chồng anh thu về 1,5 tỷ đồng. Cách đây 1 tháng, những căn hộ chung cư cùng khu vực có diện tích từ 60-80m2 chỉ bán được với mức giá 1,4 - 1,6 tỷ đồng.

Giá chung cư sẽ còn tăng

Khảo sát thực tế cho thấy, giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội đang tăng mạnh. Theo môi giới tên Cường ở khu vực Mỹ Đình, chỉ chênh nhau khoảng 1 tháng nhưng giá chung cư đã khác hoàn toàn. Môi giới này lấy ví dụ, như vào tháng 6/2022, giá căn chung cư CT1 Sudico Mỹ Đình chỉ dao động 25 - 26 triệu đồng/m2 thì đến hiện tại một số căn đẩy giá lên tới 35 triệu đồng/m2.

"Cách đây 2 tuần, giỏ hàng của chúng tôi vẫn còn 5 năm thì đến hôm nay, hết sạch", môi giới này cho biết.

Cũng theo môi giới Cường, một số chung cư cũ khác như The florence, Xuân Phương Quốc Hội, toà MHDI Lê Đức Thọ, The Sun, The Emerald đều tăng trung bình 10 - 30%.

"Những ai mua chung cư cách đây nửa năm trở ra đều có lời lãi. Cứ bảo mua chung cư là tiêu sản. Nhưng với mức tăng mạnh như vậy thì mua chung cư còn có lời tốt, lại còn dễ thanh khoản", anh Cường nói thêm.

Môi giới tên Thắng ở Mỹ Đình còn cho biết thêm: "Hàng cũ không có để đáp ứng người mua. Một dự án ở Mỹ Đình hôm nọ có tới 12 khách tìm mua nhưng không còn một căn hộ nào bán ra".

Theo dự báo của giới chuyên gia, thị trường căn hộ chung cư còn có thể tiếp tục tăng giá. Nguyên nhân là bởi do giá nguyên vật liệu đầu vào gia tăng khiến cho giá chung cư mới tăng theo. Điều này tác động vào thị trường chung cư thứ cấp. Diễn biến này sẽ còn gia tăng kéo dài.

Trước đó, báo cáo của batdongsan.com.vn ghi nhận mức giá căn hộ chung cư tại Hà Nội ở các phân khúc và vị trí đều thiết lập mặt bằng giá mới. Trong quý I/2022, giá chung cư ở thủ đô đã tăng từ 5% - 8% so với giá bán trung bình năm 2021. Đáng chú ý đó là mức độ quan tâm tới loại hình chung cư tại Hà Nội tăng liên tiếp trong 4 năm qua và đã nhích thêm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới đây của JLL cho thấy trong quý II, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội được hấp thụ tốt. Xét theo phân khúc, căn hộ trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức hấp thụ đạt khoảng 90% tổng nguồn cung. Cụ thể hơn, căn hộ với giá bán khoảng 1.600 - 2.300 USD/m2 (38 - 55 triệu đồng/m2) với thiết kế nhà sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng về phía không gian xanh là loại hình được người mua ưa chuộng nhất.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh lạm phát, giá căn hộ gia tăng là điều tất yếu. Ông Đính lo ngại, giá căn hộ sẽ tiếp tục gia tăng ở thời điểm nguồn cung còn nhỏ giọt.

