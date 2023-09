Màn trình diễn tại hộp đêm của Lisa: Vỏn vẹn 10 phút, cởi dần trang phục chỉ còn lại nội y

Buổi biểu diễn của Lisa (BLACKPINK) tại hộp đêm thoát y ở Pháp đang thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ. Việc Lisa quyết định trình diễn tại một hộp đêm nhạy cảm và khoác lên mình những trang phục táo bạo khiến cho cô nàng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi.



Tuy nhiên bất chấp tất cả loạt phản ứng trái chiều, buổi biểu diễn đầu tiên của Lisa đã diễn ra vô cùng thành công. Dù không được phép quay phim, chụp ảnh nhưng những khán giả tại show đã tường thuật lại các khoảnh khắc xuất hiện của Lisa trên sân khấu Crazy Horse.

Lisa xuất hiện khoảng 10 phút trong buổi diễn kéo dài 1 tiếng 27 phút

Trước thềm show diễn chính thức bắt đầu, set list tại buổi biểu diễn của Lisa đã được công khai trên mạng xã hội. Theo đó, show diễn này có thời lượng 1 tiếng 27 phút bao gồm 20 tiết mục. Trong đó, Lisa xuất hiện trong 5 tiết mục bao gồm: Taste Of Champagne, Miss Astra, But I Am Good Girl, Crisis? What Crisis!, Miss Astra Is Back.

Trong những lần xuất hiện, Lisa diện các bộ trang phục như đồ cưỡi ngựa với quần bó sát ngắn, boots đen, áo khoác bikini ngắn, chiếc váy đính kim cương giả, áo sơ mi cùng váy chữ A, bikini đen,... Dù tổng thời lượng xuất hiện của Lisa chỉ khoảng 10 phút nhưng mỗi lần cô hiện diện trên sân khấu là một lần khiến khán giả phải choáng ngợp bởi kỹ năng vũ đạo cùng thần thái biểu diễn.

Bức ảnh được người hâm mộ mô phỏng lại 4 trang phục của Lisa trong show diễn tại Crazy Horse

Bikini màu đen là một trong những bộ trang phục của Lisa trên sân khấu

Set list 20 tiết mục biểu diễn trong show cá nhân của Lisa

Lisa gây phấn khích khi ném đồ về phía khán giả, dần cởi bỏ trang phục chỉ còn lại nội y

Theo những khán giả đến xem buổi biểu diễn của Lisa, một trong những tiết mục nóng bỏng và gây “sốc” nhất chính là Crisis? What Crisis!. Màn biểu diễn này được lấy cảm hứng từ thị trường chứng khoán phố Walls. Ở những giây đầu tiên, màn hình led chiếu bối cảnh sở giao dịch chứng khoán, cổ phiếu rớt giá và sập sàn giao dịch.

Lisa trong trang phục giống như một nữ nhân viên văn phòng - hoặc thư ký với váy ngắn, áo sơ mi trắng, kính đen. Cô đưa lưng về phía khán giả và ngồi xem báo cáo, tỏ vẻ đau đầu vì thị trường chứng khoán. Sau đó, Lisa bực tức đẩy hết tài liệu trên bàn xuống đất rồi đi đến một chiếc ghế màu bạc và nhảy.

Đáng nói trong tiết mục này, Lisa khiến tất cả những người có mặt không thể ngồi yên khi ném đồ về phía khán giả. Đầu tiên là lột nơ ném đi, sau đó dây lưng, giày, kính và sơ mi trắng. Chi tiết gây sốc nhất chắc chắn phải kể đến giây phút cô kéo khóa và dần dần cởi hết trang phục, chỉ còn lại nội y trên cơ thể.

Trên Reddit, tài khoản ellemu0509 miêu tả lại: “Tôi đến muộn nhưng vẫn kịp xem Crisis? What Crisis. Lisa mặc đồ lót màu đen, phía trên xuyên thấu chỉ che phần nhạy cảm. Cô ấy cởi bỏ từng món quần áo cho đến nội y nhưng mọi thứ đều không lố bịch”.

Tạo hình nữ nhân viên văn phòng trong tiết mục Crisis? What Crisis!

Jisoo ngại ngùng, Rosé lại vô cùng thoải mái với màn biểu diễn của bạn thân Lisa

Trong đêm diễn đầu tiên, Jisoo - Rosé - hai thành viên của nhóm BLACKPINK đã có mặt để ủng hộ cho Lisa. Cả hai ngồi ngay trung tâm khu vực khán giả và thưởng thức toàn bộ đêm diễn của Lisa.

Theo những khán giả có mặt, Jisoo tỏ ra khá xấu hổ khi các vũ công hay Lisa biểu diễn. Đặc biệt khi Lisa nhảy, Jisoo còn liên tục… đánh Rosé vì ngại ngùng. Tuy nhiên Rosé lại được cho có phản ứng hoàn toàn trái ngược khi tỏ ra khá thoải mái. Xuyên suốt đêm diễn, cả hai đã cười đùa, nói chuyện rất nhiều và không ngừng la hét, cổ vũ cho Lisa.

Ở cuối show, Jisoo đã đứng dậy trong phần credit của Lisa và gọi to tên cô em. Cả hai còn cùng làm hình trái tim để bày tỏ tình cảm cho em út BLACKPINK. Có thể thấy, dù Lisa đang vướng phải rất nhiều tranh cãi, chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ nhưng sự ủng hộ từ Jisoo - Rosé đã chứng minh quyết định của Lisa không hề đáng lên án.