Ngày 27/3, chương trình IU's Palette lên sóng tập mới nhất, với khách mời đặc biệt G-Dragon. Từ thời điểm hé lộ sẽ hội ngộ nữ chính hot nhất hiện nay, G-Dragon đã khiến fan đứng ngồi không yên. Sau nhiều năm, IU và G-Dragon vẫn duy trì tình bạn thân thiết, luôn ủng hộ, cổ vũ nhau trong công việc. Lên sóng chương trình thực tế của IU, G-Dragon thoải mái chia sẻ về âm nhạc, cuộc sống của anh trong những năm qua và cùng bạn thân ca hát vui vẻ.

Để đón tiếp G-Dragon, IU tinh tế ăn diện theo phong cách lấy cảm hứng từ anh, với khăn trùm đầu kiểu "bà ngoại", cô cũng tiết lộ chủ ý này khiến fan ấm lòng. Nữ ca sĩ hồi tưởng lại thời điểm G-Dragon hợp tác, tham gia sản xuất ca khúc Palette - một trong những bản hit của IU và bày tỏ lòng biết ơn với đàn anh.

Những năm qua, G-Dragon trải qua nhiều biến cố làm thay đổi cuộc sống và sự nghiệp. Hậu xuất ngũ, G-Dragon có một quãng nghỉ dài, nhìn các thành viên BIGBANG rời YG, bản thân vướng scandal nghiêm trọng cuối năm 2023. Khi IU hỏi liệu anh có bao giờ cảm thấy nản lòng không, G-Dragon trả lời rằng ngay cả khi anh phải đối mặt với những khoảnh khắc tuyệt vọng, anh cũng không bận tâm đến chúng. Bởi khi được bao quanh bởi những người tốt, anh đã tìm thấy sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình.

Trong show, G-Dragon lần đầu hát live ca khúc mới BONAMANA. Không set up cầu kỳ, G-Dragon chỉ đơn giản ngồi, hát trong không gian ấm cúng. Anh giải thích rằng ngay cả trong các buổi hòa nhạc, anh thường biểu diễn khi ngồi hoặc nằm để tạo ra sự kết nối cảm xúc hơn với khán giả. Về phần IU, cô khiến fan BIGBANG nức nở khi cover 2 ca khúc That XX và Butterfly. Đây là 2 ca khúc luôn nằm trong list "gối đầu giường" của các fan cứng BIGBANG hay G-Dragon.

Show kết thúc với màn song ca Palette - ca khúc hợp tác giữa IU và G-Dragon ra mắt năm 2017. Khi ấy, G-Dragon viết verse rap tặng IU nhân tuổi 25. 8 năm sau khi gặp lại, anh chuẩn bị phiên bản đặc biệt cho IU khi cô đã bước qua cột mốc 30. Khung hình đơn giản, ấm áp nhưng quyền lực tràn viền. Màn song ca của IU và G-Dragon được cư dân mạng gọi đùa là màn song ca giữa hai ca sĩ số 1 Hàn Quốc và cũng là 2 ca sĩ solo nam - nữ nhiều Perfect All-Kill nhất Kpop.

Chỉ sau nửa ngày lên sóng, tập hội ngộ giữa IU và G-Dragon đã vọt thẳng lên top 1 trending YouTube Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng của hai cái tên huyền thoại. Nhiều fan quốc tế ví màn hội ngộ này như Rihanna và Eminem của làng nhạc thế giới tái hợp, cùng biểu diễn Love The Way You Lie sau 1 thập kỷ, mang ý nghĩa biểu tượng.

Tính đến hiện tại, không một ca sĩ solo nào thành công hơn IU, với danh sách nhạc hàng chục ca khúc đạt kỷ lục Perfect All-Kill. Với diễn xuất, IU ngày càng được ghi nhận thực lực. Vai diễn mới nhất trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đang gây bão toàn cầu.

Trong khi đó, G-Dragon là ông hoàng Kpop không thể chối cãi. Vị thế biểu tượng của thủ lĩng BIGBANG được tái khẳng định sau khi anh tái xuất cùng full album thứ 3 gây bão toàn châu Á. Ngày 29 - 30/3 tới đây, G-Dragon sẽ khởi động tour diễn thế giới Übermensch bằng 2 đêm hoà nhạc tại Goyang, Hàn Quốc, dự kiến thu hút 65 nghìn khán giả.