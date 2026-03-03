Mãn nhãn với công trình LED 3D trên tòa nhà 55 tầng

Tòa nhà nơi hiển thị 1.016 mảnh ghép di sản Việt

Nhằm mục đích tôn vinh văn hóa bản địa và kiến tạo một không gian thực nghiệm nghệ thuật cộng đồng phi thương mại, dự án Giao lộ thời gian đã biến trung tâm tài chính thành một "The High Line kỹ thuật số" bằng cách trình chiếu các tác phẩm 3D đồ sộ lên 39.000m² mặt đứng tòa nhà 55 tầng. Triển lãm kết hợp cùng hệ thống đường hầm cảm biến và công trình điêu khắc tham số (parametric) công nghệ cao. Diễn ra đến 10/3/2026.

Tìm kiếm hoàn hảo: 5 ngày render cho một phân cảnh và hơn 40 vòng tinh chỉnh

Dự án bắt đầu từ một trăn trở của Giám đốc Sáng tạo Yahya An Đinh nhóm 8 collective và nhà đầu tư Saigon Marina IFC trước sự lên ngôi của những sản phẩm giải trí mang tính chất "mì ăn liền". Nhóm thiết kế chọn cách đi sâu vào những giá trị nguyên bản với niềm tin: "Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó thuộc về mọi người".

Để hiện thực hóa câu chuyện "Bạch Mã Du Hành Thời Gian", nhóm 6 nghệ sĩ 3D 8 collective và nhóm fromanother đã phải làm việc liên tục trong gần 3 tháng. Với Giám đốc hình ảnh (Visual Director) Vicki Đặng, thử thách lớn nhất không chỉ là "làm cho đẹp" mà là làm sao để các phong cách và kỹ thuật có thể hòa chung vào một thế giới thị giác thống nhất.

Trung bình mỗi nghệ sĩ phải thực hiện khoảng 20 vòng tinh chỉnh cho từng chương. Thậm chí có những chương lên đến 40-42 vòng. Ngoài sửa chi tiết, họ còn phải tinh chỉnh lại ánh sáng, nhịp điệu và chất liệu. Có những ý tưởng khi đưa vào môi trường 3D lại gặp phải những rào cản kỹ thuật không lường trước được, buộc cả đội phải điều chỉnh lại toàn bộ.

Khắc nghiệt nhất là chương về tòa nhà Marina. Đây là chương render nặng nhất, mất hơn 5 ngày của nghệ sĩ Tâm Bùi chỉ để xuất một phân cảnh 45 giây.

Cuộc rượt đuổi lúc 5 giờ sáng để tìm 1.016 mảnh ghép Việt Nam

Trong khi đội 3D "chiến đấu" trong phòng máy, nhiếp ảnh gia Linh Tăng lại có một cuộc rượt đuổi theo đúng nghĩa đen trên các cung đường xuyên Việt để thực hiện tác phẩm "Siêu dữ liệu bề mặt". Nhiệm vụ của cô là đi qua 7 thành phố trong vòng 10 ngày để thu thập 1.016 dữ liệu hình ảnh bề mặt thực tế từ Nam ra Bắc. Trung bình mỗi thành phố, NAG Linh Tăng chọn ra khoảng 146 bức ảnh chất lượng nhất.

Hơn 1.000.000 người đến tham quan trong những ngày Tết Nguyên Đán

Có lần, Linh Tăng đi hơn 530km từ Buôn Ma Thuột đến Hội An. Vừa tới Hội An, nữ NAG để quên chiếc túi quan trọng trên xe khách. Cô đã phải rượt đuổi theo chiếc xe khách suốt 30 phút từ Hội An ngược về Đà Nẵng mới lấy lại được món đồ. Sự cố khiến cả đội mất rất nhiều thời gian nhưng có thêm bài học về sự bình tĩnh.

Linh Tăng chia sẻ: "Mình cảm thấy biết ơn khi có thể ghi lại những đặc điểm đương đại này, những dấu hiệu kể câu chuyện về lịch sử Việt Nam và cùng mở ra không gian tưởng tượng về nơi mà đất nước mình đang hướng đến".

Kỳ tích kiến trúc và 10 ngày đêm "nghẹt thở" ven sông Sài Gòn

Để biến cấu trúc điêu khắc Lucid Vortex thành hiện thực, Giám đốc sáng tạo Yahya An Đinh và đội ngũ thiết kế đã phải sửa giải pháp đến 20 lần với 5 tiêu bản khác nhau để đảm bảo khối LED liền mạch nhất. Sau đó, đội ngũ kỹ thuật phải tiếp tục tinh chỉnh thêm 12 vòng nữa để tối ưu hóa cả về thẩm mỹ lẫn an toàn công cộng.

Anh Tài Hoàng, Giám đốc Kỹ thuật từ Alta Media, chia sẻ, đội ngũ đã phải tính toán chi li để dán 828 mô-đun LED tùy chỉnh lên một đường xoắn ốc tham số dài 41,8m. Các kỹ sư có 10 ngày đêm thi công dự án tại hiện trường. Họ phải tìm mọi cách giấu kín hệ thống driver và tản nhiệt vào trong lớp vỏ kim loại. Đồng thời phải đảm bảo chuẩn chống nước IP67.

828 mô-đun LED được dán lên một cấu trúc xoắn ốc dài 41,8m

"Khoảnh khắc nhìn thấy dải lụa ánh sáng bừng sáng bên dòng sông Sài Gòn, tôi hiểu rằng mình không chỉ hoàn thành một dự án kỹ thuật khó. Chúng tôi đã chứng minh được rằng người Việt có thể cùng các đối tác quốc tế tạo ra những công trình mang tầm vóc thế giới ngay tại mảnh đất Ba Son lịch sử này", anh Tài nói.

Phần thưởng cho những trái tim dũng cảm

Dù vắt kiệt sức lực, nhưng thứ mà 15 tâm hồn sáng tạo nhận lại là một sự thỏa mãn lớn. Yahya An Đinh chia sẻ: "Nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ bên một tác phẩm công nghệ 3D art thuần Việt, là một người say sưa trong cái đẹp của văn hóa dân tộc, tôi không mong cầu gì hơn. Nếu không có tầm nhìn và sự đồng điệu với chủ đầu tư Saigon Marina IFC thì không thể làm được".

Đội ngũ sáng tạo "Bạch Mã du hành thời gian"

Hãy cùng tham gia vẽ ngựa để có cơ hội thấy tác phẩm của chính mình được các nghệ sĩ số hóa và trình chiếu đầy kiêu hãnh trên mặt đứng tòa nhà Saigon Marina IFC vào khung giờ 19h - 21h cuối tuần này