Rong chơi xứ Cảng Thơm trong mùa xuân

Thành phố vào mùa hoa, giơ máy lên là có ảnh đẹp

Vào độ tháng 4, hoa mộc ngư nở rợp trên nhiều tuyến phố xứ Cảng Thơm.

Đầu xuân, những mảng xanh vốn quanh năm tươi tốt bắt đầu được điểm thêm sắc hồng của hoa anh đào. Tiếp đó, những chùm hoa dương tử kinh tím hồng, mộc ngư trắng vàng hay hoa trà, đỗ quyên đủ màu rực rỡ thay nhau "chiếm sóng" khắp công viên và các tuyến phố. Hoa xuân đua nở khắp nơi, làm bừng lên sức sống cho từng góc nhỏ của thành phố, chỉ cần dạo một vòng thôi cũng đủ mang về cả bộ ảnh đậm chất xuân.

Chất điện ảnh hiện hữu trong từng góc phố

Mang phong cách kiến trúc thời Edward của Anh, Sở cảnh sát Yau Ma Tei là bối cảnh quen thuộc cho nhiều bộ phim nổi tiếng của Hương Cảng.

Thành phố như một bảo tàng sống động của điện ảnh Hương Cảng, nơi mỗi góc phố, mỗi biển hiệu neon đều thấp thoáng bóng dáng những thước phim kinh điển. Nếu yêu thích dòng phim cảnh sát hình sự do TVB sản xuất, Sở Cảnh sát Yau Ma Tei là "tọa độ ký ức" khó bỏ qua. Từ năm 2026, trụ sở hơn 100 năm tuổi này chính thức mở cửa đón khách tham quan triển lãm "Yau Ma Tei Police Station: A Cinematic Journey", tái hiện hậu trường và những phân cảnh nổi tiếng của nhiều bộ phim hình sự. Bước vào bên trong, bạn có cảm giác như đang ở giữa một bối cảnh điện ảnh chân thực đến ngỡ ngàng.

Đón nguồn năng lượng mới bên bờ biển xanh

Vịnh Nước Cạn, một trong những bãi biển quyến rũ bậc nhất Hương Cảng.

Không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc san sát và đường chân trời ấn tượng, thành phố cảng này còn sở hữu những bãi biển đẹp bất ngờ. Vịnh Nước Cạn gây ấn tượng với bãi cát trắng mịn và mặt nước êm đềm, rất hợp cho những buổi dạo chơi thong thả. Mạnh mẽ và hoang dã hơn, Vịnh Sóng Lớn mang đến những con sóng cuộn trào không ngừng vỗ bờ. Bãi biển Thạch Áo lại ghi điểm bằng dải cát cong mềm mại và làn nước trong veo, lên hình lúc nào cũng đẹp. Chỉ cần bước chân trần trên cát, nghe tiếng sóng và đón làn gió biển mơn man, mọi mệt mỏi dường như tan biến, để lại cảm giác nhẹ tênh và đầy năng lượng.

Một ngày ở Lạn Đầu, từ bình yên đến cổ tích

Toàn cảnh Đại Phật Thiên Đàn nhìn từ trên cao.

Nếu có thời gian, hãy dành trọn một ngày cho đảo Lạn Đầu – hòn đảo lớn nhất Hương Cảng. Tại đây, trải nghiệm ngồi cáp treo Ngong Ping 360 sẽ mang đến khoảnh khắc đáng kinh ngạc, khi toàn cảnh núi rừng và biển xanh mở ra ngay dưới chân bạn. Trên đảo, Thiền viện Bảo Liên mang đến không gian tĩnh lặng, tượng Đại Phật Thiên Đàn uy nghi giữa trời cao tạo nên khung hình vừa hùng vĩ vừa thanh bình. Ở một sắc thái khác, Hồng Kông Disneyland lại mở ra thế giới rực rỡ sắc màu với những cuộc diễu hành và trò chơi chủ đề, nơi người lớn cũng có thể vui như trẻ nhỏ.

Lạc trôi trong thiên đường mua sắm mùa xuân

Một góc phố Chợ Quý Bà nhộn nhịp khi thành phố vừa lên đèn.

Mỗi độ xuân về, các khu như Trung Hoàn, Vịnh Đồng La và Tiêm Sa Chủy đồng loạt ra mắt các bộ sưu tập xuân – hè mới, thu hút đông đảo tín đồ mua sắm. Vịnh Đồng La nơi hội tụ của những thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu. Tiêm Sa Chủy hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa mua sắm và không gian ven cảng đầy cảm hứng. Trong khi đó, Trung Hoàn cuốn hút bởi những boutique tinh tế nằm xen giữa các tòa nhà văn phòng hiện đại. Song song, các khu chợ trời và chợ đêm như Chợ Quý Bà hay Chợ đêm Miếu Nhai vẫn giữ sức hút riêng với thời trang bình dân, phụ kiện, đồ điện tử và ẩm thực đường phố, mang tới cho bạn thêm nhiều chỗ để dạo chơi, ăn uống và tìm vài món quà nhỏ mang về.

Mùa xuân ở xứ Cảng Thơm không phô trương, nhưng đủ tinh tế để níu chân người lữ khách. Giữa biển trời, núi rừng, đền miếu cổ kính và những khối bê tông hiện đại, thành phố này luôn biết cách khiến mỗi bước chân trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

