Đi ăn Udon đầu năm, vừa thưởng thức ẩm thực Nhật vừa thử vận may tại Marugame Udon

Không cần quá cầu kỳ, một bữa ăn nóng hổi, phục vụ nhanh và mang không khí đầu năm nhẹ nhàng cũng đủ để tạo nên trải nghiệm thoải mái. Trong số các lựa chọn quen thuộc, ẩm thực Nhật Bản tiếp tục được nhiều thực khách ưu ái nhờ hương vị dễ ăn và không gian chỉn chu, phù hợp cho những cuộc gặp gỡ dịp cuối năm.

Trải nghiệm ăn Udon kiểu Nhật giữa lòng thành phố

Với những ai yêu thích mì Udon, Marugame Udon là cái tên không quá xa lạ. Chuỗi nhà hàng này ghi điểm nhờ mô hình bếp mở – nơi thực khách có thể tận mắt quan sát các công đoạn làm mì diễn ra ngay tại quầy. Từ nhào bột, cắt sợi đến trụng mì, mọi thao tác đều diễn ra liên tục, tạo cảm giác như đang đứng trước một "xưởng Udon thu nhỏ".

Cách gọi món tại đây cũng khá đặc trưng: khách tự chọn loại mì, thêm các món ăn kèm như tempura, sau đó thanh toán và nhận món trong thời gian ngắn. Với nhịp sống nhanh của đô thị, đặc biệt là những ngày đầu năm bận rộn, mô hình này giúp bữa ăn trở nên linh hoạt và tiết kiệm thời gian hơn.

Không gian bếp mở và cảm giác "xem mì được làm ra"

Một điểm thú vị khi dùng bữa tại Marugame Udon là cảm giác được "xem tận mắt" món ăn mình sắp thưởng thức. Sợi mì Udon được làm tươi tại chỗ, mang lại độ dai và mềm đặc trưng. Kết hợp cùng nước dùng thanh nhẹ và các món tempura nóng giòn, bữa ăn trở nên tròn vị mà không quá nặng nề – phù hợp cho cả những ngày đầu năm khi nhiều người vẫn muốn ăn uống nhẹ nhàng.

Không gian nhà hàng được thiết kế đơn giản, gọn gàng, dễ ngồi theo nhóm nhỏ hoặc gia đình. Với nhiều người trẻ, đây cũng là kiểu không gian phù hợp để vừa ăn uống, vừa trò chuyện mà không quá ồn ào.

Đi ăn đầu năm, tiện thể "thử vận may"

Trong dịp Tết 2026, Marugame Udon triển khai chương trình thường niên mang tên "Thưởng Udon – Đón Lộc Lớn". Thay vì những hình thức khuyến mãi quen thuộc, chương trình được thiết kế như một hoạt động trải nghiệm dành cho thực khách khi dùng bữa tại nhà hàng.

Sau khi thanh toán, khách hàng có thể quét mã QR trên hóa đơn để tham gia hoạt động quay số trúng thưởng trực tuyến. Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản, phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại của người trẻ, đồng thời mang lại yếu tố bất ngờ với cơ hội trúng các phần quà giá trị như xe SH 125i phiên bản 2026, iPhone Air 256GB cùng nhiều quà tặng và ưu đãi ẩm thực khác.

Bên cạnh yếu tố giải thưởng, chương trình còn được lồng ghép dự án hợp tác cùng Tò He – doanh nghiệp xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn – thông qua các sản phẩm quà tặng mang dấu ấn sáng tạo. Việc kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực, hoạt động tương tác tại điểm bán và yếu tố cộng đồng giúp bữa ăn đầu năm không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn, mà còn mang thêm ý nghĩa sẻ chia trong dịp Tết.

Theo chia sẻ từ thương hiệu, hoạt động này được triển khai trên toàn hệ thống như một hình thức tri ân khách hàng, đồng thời góp phần tạo thêm không khí rộn ràng trong những ngày đầu năm.

Chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh các hoạt động dành cho khách hàng, Marugame Udon cũng đang thực hiện việc chuẩn hóa tên gọi và nhận diện thương hiệu theo hệ thống toàn cầu. Hiện nay, các nhà hàng tại Việt Nam thống nhất sử dụng tên Marugame Udon, đồng bộ với hơn 1.200 nhà hàng trên thế giới.

Việc đồng bộ này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể, từ hình ảnh thương hiệu đến không gian và dịch vụ tại nhà hàng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm khi ăn uống.

Thêm một gợi ý cho những buổi hẹn đầu năm

Giữa rất nhiều lựa chọn ăn uống dịp Tết, những mô hình nhà hàng chú trọng trải nghiệm và tương tác đang dần được người trẻ quan tâm nhiều hơn. Việc kết hợp giữa bữa ăn nóng hổi, không gian bếp mở và một hoạt động mang tính giải trí nhẹ nhàng giúp bữa ăn trở nên đáng nhớ hơn.

Với những ai đang tìm một địa điểm ăn uống đầu năm vừa gọn gàng, vừa có thêm chút không khí may mắn, Marugame Udon có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp Tết này. Thông tin chi tiết về chương trình "Thưởng Udon – Đón Lộc Lớn" được cập nhật tại website chính thức của thương hiệu: https://marugameudon.vn/tet2026/the-le-chuong-trinh.php