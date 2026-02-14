Khi người trẻ xem hành trình bay như một phần của kỳ nghỉ

Buổi sáng thường lệ của Hà Quang Trung (32 tuổi, TP.HCM) bắt đầu bằng việc mở laptop, rà lịch họp, xử lý những email còn dang dở từ hôm trước.

Giữa nhịp làm việc đều đặn ấy, anh nhận ra mình cần những khoảng đổi gió vừa đủ để làm mới cảm hứng và tái tạo năng lượng.

Không chỉ riêng Trung, việc tìm đến những chuyến đi ngắn ngày để làm mới trạng thái sống cũng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ hiện nay.

Những chuyến du lịch ngắn ngày giúp tái tạo cảm hứng sống

Một khảo sát của Deloitte về sức khỏe tinh thần nơi làm việc chỉ ra ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy khó duy trì trạng thái cân bằng lâu dài nếu không có khoảng nghỉ phù hợp. Trong nhịp sống nhiều chuyển động, nhu cầu tìm kiếm những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo cảm hứng và cân bằng cảm xúc ngày càng rõ rệt.

Nhiều người trẻ lựa chọn những khoảng nghỉ phù hợp như một cách làm mới năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Ảnh: Christin Hume.

Trong bối cảnh lịch trình dày đặc, việc sắp xếp một kỳ nghỉ dài không phải lúc nào cũng khả thi. Thay vì chờ đợi, người trẻ chủ động tạo ra các "khoảng dừng" bằng chuyến du lịch ngắn ngày.

Những chuyến đi ngắn ngày giúp Trung "sạc pin" tinh thần giữa lịch trình bận rộn.

Với Hà Quang Trung, việc nhận ra trạng thái của bản thân là bước đầu để thay đổi cách nghỉ ngơi. Thay vì chịu đựng cho qua, anh nhìn lại nhịp sống vốn luôn trong trạng thái tiến lên liên tục. "Tôi nhận ra nỗ lực không đồng nghĩa với việc bỏ qua cảm xúc của mình. Dừng lại một chút giúp tôi quay lại công việc với tinh thần nhẹ nhõm và nhiều cảm hứng hơn", Trung chia sẻ.

Hà Quang Trung chọn vi vu xứ sở kangaroo trong kỳ nghỉ phép.

Từ suy nghĩ đó, anh quyết định xin nghỉ phép và chọn vé Deluxe của Vietjet để đến Australia. Theo anh, các tiện ích được thiết kế sẵn như hành lý ký gửi, suất ăn nóng và đặc biệt là khả năng thay đổi ngày bay giúp anh cảm thấy chủ động hơn với kế hoạch của mình.

Khi hành trình bay cũng là một phần của nghỉ ngơi

Trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, trải nghiệm nghỉ ngơi không còn được tính từ lúc đặt chân đến điểm đến, mà bắt đầu ngay từ hành trình di chuyển. Với nhiều người trẻ, chuyến bay còn là một phần của khoảng nghỉ: nơi nhịp sống chậm lại, tâm trí được thả lỏng và giúp hành khách có thêm thời gian thả lỏng, chuyển đổi trạng thái trước khi bắt đầu những trải nghiệm mới.

Bay cùng Vietjet để mỗi hành trình trở thành một phần của trải nghiệm "biết ơn mình".

Vé Deluxe của Vietjet được nhiều người trẻ lựa chọn như một giải pháp giúp hành trình bay trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Gói dịch vụ này bao gồm hành lý ký gửi, quyền chọn chỗ ngồi, cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác giúp hành khách linh hoạt hơn trong việc sắp xếp kế hoạch.

Khi mọi yếu tố cần thiết đã được chuẩn bị trọn vẹn - từ lịch trình có thể điều chỉnh linh hoạt cho đến hành lý ký gửi sẵn sàng - hành khách có thêm sự chủ động để tận hưởng hành trình theo cách riêng của mình. Nhờ đó, tâm thế thư thái được duy trì ngay từ lúc khởi hành, để chuyến bay thực sự trở thành một phần của trải nghiệm "biết ơn mình bằng hành trình trên mây".

Vietjet mang đến giải pháp giúp hành trình bay của người trẻ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Nhịp sống bận rộn đã trở lại, nhưng Trung vẫn học cách giữ cho mình những khoảng lặng riêng – đôi khi chỉ là tắt điện thoại vào cuối tuần, hoặc nhớ về cảm giác bình yên trên hành trình bay cùng Vietjet dịp ấy. Anh cho biết chính những chuyến đi như vậy giúp mình chậm lại, làm mới cảm xúc, từ đó khơi gợi thêm cảm hứng sáng tạo và quay lại công việc với tinh thần hứng khởi, hiệu suất tốt hơn mỗi ngày.

"Với tôi, chuyến bay không chỉ đưa tôi đến một chân trời mới, mà còn là hành trình giúp tôi tìm lại phiên bản bình tĩnh, giàu năng lượng hơn của chính mình." - Trung nói.

Trước nhu cầu nghỉ ngơi ngày càng linh hoạt của người trẻ, Vietjet tiếp cận trải nghiệm bay không chỉ như phương tiện di chuyển, mà là một phần trong hành trình tái tạo năng lượng.

Khi hành trình được đơn giản hóa và đặt theo nhịp sống cá nhân, chuyến bay trở thành điểm bắt đầu cho một kỳ nghỉ trọn vẹn – nơi người trẻ có thể "ngắt nhịp" đúng lúc, để quay lại với công việc và cuộc sống bằng tinh thần cân bằng hơn.