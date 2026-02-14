Chợ Lớn giáp Tết: Tìm phong vị cũ, check-in Phố Mai rực rỡ sắc xuân

Càng gần Tết, nhiều người ở Sài Gòn bắt đầu tìm kiếm những điểm đi chơi không quá đông đúc, không cần di chuyển xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí Tết. Bên cạnh các khu trung tâm quen thuộc, Chợ Lớn những năm gần đây được nhắc đến nhiều hơn như một lựa chọn đủ nhộn nhịp để thấy Tết đặc trưng của người Hoa nơi đây.

Chợ Lớn giáp Tết: dạo quanh một vòng là thấy Tết

Chợ Lớn những ngày này, chỉ cần đi ngang thôi cũng đủ thấy lòng rộn ràng phong vị Tết xưa.

Những ngày này, nhiều tuyến đường ở Chợ Lớn thay đổi rõ rệt so với ngày thường. Không khí Tết len lỏi trong từng chi tiết đời thường nhất: từ người gói hàng tất bật, người tỉ mẩn chọn đồ cúng đến các gian hàng bày bán bao lì xì, lồng đèn rực rỡ.

Với nhiều bạn trẻ, đi Chợ Lớn dịp này không hẳn để mua sắm quá nhiều, mà đơn giản là để tận hưởng nhịp sống bước vào giai đoạn bận rộn nhưng mang lại nhiều cảm xúc nhất trong năm. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những nét văn hóa đặc trưng qua cách người Hoa chuẩn bị nhang đèn, câu đối đỏ – những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ tại đây.

Buổi sáng tĩnh tại bên Chùa Bà: Nơi "khởi động" một năm bình an

Với nhiều người, dạo quanh một vòng Chợ Lớn dịp Tết thường bắt đầu bằng Chùa Bà Thiên Hậu. Vào buổi sáng, lượng người đến chùa khá đông nhưng không gây cảm giác ồn ào. Phần lớn người đến thắp nhang, cầu bình an, cầu sức khỏe hoặc đơn giản là ghé qua để tham quan.

Một nén nhang thơm, một lời nguyện ước bình an giữa không gian cổ kính của Chùa Bà Thiên Hậu

So với không khí tấp nập ngoài phố, không gian trong chùa có nhịp chậm hơn. Mọi người di chuyển nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ tiếng để giữ sự trang nghiêm cho chốn thiêng liêng như Chùa Bà. Với không ít người trẻ, đây là khoảng thời gian giúp "chậm lại" giữa những ngày cuối năm vốn dĩ rất bận rộn. Vì vậy, Chùa Bà thường được xem như điểm khởi đầu hợp lý cho một vòng tham quan Chợ Lớn dịp Tết.

Trưa – chiều: Thưởng thức phong vị ẩm thực và nhịp sống không hối hả

Thưởng thức hương vị Tết đặc trưng của cộng đồng người Hoa

Các quán ăn, quán cà phê trong khu vực này thường mang nét đặc trưng riêng của văn hóa ẩm thực người Hoa, được trang trí đơn giản theo chủ đề Tết. Từ cách bày bàn ghế, phục vụ, đến cách người dân địa phương ăn uống, tất cả tạo cảm giác gần gũi, đúng với tinh thần của một khu văn hóa ẩm thực lâu đời.

Buổi tối: Chợ Lớn phồn vinh trong ánh đèn lễ hội

Về đêm, Chợ Lớn mang màu sắc lễ hội rực rỡ và phồn vinh hơn bao giờ hết. Một số khu vực có hoạt động biểu diễn múa lân, xiếc – nét đặc trưng không thể thiếu trong các dịp lễ Tết của người Hoa, thu hút đông đảo trẻ con và người lớn nán lại xem.

Tiếng trống lân rộn rã gọi Tết về trên những cung đường Chợ Lớn phồn hoa

Chợ Lớn dịp giáp Tết không phải là nơi để chạy theo xu hướng nhất thời, mà là không gian để đi chậm, trải nghiệm nhịp sinh hoạt quen thuộc của một vùng đất mang nhiều dấu ấn truyền thống. Chỉ cần dành trọn một ngày, bạn đã có thể cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi những ngày giáp Tết của Chợ Lớn: nhộn nhịp hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác sinh hoạt thường ngày, đông đúc nhưng không bị chen lấn, xô đẩy.

Hùng Vương Plaza: Điểm hẹn tiếp nối cho hành trình "du xuân"

Để hành trình thêm trọn vẹn, nhiều người chọn ghé Hùng Vương Plaza như một điểm dừng chân để nghỉ ngơi và lưu giữ những hình ảnh đẹp. Từ những ngày giáp Tết, trung tâm thương mại này khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ của Tết Bính Ngọ.

Cây mai vàng nổi bật, gửi gắm ước mong "Mã Đáo Vinh Hoa" cho một năm mới thịnh vượng

Từ trong sảnh đến khu vực bên ngoài, không gian Tết Bính Ngọ hiện lên ấm áp với cây mai vàng cao 8m nổi bật tại cổng Hồng Bàng – như lời chào xuân rạng rỡ, gửi gắm ước mong Mã Đáo Vinh Hoa, khởi đầu một năm mới hanh thông và thịnh vượng. Bên cạnh đó, Khu vườn Xuân được thiết kế lấy cảm hứng từ linh vật 2026 mang theo dòng chảy phồn thịnh của mùa xuân.

Tại cổng Phạm Hữu Chí, Phố Mai dài 62m rực rỡ sắc vàng với 6 cụm mai được trang trí theo những phong cách khác nhau. Mỗi cụm hoa không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa – như những lời chúc đầu năm nhẹ nhàng, an lành và đầy yêu thương, gửi gắm hy vọng cho một năm mới vạn sự cát tường.

"Phố Mai" rực rỡ sắc vàng – góc check-in hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc Tết Việt

Chợ Lớn dịp giáp Tết không phải là nơi để chạy theo xu hướng check-in, đến chỉ để chụp ảnh, mà là không gian để đi chậm, trải nghiệm và cảm nhận nhịp sinh hoạt quen thuộc của một nơi mang nhiều dấu ấn truyền thống. Không cần lịch trình phức tạp, không cần di chuyển xa, chỉ cần dành trọn một ngày cũng đã có thể cảm không khí Tết tràn ngập tại địa điểm Chợ Lớn này.