Chủ tịch Thái Phan Thanh Bình cùng TGĐ Huỳnh Như Lam công bố đại sứ thương hiệu Seoul Center 2026

Diễn viên Quỳnh Lam chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Seoul Center 2026

Để nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, lan tỏa giá trị và thông điệp tích cực của việc làm đẹp đến với khách hàng, vào sáng ngày 26/2/2026 Thẩm mỹ viện Seoul Center đã công bố một thông tin cực HOT: Diễn viên Quỳnh Lam trở thành đại sứ thương hiệu Thẩm mỹ viện Seoul Center. Sự kiện có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng - anh Quách Ngọc Tuyên, cùng nhiều khách mời đặc biệt.

Diễn viên Quỳnh Lam ký kết trở thành đại sứ thương hiệu Thẩm mỹ viện Seoul Center

Với vai trò Đại sứ Thương hiệu, Quỳnh Lam sẽ cùng Seoul Center (Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ - Thuộc công ty cổ phần bênh viện thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center) lan tỏa thông điệp tích cực của việc làm đẹp, truyền cảm hứng tự tin đến hàng triệu phụ nữ Việt và đồng hành cùng thương hiệu trong các hoạt động cộng đồng và dự án ý nghĩa năm 2026.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, chủ tịch Thái Phan Thanh Bình phát biểu: "Với vai trò là chủ tịch Thẩm mỹ viện Seoul Center, tôi rất vinh hạnh chào mừng diễn viên Quỳnh Lam chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Seoul Center. Cảm ơn chị đã nhận lời đồng hành cùng Seoul Center. Mong rằng sự bắt tay hợp tác với diễn viên Quỳnh Lam, sẽ giúp Seoul Center tạo nên nhiều giá trị hơn nữa đến với tất cả các khách hàng."

Seoul Center và diễn viên Quỳnh Lam ký kết hợp tác trở thành đại sứ thương hiệu

Quỳnh Lam là một nữ diễn viên nổi tiếng, cô thường được mệnh danh là "Nữ hoàng phim xưa" nhờ nét đẹp Á Đông cổ điển và khả năng hóa thân xuất sắc vào các nhân vật phụ nữ Việt Nam.

Quyết định lựa chọn Quỳnh Lam làm đại sứ thương hiệu của Seoul Center không chỉ nằm ở sức hút thương hiệu cá nhân, vẻ đẹp mỹ miều, thuần khiết, hay sự trẻ trung vượt thời gian mà cô sở hữu, mà còn vì sự đồng điệu trong triết lý làm đẹp mà cả hai hướng đến "Đẹp nhưng phải an toàn, tự nhiên và bền vững".

Khi nói về lựa chọn đồng hành cùng Seoul Center, diễn viên Quỳnh Lam chia sẻ: "Quỳnh Lam rất vinh hạnh khi trở thành đại sứ thương hiệu cho Thẩm mỹ viện Seoul Center. Lý do Lam chọn đồng hành cùng Seoul Center là vì Lam thấy được ở Seoul Center có một tâm định hướng kinh doanh rất tử tế. Thương hiệu luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp phụ nữ đẹp hơn một cách bền bỉ và an toàn. Hơn hết, Lam được biết thương hiệu đã thực hiện rất nhiều chương trình nhân văn, nổi bật như "Điều Ước Của Mẹ". Lam thật sự tự hào khi đồng hành cùng Seoul Center trên hành trình "Làm đẹp cho người và làm đẹp cho đời", mong rằng sự hợp tác của Lam và Seoul Center sẽ giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam tự tin về diện mạo bản thân, yêu đời, yêu cuộc sống hơn."

Diễn viên Quỳnh Lam vinh dự khi trở thành đại sứ thương hiệu Seoul Center

Hé lộ thông tin mới về chương trình "Điều Ước Của Mẹ" mùa 2

Bên cạnh công bố đại sứ thương hiệu của Thẩm mỹ viện Seoul Center, trong buổi lễ này chủ tịch Thái Phan Thanh Bình còn xác nhận "Điều Ước Của Mẹ sẽ có mùa 2 và đặc biệt Thẩm mỹ viện Seoul Center tiếp tục là nhà tài trợ chính cho chương trình". Đây là một chương trình truyền hình thực tế hiện thực hóa những ước mơ của "người mẹ" có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị sống phi thường, đặc biệt có sự tham gia đồng hành của các nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Võ Hạ Trâm, Ốc Thanh Vân,...

Chỉ sau vài tập phát sóng, chương trình đã viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của hàng triệu khán giả, báo đài như Yan, Kênh14, blogtamsu…

Khép lại mùa 1, chương trình "Điều Ước Của Mẹ" đã trao đi hàng tỷ đồng để giúp đỡ 42 hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc đời và mở ra cho họ cánh cửa tương lai tươi đẹp hơn.

Seoul Center tiếp tục là nhà tài trợ chính Điều Ước Của Mẹ mùa 2

Anh Thái Phan Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến khán giả ủng hộ chương trình Điều Ước Của Mẹ:

"Với vai trò là nhà sản xuất của chương trình Điều Ước Của Mẹ, tôi xin chân thành cảm ơn khán giả đã ủng hộ, đón xem. Đây là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục thực hiện mùa 2, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn cải thiện cuộc sống, bước tiếp cuộc đời tươi sáng hơn. Hy vọng khi mùa 2 phát sóng, chương trình sẽ tiếp tục được khán giả ủng hộ, giúp đỡ được nhiều mảnh đời cơ cực"

Sự kiện công bố Đại sứ thương hiệu của Seoul Center ngày hôm nay không chỉ là một cột mốc đánh dấu vị thế của thương hiệu, mà còn lời cam kết của Seoul Center trên hành trình làm đẹp. Tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một hành trình rực rỡ, truyền cảm hứng tự tin đến với hàng triệu phụ nữ Việt, nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ diện mạo, mà còn từ sự tự tin và yêu thương chính mình.