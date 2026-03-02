Vietcharm - Khi di sản được "đan" bằng tình yêu văn hoá Việt Nam

Trong những ngày đầu năm, VietCharm Culture & Dining Show được biết đến như một trải nghiệm văn hoá kết hợp nghệ thuật và ẩm thực mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với việc bán hết vé 6 buổi diễn của 3 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 cùng số lượng lớn vé đặt trước mỗi ngày, VietCharm được kỳ vọng trở thành địa điểm phải đến tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình quy tụ đội ngũ sáng tạo gồm đạo diễn Hữu Thanh, biên đạo Quang Đăng và đầu bếp Huỳnh Phong với một mục tiêu chung: tái hiện văn hoá Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống. Họ không chỉ xây dựng một chương trình nghệ thuật - ẩm thực, mà còn gửi gắm mong muốn lan toả những gì đẹp nhất của văn hoá Việt Nam đến du khách quốc tế và cả mỗi người con đất Việt.

VietCharm Culture & Dining Show nhận được sự đón nhận đông đảo của khán giả Việt từ những ngày đầu công diễn.

Đạo diễn Hữu Thanh: Người kết nối những điểm rơi cảm xúc

Đứng sau toàn bộ cấu trúc chương trình là đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh, người chịu trách nhiệm kết nối âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và ẩm thực thành một dòng chảy thống nhất.

Để làm được điều này, anh cùng ê-kíp liên tục thử nghiệm các phương án sắp xếp. Nguyên tắc là mỗi món ăn phải nối tiếp câu chuyện vừa diễn ra trên sân khấu. Khi khán giả xem một tiết mục về vùng Tây Bắc, món ăn sau đó cũng mang nguyên liệu đặc trưng của vùng đất ấy hay khi sân khấu tái hiện không khí cung đình, món tiếp theo cũng mang phong vị hoàng cung. Nhờ vậy, người xem có cảm giác được "bước vào không gian văn hoá" thực sự.

Theo đạo diễn, điều quan trọng nhất sau tất cả vẫn là cảm xúc. Dù chương trình lớn hay nhỏ, điều khán giả nhớ lâu nhất không phải là kỹ thuật hay quy mô mà là cảm giác họ mang theo khi rời khỏi khán phòng. Anh hy vọng người xem sẽ rời VietCharm với sự hiểu biết sâu hơn về văn hoá Việt Nam, đồng thời mong muốn quay lại và giới thiệu trải nghiệm ấy cho bạn bè quốc tế.

Mỗi tiết mục đều cố gắng tái hiện không khí và tinh thần của vùng văn hoá và thời đại một cách giàu cảm xúc và chiều sâu tinh thần.

Biên đạo Quang Đăng: Truyền tải văn hoá bằng ngôn ngữ hình thể

Với biên đạo Quang Đăng, việc tham gia VietCharm không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên mà là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình sáng tạo cá nhân. Anh cho biết thông điệp "Đan di sản - Chạm cảm xúc" chính là yếu tố khiến mình lập tức bị thuyết phục.

Một trong những hình ảnh anh tâm đắc nhất là biểu tượng hoa sen nở ở tiết mục mở màn, đó là ẩn dụ cho sự khởi sinh của đất nước và con người Việt Nam: tinh khiết, bền bỉ và không ngừng vươn lên. Ngay cả những phân cảnh mang màu sắc tâm linh như tiết mục về tín ngưỡng thờ Mẫu, Quang Đăng cũng dành thời gian nghiên cứu tư liệu và tìm hiểu thực tế để tìm ra cách thể hiện phù hợp, nhằm giữ tính linh thiêng nhưng vẫn giúp khán giả, kể cả người xem lần đầu, dễ cảm nhận.

Tiết mục Liên Hoa Khởi Thuỷ tái hiện tinh thần không ngừng vươn lên từ gian khó của người Việt.

Ở các tiết mục tái hiện nhân vật lịch sử hay bối cảnh cung đình, anh lại tiết chế động tác để tôn vinh thần thái và khí chất nhân vật. Theo anh, thử thách lớn nhất không phải là làm cho vũ đạo phức tạp mà là làm sao để chỉ một bước đi hay một cử chỉ đơn giản, cũng phải đủ "thấm" để gợi nên bối cảnh văn hoá. Chính cách tiếp cận này giúp mỗi phân đoạn trở thành một bức tranh sống động về con người Việt Nam qua từng thời kỳ.

Tình yêu chung dành cho di sản Việt

Bên cạnh đạo diễn Hữu Thanh và biên đạo Quang Đăng, để tạo nên một chương trình hoành tráng và chỉn chu như hiện tại, không thể thiếu đội ngũ ê-kíp bao gồm đầu bếp Huỳnh Phi Nam Phong, stylist Dương Khuê, đạo diễn âm thanh - ánh sáng Nguyễn Thanh Tùng cùng các diễn viên múa và nghệ sĩ hát bội… Đặc biệt, toàn bộ các ca khúc trong chương trình đều được Nghệ sĩ Vũ Quốc Việt, đồng thời là Giám đốc âm nhạc, viết và phối mới độc quyền cho VietCharm.

Điểm giao nhau của các thành viên ê-kíp không chỉ là chuyên môn mà còn là tình yêu dành cho văn hoá dân tộc. Từ biên đạo, đầu bếp đến đạo diễn, mỗi người đều tiếp cận dự án với mong muốn vừa gìn giữ được di sản truyền thống Việt Nam vừa gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Chính tinh thần chung ấy đã tạo nên một dự án nơi nghệ thuật trình diễn và ẩm thực không đứng riêng lẻ mà cùng hoà quyện thành một hành trình trải nghiệm.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng tìm kiếm những hình thức giải trí giàu chiều sâu, VietCharm cho thấy một hướng tiếp cận mới: di sản không chỉ để trưng bày mà có thể được trình diễn và kể lại sống động qua ngôn ngữ đương đại. Và phía sau sân khấu rực rỡ ấy là một tập thể sáng tạo đang lặng lẽ kể câu chuyện văn hoá Việt bằng tất cả sự tâm huyết, với mong muốn những giá trị đẹp nhất của đất nước sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ khán giả, cả trong nước lẫn quốc tế.