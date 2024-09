Vừa qua, NewJeans có lịch trình tham dự The Fact Music Awards 2024 tại Nhật Bản. Tại đây, nhóm nữ nhà ADOR thắng lợi mang về giải Bonsang Artist of the Year. Không chỉ đơn thuần dự lễ trao giải, NewJeans còn đưa đến màn trình diễn mashup 7 ca khúc, gồm 5 bản hit ETA, OMG, Ditto, Hype Boy, Attention cho mỗi thành viên solo và sân khấu chung hai ca khúc mới Bubble Gum - How Sweet.

NewJeans tại TMA 2024, cùng aespa tạo nên khoảnh khắc "để đời"

Hai năm qua, NewJeans luôn đầu tư cực khủng cho các sân khấu lễ trao giải. Không chỉ phối mới nhạc, 5 cô gái còn luyện tập vũ đạo riêng. Mỗi lần xuất hiện là một màn trình diễn mới. Thời gian gần đây, NewJeans mắc kẹt giữa tranh chấp của tập đoàn HYBE với “mẹ đẻ" Min Hee Jin. Nhóm liên tục đối diện với thị phi không đáng có, còn có nguy cơ bị tập đoàn chủ quản “ruồng bỏ". Do đó, sự xuất hiện của NewJeans tại TMA 2024 cực kỳ có ý nghĩa với fan.

Màn solo gây tranh cãi của Haerin trên sân khấu TMA 2024

Tuy nhiên, màn trình diễn lần này của NewJeans tại TMA lại gây tranh cãi cực lớn trên các diễn đàn, nhất là ở solo của các cô gái. Video ghi lại phần solo Haerin vừa nhảy vừa hát ca khúc Attention bị chê dữ dội. Cư dân mạng soi được khoảnh khắc Haerin hát hụt hơi, lệch tông, còn biểu cảm khi nhảy thì nhàm chán.

Haerin vừa nhảy vừa hát ca khúc Attention

Dân tình chỉ ra Haerin hát hụt hơi, lệch tông

... còn biểu cảm sân khấu thì nhàm chán

Bên cạnh đó, stage chung hai bài hát Bubble Gum - How Sweet thì lại có phần nhạc nhảy quá dài. NewJeans dường như chỉ nhún nhảy, không hát bao nhiêu. Cư dân mạng để lại nhiều đánh giá khắt khe, thậm chí cho rằng đây là màn trình diễn thảm hoạ nhất. Khả năng live của Haerin trở thành tâm điểm chỉ trích.

Stage chung của NewJeans với How Sweet và Bubble Gum cũng không khá khẩm hơn

Nhiều người nhận xét so với các nhóm nữ cùng thế hệ, kỹ năng của NewJeans không khá khẩm hơn là bao nhưng lại được đánh giá quá cao. Vì sân khấu này của NewJeans, không ít cư dân mạng bỗng “quay xe" bênh vực LE SSERAFIM. NewJeans chưa bao giờ là nhóm hát hay nhất, khả năng làm chủ sân khấu cũng có hạn. Vũ đạo thường xoay quanh những động tác đơn giản, dễ lên xu hướng, không đầu tư quá nhiều vào phần biên đạo.

Vũ đạo rối mắt nhưng không hiệu quả của NewJeans

Một lần nữa, hai nhóm nữ nhà HYBE lại bị lôi ra so sánh. LE SSERAFIM hát dở, nhưng kỹ năng nhảy, stage presence lại được đánh giá cao. Đặt cạnh NewJeans, có thể thấy các sân khấu của LE SSERAFIM thu hút hơn về mặt hình ảnh. Đội hình đồng đều, concept mạnh mẽ cùng những choreography phức tạp, có độ khó cao là thế mạnh của LE SSERAFIM từ thời debut.

Vì NewJeans, cư dân mạng bỗng "quay xe" bênh vực LE SSERAFIM