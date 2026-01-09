Màn ảnh Hoa ngữ tháng 1/2026: Cổ Lực Na Trát và Đàm Tùng Vận đối đầu, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chiếm “spotlight”

Ngọc Minh Trà Cốt

Hầu Minh Hạo hợp tác với Cổ Lực Na Trát. Ảnh: VieON

Không chỉ thu hút hơn 600 nghìn lượt xem trên VieON, Ngọc Minh Trà Cốt (36 tập) còn có tổng lượt phát hiệu quả vượt mốc 250 triệu (tính đến ngày 09.01), 4 triệu người đặt trước và đạt 81,9 triệu chỉ số phim truyền hình trên Weibo trước ngày chiếu.

Phim kể về trạng nguyên Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo đóng) bị cuốn vào vụ án sát hại thê tử mà từ quan trường rơi xuống vực thẳm. Trong lúc cận kề cái chết, chàng được Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát đóng), con gái của Trà vương, cứu sống. Trước đó, Lục Giang Lai từng kết oán với hào tộc họ Vinh, nhân lúc chàng thất thế, Vinh Thiện Bảo đã che giấu thân phận, mượn cơ hội để trả thù.

Trong giai đoạn tìm hiểu vai diễn, Cổ Lực Na Trát tiết lộ đã chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Vu Chính thường xuyên nhắn tin động viên, chỉ ra những điểm cô thể hiện tốt, giúp nữ diễn viên dần lấy lại sự tự tin. Do lượng thoại nhiều, mỗi lần xem những đoạn quay nổi bật do Vu Chính gửi đến, suy nghĩ đầu tiên của Mỹ nhân Tân Cương là "phải nhanh chóng học thoại".

Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát còn có thể đọc trôi chảy, đầy đủ từng đoạn thoại dài ba trang chỉ trong một lần, khiến các đồng nghiệp thán phục. Hầu Minh Hạo xác nhận trong lúc trang điểm, làm tóc, anh thường nghe thấy cô liên tục ôn thoại.

Tiêu Dao

Hầu Minh Hạo cũng kết hợp với Đàm Tùng Vận. Ảnh: VieON

Tiêu Dao (40 tập) có hơn 1 triệu lượt xem trên VieON (tính đến ngày 09.01). Ngoài ra, phim cũng đạt 8.5 điểm đánh giá trên Weibo, vượt mốc 500 triệu lượt phát, và hơn 8 triệu lượt đặt xem trước phát sóng.

Phim xoay quanh Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận đóng), thiếu nữ bán yêu tinh quái. Tình cờ, nàng hồi sinh Hồng Diệp (Hầu Minh Hạo đóng) - Vạn Yêu Vương. Ở bên nhau, Hồng Diệp dần nhận ra tấm lòng thuần khiết của Tiêu Dao không bị dục niệm chi phối. Hai người sánh bước, liên tiếp vướng vào những vụ án kỳ quái, chạm trán đối thủ thần bí.

Ở tuổi 35, Đàm Tùng Vận ít được chọn vào vai thiếu nữ, song khán giả cho rằng diễn xuất của cô đã bù đắp được khoảng cách tuổi tác. Nhờ tạo hình, phục trang và bối cảnh, nhân vật Tiêu Dao không tạo cảm giác gượng gạo. Biểu cảm linh hoạt, đáng yêu, cùng vóc dáng nhỏ nhắn giúp cô tạo được "phản ứng hóa học" khi đứng cạnh Hầu Minh Hạo.

Triệu Lệ Dĩnh đóng vai khách mời phản diện. Ảnh: VieON

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi góp mặt với vai khách mời Toái Mộng Tiên Quân. Vốn là thượng cổ y tiên mang lòng nhân ái. Sau khi kết duyên với phàm nhân nhưng bị phản bội, nàng vì yêu sinh hận, từ đó sa ngã.

Dù thời lượng xuất hiện chưa đầy ba phút, song Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Với diễn xuất chuyên nghiệp, cô chuyển biến khí chất thông qua những thay đổi tinh tế trong biểu cảm.

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi với vị thế và danh tiếng hiện tại, cô hoàn toàn không nhất thiết phải đảm nhận vai phụ trong một dự án tiên hiệp. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận làm khách mời vì từng hợp tác với đạo diễn Từ Kỷ Chu qua một dự án vào năm 2016.

Yết Hí

Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đóng chính trong Yết Hí. Ảnh: VieON

Thuộc thể loại tình cảm-giả tưởng, Yết Hí (28 tập) do đạo diễn Miêu Đích Thụ chỉ đạo, người đứng sau thành công của Khi Anh Chạy Về Phía Em với 8.0 điểm Douban.

Phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc đóng) và Hồ Tu (Lư Dục Hiểu đóng), bén duyên từ trò chơi giải đố án mạng nhập vai lấy bối cảnh Dân Quốc. Trong thế giới đó, họ trải nghiệm nhiều thân phận và tuyến câu chuyện khác nhau. Về đời thực, cả hai lại thành chủ nhà và người thuê nhà, thông dịch viên vụng về và kiến trúc sư lịch lãm. Xuyên suốt hành trình qua lại giữa "trò chơi" và "ngoài đời", Tiêu Trĩ Vũ và Hồ Tu từng bước trưởng thành, cởi mở và thay đổi suy nghĩ về tình yêu.

Trần Tinh Húc đảm nhận hai vai diễn với sắc thái hoàn toàn khác biệt: khí chất lạnh lùng, quyết đoán của một quân phiệt và nét điềm đạm của một kiến trúc sư. Chỉ chuyển đổi ánh mắt, nam diễn viên đã nhập vai tức thì, cho thấy diễn xuất tài ba.

Tương tự, Lư Dục Hiểu khắc họa tốt nhân vật Hồ Tu, từ nhân viên văn phòng hướng nội đến cô gái kiên định, dám yêu dám lựa chọn trong thế giới trò chơi. Lối diễn tiết chế, ánh mắt có chiều sâu giúp nhân vật được người xem đồng cảm.

