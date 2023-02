"Mama Chuê" Kyun Mi Ri lần đầu làm rõ bê bối lừa đảo sau 13 năm, dành lời khen "có cánh" cho con rể Lee Seung Gi

Trong những ngày qua, thông tin Lee Seung Gi kết hôn với Lee Da In là 1 trong những chủ đề hot nhất mạng xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, không ít người đã cực lực phản đối hôn sự này, do gia đình Lee Da In từ lâu đã mang tiếng lừa đảo. "Mama Chuê" Kyun Mi Ri từng bị điều tra vì thao túng cổ phiếu, chồng mới của bà bị bắt vì hành vi tương tự, trong khi chồng cũ đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối.

Đến ngày 17/2, tờ The Fact đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền của nữ diễn viên Kyun Mi Ri. Được biết, đây là lần đầu tiên "Mama Chuê" nhận lời phỏng vấn sau 13 năm im lặng. Nữ diễn viên đình đám 1 thời cho biết những hiểu lầm chồng chất và nhiều sự thật bị bóp méo đã làm ảnh hưởng đến gia đình bà, và nhất là thành viên mới Lee Seung Gi. Chính vì vậy "Mama Chuê" cảm thấy cần phải lên tiếng làm rõ về bê bối lừa đảo trong quá khứ.

Sau 13 năm...

... "Mama Chuê" mới nhận lời phỏng vấn trực tiếp

Trong bài phỏng vấn, Kyun Mi Ri phủ nhận việc có liên quan đến vụ bê bối thao túng cổ phiếu vào năm 2009 với 300.000 nạn nhân, nhiều người tự sát. Bà cho biết cả 2 cũng chỉ là nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp từ tập đoàn J.U. Việc chồng mới họ Lee của Kyun Mi Ri dùng 26,6 tỷ won (489 tỷ đồng) vốn trực tiếp của Corebit để trả nợ cá nhân cũng sai sự thật. Nữ diễn viên cho biết họ đã vay 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) nhưng đã hoàn trả lại sau vài tháng.

Kyun Mi Ri cũng giải thích về nguồn gốc căn biệt thự sang trọng rộng 1190,49 mét vuông tại khu Hannam, Seoul: "Ngôi nhà này được xây dựng hoàn toàn bằng tiền của tôi. Hồi tôi và chồng cũ ly hôn, tôi và các con ở nhà thuê chật hẹp, phải chịu đựng tiếng ồn giữa các tầng. Hồi đó nhà đất rẻ hơn chứ đâu có đắt đỏ như bây giờ. Món nợ mua nhà tôi đã trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi".

Danh tiếng và tài sản của Kyun Mi Ri tăng vọt sau thành công của Nàng Dae Jang Geum (2003) nên đến năm 2007, bà mua 1 khu đất có diện tích 618 mét vuông tại Hannam. Sau 2 năm xây dựng, căn biệt thự có hầm và 4 tầng với tổng diện tích lên đến 1190,49 mét vuông.

Kyun Mi Ri giải thích rằng bà xây nhà bằng tiền của chính mình chứ không phải tiền lừa đảo

Về việc 2 cô con gái thường khoe lối sống xa hoa trên trang cá nhân, "Mama Chuê" cho biết đó chỉ là hiểu lầm và đưa ra lời xin lỗi nếu khán giả cảm thấy không thoải mái. Bà thừa nhận khi là người nổi tiếng, mọi hành động, lời nói đều phải hết sức cẩn trọng.

Kyun Mi Ri xin lỗi nếu 2 cô con gái Lee Yoo Bi - Lee Da In khiến khán giả không thoải mái

Cuối cùng, "Mama Chuê" dành nhiều lời khen ngợi cho con rể Lee Seung Gi: "Không ai có thể ngăn cản tình yêu giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Tôi coi điều đó là 1 phước lành. Tấm lòng cha mẹ nào cũng giống nhau. Tôi rất biết ơn khi có 1 chàng trai ngay thẳng, mạnh mẽ làm con rể của tôi. Như nhiều người đã biết, cậu ấy rất can đảm, ân cần, hào phóng và tràn đầy năng lượng. Khi Seung Gi đến với gia đình, bầu không khí trong nhà trở nên tươi sáng hơn rất nhiều".

"Mama Chuê" hết lời khen ngợi con rể Lee Seung Gi

Nguồn: The Fact