Cặp đôi “con ghẻ quốc dân” Lee Seung Gi và con gái “Mama Chuê”: Nhận đủ “gạch đá” từ lúc hẹn hò cho tới khi kết hôn

Lee Seung Gi và "con gái Mama Chuê" - Lee Da In, công khai hẹn hò hồi năm 2021. Và gần đây, nam ca sĩ đình đám gây chấn động toàn châu Á khi tuyên bố kết hôn cùng người đẹp họ Lee. Thoạt nhìn, Lee Seung Gi và Lee Da In đẹp về mặt ngoại hình nhưng đối với công chúng, họ lại không ủng hộ cặp đôi này. Từ lúc mới lộ chuyện hẹn hò cho tới khi thông báo kết hôn, 2 nghệ sĩ bị khán giả "gạch đá" đủ đường.

Bị tẩy chay dữ dội khi công khai chuyện yêu đương

Lee Seung Gi - Lee Da In bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng 1 năm sau đó, họ mới công khai chuyện tình cảm. Ngay từ khi những tấm ảnh hẹn hò đầu tiên được công bố, cặp đôi đã bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Nhiều khán giả cho rằng Lee Da In không xứng với chàng "con rể quốc dân" họ Lee. Và nguyên nhân xuất phát từ lịch sử gia đình đen tối của nữ diễn viên.

Công chúng cho rằng Lee Da In không xứng với Lee Seung Gi

Theo Dispatch, vào năm 2009, mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi - "Mama Chuê" Kyun Mi Ri, bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Nữ diễn viên phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là 1 nhà đầu tư kiếm lời nhưng vẫn bị khán giả chỉ trích dữ dội. Đến năm 2018, chồng hiện tại của Kyun Mi Ri - bố dượng Lee Da In cũng bị bắt cũng vì hành vi tương tự. Theo đó, người đàn ông này đã sử dụng danh nghĩa của Kyun Mi Ri để chiêu mộ các nhà đầu tư, thổi phồng và thao túng giá cổ phiếu 1 công ty để trục lợi.

Chưa dừng lại ở đó, bố đẻ Lee Da In - nam diễn viên Im Young Gyu - cũng vướng không ít bê bối đời tư. Theo Osen, ông Im Young Gyu bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh, đồng thời chịu án phạt 6 tháng tù giam, 2 năm tù treo (chịu 2 năm án treo, phải ngồi tù 6 tháng nếu có sai phạm trong thời hạn này). 9 tháng sau, nam diễn viên uống rượu say và đánh nhau tại một quán bar. Những thông tin nói trên khiến gia đình của Lee Da In bị gắn mác "những kẻ lừa đảo", trở thành "cái gai" trong mắt công chúng.

Gia đình Lee Da In bị gắn mác "những kẻ lừa đảo" trong mắt công chúng

Việc 1 ngôi sao sở hữu đời tư trong sạch như Lee Seung Gi hẹn hò với Lee Da In - nghệ sĩ có nền tảng gia đình phức tạp khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì anh xứng đáng được yêu 1 người tốt hơn. Và phần đông công chúng "gạch đá" dữ dội chuyện tình này, mong cặp đôi sớm ngày "tan đàn xẻ nghé".



Đáng chú ý, rất đông người hâm mộ Lee Seung Gi tỏ ra kích động, đồng thời đả kích nam ngôi sao dữ dội trước thông tin anh hẹn hò con gái "Mama Chuê". Theo Koreaboo, cộng đồng fan Lee Seung Gi còn gửi xe tải biểu tình đến khu nhà anh để phản đối nam ca sĩ qua lại với Lee Da In. Trên xe có ghi "Anh muốn tự tay phá hủy sự nghiệp 17 năm của mình à? Cần phải đưa ra 1 quyết định nhanh chóng đi ạ", và "Chúng tôi đã bảo vệ anh suốt 17 năm qua. Giờ đây, đến lượt anh bảo vệ Airen (fandom của nam ca sĩ)".

Người hâm mộ gửi xe tải treo băng rôn phản đối chuyện yêu của Lee Seung Gi

Bị cà khịa thậm tệ sau khi công bố chuyện kết hôn

Lee Seung Gi tuyên bố kết hôn với Lee Da In vào hôm 7/2 vừa qua. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 7/4 năm nay. Như vậy, cái ngày mà fan không muốn nhất cũng xảy đến - đó chính là thời điểm Lee Seung Gi về chung 1 nhà với con gái của những người được xem là kẻ lừa đảo trong mắt công chúng.

Đáng chú ý, mới năm ngoái, Lee Seung Gi cũng là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo, khi bị công ty quản lý cũ (Hook Entertainment) "quỵt" hơn 10 tỷ won (hơn 187 tỷ đồng) lợi nhuận âm nhạc trong suốt 18 năm sự nghiệp. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Lee Seung Gi từng nếm trải cảm giác bị người khác lừa gạt, ấy vậy mà, giờ đây anh lại sẵn sàng về chung 1 nhà với con gái của những kẻ lừa đảo gieo rắc nhiều nỗi đau thương cho bao gia đình.



Khi tuyên bố kết hôn, Lee Seung Gi - Lee Da In bị công chúng "gạch đá" còn thậm tệ hơn cả thời điểm lộ chuyện hẹn hò. Rất nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ "mất trí" nên mới có quyết định như vậy. Thậm chí, có người còn nói cạnh khóe nam diễn viên rằng, do anh sắp làm rể nhà giàu nên mới quyên góp nhiều tiền từ thiện trong quá khứ.

Lee Seung Gi - Lee Da In được xem là cặp đôi "con ghẻ quốc dân" ở thời điểm hiện tại

Rất đông cư dân mạng phản ứng gay gắt trước tin tức Lee Seung Gi sắp làm đám cưới với con gái "Mama Chuê" Kyun Mi Ri: "Lee Seung Gi kiện CEO cũ vì tội lừa đảo nhưng lại kết hôn với con gái của 1 gia đình còn tồi tệ hơn cả kẻ lừa đảo mà anh ấy đề cập", "Gia đình Lee Da In còn tệ hơn cả CEO cũ của Lee Seung Gi đó", "Gia đình Lee Da In nên biết xấu hổ khi họ đang sống sung sướng trên mồ hôi xương máu của những gia đình nạn nhân", "Chắc anh ấy biết sắp kết hôn với con gái nhà giàu từ giao dịch nội gián nên mới sẵn sàng quyên góp nhiều tiền đến thế", "Gia đình nhà vợ Lee Seung Gi gây ra nhiều đau thương cho người khác. Và giờ con gái nhà đó sống sung sướng lắm. Lee Seung Gi thật không có mắt nhìn người",…

Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ trong tháng 4 tới đây

