Hé lộ nhà tân hôn gần 70 tỷ của Lee Seung Gi và con gái "Mama Chuê": Diện tích choáng ngợp, bảo vệ nghiêm ngặt

Sáng 10/2, Allkpop đăng tải bài viết hé lộ về nhà tân hôn của cặp đôi Lee Seung Gi - Lee Da In. Theo đó, 2 nghệ sĩ được cho là sẽ dọn tới căn chung cư giá 3,7 tỷ won (69 tỷ đồng) của nam ca sĩ ở phường Samseong, quận Gangnam. Nguồn tin cho biết thêm Lee Seung Gi còn sở hữu 1 căn hộ riêng biệt ở phường Seongbuk, nhưng khả năng cao anh không chọn nơi này làm nhà tân hôn.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cũng giải thích lý do Lee Seung Gi và Lee Da In chọn căn chung cư ở Samseong làm nhà tân hôn. Theo đó, căn hộ chung cư được đặt trong hệ thống giám sát, bảo trì nghiêm ngặt, giúp mang đến sự an toàn, thoải mái cho các nghệ sĩ vốn có lịch trình bận rộn. Trong khi đó, nếu sống tại nhà riêng biệt, chủ nhân ngôi nhà sẽ phải tự mình trông coi, chăm sóc nơi ở. Chưa hết, chung cư còn có nhà để xe rộng rãi, mang đến sự thuận tiện cho quản lý và nhân viên - những người thường lui tới nhà nghệ sĩ.

Hình ảnh bên trong căn hộ được dự đoán là nhà tân hôn của Lee Seung Gi - Lee Da In khiến nhiều khán giả choáng ngợp vì không gian sang trọng, nội thất như khách sạn 5 sao

Căn hộ vô cùng rộng rãi, được tu sửa hồi năm 2020. Theo skyedaily, căn nhà này có giá 3,7 tỷ won (69 tỷ đồng) vào năm 2021

Trước khi được tu sửa, căn hộ chung cư của Lee Seung Gi đã nhận được nhiều sự chú ý. Có thể thấy, phòng khách và phòng ngủ đều rộng đáng mơ ước

Lee Seung Gi tuyên bố kết hôn với Lee Da In vào hôm 7/2 vừa qua. Được biết, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức trong tháng 4 tới đây tại khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 và đã sớm ra mắt gia đình 2 bên.

Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới đây

Nguồn: Allkpop