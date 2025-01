Mai Tiến Dũng tạm ngưng hát nhạc buồn vì không muốn...thất tình

Trăm Ngàn Thương Đau là một sáng tác “thuần ballad” của nhạc sĩ Đinh Tùng Huy, với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc. Với lời ca như những dòng nhật ký, ca khúc tái hiện một câu chuyện tình yêu đầy xót xa, nơi cảm giác yêu thương và tổn thương hòa quyện vào nhau.

Phiên bản MV Trăm Ngàn Thương Đau được phối khí lại, đặc biệt là những đoạn cao trào được thể hiện bởi 2 giọng hát đậm tính tự sự và giàu trải nghiệm của bộ đôi Lương Bích Hữu - Mai Tiến Dũng đã tạo nên một bản tình ca vừa thiết tha, vừa day dứt. Những thước phim được xây dựng theo phong cách retro, kết hợp với ánh sáng mờ ảo và cách kể chuyện ẩn dụ, tạo nên bầu không khí vừa hoài niệm vừa đầy nỗi đau thầm lặng. Hình ảnh chiếc máy hát cổ điển và những cuộn băng tua lại ký ức được sử dụng như biểu tượng cho sự tiếc nuối về một tình yêu đẹp đã qua.

Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng đều là những gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả, đặc biệt là sau chương trình The Masked Singer Vietnam và Our Song Vietnam. Cơ hội tham gia các chương trình âm nhạc cùng đàn chị là một điều may mắn đối với nam ca sĩ. Chia sẻ về mong muốn được hoà giọng cùng “đàn chị” - cũng là một thần tượng trong âm nhạc của bản thân, Mai Tiến Dũng hạnh phúc cho biết:

“Lần đầu tiên Mai Tiến Dũng gặp chị Lương Bích Hữu là live-concert The Masked Singer. Vì lòng mến mộ của Dũng dành cho chị Hữu mà 2 chị em đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Sau đó, cả 2 lại tiếp tục gặp nhau ở Our Song Vietnam và cũng có kết hợp với nhau một vài lần trên sân khấu một vài lần nhưng cảm giác vẫn chưa trọn vẹn lắm. Cho đến khi Dũng có ý định ra mắt EP "Thất tình toàn tập", Dũng đã ngỏ lời mong muốn kết hợp cùng chị Hữu trong một bản phái sinh. Và chị Hữu luôn sẵn sàng vì lời hứa hai chị em sẽ kết hợp với nhau, tạo ra một sản phẩm âm nhạc mới mà không phải là ở các show thực tế. Cả hai chị em đều được tận hưởng âm nhạc với nhau và cũng mang thêm nhiều sản phẩm mới cho fan của chị Hữu lẫn Mai Tiến Dũng”.

Mai Tiến Dũng cho biết đang ấp ủ những dự án âm nhạc mới với những câu chuyện, cảm xúc và hình tượng khác lạ, “nâng cấp” hơn. Giọng ca Trăm Ngàn Thương Đau không muốn... thất tình nữa!

Chương “thất tình” vừa rồi, Dũng cũng muốn tạm khép lại những màu âm nhạc buồn bã. Trong năm 2025, Dũng muốn làm những màu sắc tươi trẻ, sôi động và đúng như những gì Dũng đã vạch ra ở năm 2024 nhưng chưa thực sự hoàn thành được. Qua chặng đường Our Song Vietnam, Dũng đã trở lại với ‘nhân cách’ sôi nổi nên ở 2025, mình muốn đánh dấu thêm sự sôi động, trẻ trung và khả năng trình diễn để khán giả sẽ biết thêm một Mai Tiến Dũng không chỉ là ‘thất tình’, không chỉ ballad. Mà là một Mai Tiến Dũng cũng rất sôi động và máu lửa - Mai Tiến Dũng hào hứng chia sẻ.