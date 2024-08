Mai Ngô: "Tôi không hề hỗn, mỏ tôi rất hiền!"

Thời gian này, Mai Ngô đang bận rộn với vai trò là một Supporter trong chương trình The next gentleman mùa thứ 2. Tối 9/8, cô là sao Việt duy nhất được mời tham gia vào 1 sự kiện dành cho phái đẹp tại TP.HCM. Xuất hiện tại sự kiện, Mai Ngô nổi bật với chiếc váy đỏ tua rua, cô nàng thu hút với phong cách trang điểm và mái tóc đậm chất "beauty queen". Tại đây, Mai Ngô đã có những chia sẻ thú vị khi quay trở lại với truyền hình thực tế. Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 được đánh giá ngày càng khéo léo hơn trong từng câu trả lời của mình.

Mai Ngô pose dáng cực slay tại sự kiện

Xin chào Mai Ngô! Thời gian này khán giả nhận thấy tần suất Mai Ngô xuất hiện trở lại nhiều hơn trước, Mai có muốn nói điều gì?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, khi trở lại Mai thành công ở rất nhiều vai trò khác nhau: trở thành Á hậu Miss Grand Vietnam 2022, bên cạnh đó tôi được mời làm Mentor, ban giám khảo của nhiều chương trình khác nhau, Á quân The new mentor và hiện nay là Supporter chương trình Quý ông hoàn mỹ - The next gentleman. Tôi thấy ở mỗi cương vị khác nhau đã mang lại cho mình những trải nghiệm và bài học quý giá, tôi quý trọng các cơ hội đó.

Mai Ngô vẫn xinh đẹp qua ống kinh camera thường

Mai Ngô có thể chia sẻ về chương trình The next gentleman mùa thứ 2, nó có gì khác với những chương trình truyền hình thực tế trước đây mà Mai đã tham gia?

Tôi rất vui khi là 1 trong 6 Supporter của chương trình The next gentleman năm nay, tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các thí sinh nam để giúp các bạn tỏa sáng nhất trong chương trình.

Mai Ngô đã chuẩn bị gì cho chương trình lần này?

Sau chương trình The new mentor, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm học được từ siêu mẫu Thanh Hằng - cô giáo của mình. Tôi tự tin mình có rất nhiều kỹ năng để "chiến đấu" với tất cả mọi người.

Mai Ngô có nhận xét gì về các Supporter và ban giám khảo khác như thế nào?

Tôi sẽ ngồi chung với 5 Supporter còn lại là chị Mâu Thủy, chị Hoàng Thùy, chị Như Vân, Lê Thu Trang và Hương Ly. Đây là những cái tên khá hot và đã đạt được những giải thưởng cao trong những chương trình thực tế về người mẫu trước đây, đối với tôi đây là cơ hội được chinh chiến cùng các chị, các bạn nên tôi sẽ phải chiến đấu hết mình.

Các Supporter và ban giám khảo của chương trình đều rất cá tính, mỗi người là mỗi gu, mỗi màu sắc màu riêng biệt. Đối với tôi, người lý luận sắc bén nhất có lẽ là chị Giang.

Vậy ai là người mà Mai Ngô phải "dè chừng" nhất?

Đối với tôi thì ai cũng phải "dè chừng" hết vì ai cũng mạnh. Tôi đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng các kỹ năng và tinh thần ổn định nhất.

Liệu Mai Ngô sẽ bật chế độ "mỏ hỗn" trong suốt The next gentleman mùa 2?

Trong chương trình năm nay, tôi không hề hỗn luôn, mỏ tôi rất hiền. Tôi cảm nhận mình như bị tuột skill "mỏ hỗn" rồi nên là vị trí đó lần này chắc không phải của tôi rồi.

Cô nàng tắt chế độ "mỏ hỗn" trong chương trình The next gentleman mùa 2

Mai Ngô có nhận xét gì về các thí sinh nam? Trong vòng chọn đội, Mai có tiếc khi mình bỏ lỡ một thí sinh nào đó không?

Đối với người mẫu nam trong The next gentleman có rất nhiều gương mặt rất mạnh và tiêu biểu. Thí sinh năm nay vừa đẹp vừa tài giỏi và nhiều sức khỏe. Đặc biệt chương trình năm nay lại có rất nhiều luật, luật chồng lên luật. Tôi là một Supporter nhưng có lúc lại chưa thể hiểu được hết luật nên trong vòng chọn đội, tôi đã không thể giành được một vài thí sinh, điều này tôi cũng thấy hơi tiếc.

Đổi lại đến cuối cùng, tôi đã chọn cho mình được 2 thí sinh rất mạnh. Đặc biệt, anh Dược sĩ Tiến đã chọn 1 thí sinh rất là hợp với tôi đó là bạn Hóa Trần và tôi biết ơn vì điều này. Kang Chul và Hóa Trần về mặt social thì không có gì để bàn cãi cả, có thể nói 2 bạn là "hot social" nhất chương trình. Vẻ ngoài thì Kang Chul là "best face" còn Hóa Trần là "best body". Các bạn khác có khi phải "dè chừng" vì có thể hai bạn sẽ tiến thẳng vào Top 3.

Mai Ngô sở hữu 2 thí sinh nam khá mạnh về social

Khó khăn nhất khi tham gia The next gentleman là gì?

Chương trình có quá nhiều điều mới mẻ đối với tôi. Các bạn mẫu nam luôn mạnh mẽ và cứng rắn, đi đôi với việc có chút cứng đầu. Thế nên, tôi cũng khá là đau đầu khi làm việc với các bạn. Tôi hy vọng hành trình dài phía sau sẽ không quá khó khăn trong việc giao tiếp với các bạn. Tôi không chỉ hỗ trợ cho các bạn trong team mà còn các thí sinh team khác nửa. Có vòng lên đến 6 bạn trong 1 team thì mình phải thực hiện công việc gấp 6 lần, tôi cảm giác còn hơn mình đang đi thi. Bình thường thì mình chỉ đi thi cho mình, bây giờ mình phải thi cùng 6 bạn, đó lại là việc "quá tải" và nhiều khi tôi muốn "phát hỏa", khi xem chương trình mọi người sẽ thấy điều này.

Trong các team đối thủ, Mai đánh giá ai sẽ đối thủ đáng gờm nhất cho team của mình?

Đến thời điểm hiện tại, tôi đánh giá cao thí sinh Khoai Vũ của team chị Hoàng Thùy. Khoai có rất nhiều yếu tố của một Quán quân. Tôi hy vọng bạn sẽ thực sự tỏa sáng trong chương trình.

Quay lại với bản thân Mai Ngô một chút, Mai đã là Á hậu của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, vậy Mai có nghĩ mình sẽ tham gia thêm một đấu trường nhan sắc nào khác để chinh phục ngôi vị cao nhất?

Mai Ngô chưa có dự định để tham gia một đấu trường nhan sắc nào hết, nhưng mà biết đâu trong tương lai sẽ có một cơ hội mới hay một sân chơi phù hợp để tôi có thể tham gia thì sao?

Cảm ơn Mai Ngô với cuộc trò chuyện này, và chúc cho Mai sẽ thành công với vai trò Supporter trong chương trình The next gentleman!