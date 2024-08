Lý do Mai Ngô bỏ thi Miss Universe Vietnam 2024

Mai Ngô là tên tuổi quen thuộc trong nhiều sân chơi khác nhau ở showbiz Việt. Cô từng đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013 , top 12 Asia's Next Top Model 2016 , Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor và đặc biệt là ngôi vị Á hậu 4 Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Vì vậy, thời gian qua, có thông tin Mai Ngô sẽ ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2024 để tiếp tục con đường chinh phục vương miện hoa hậu.

Thế nhưng, sau khi Miss Universe Vietnam 2024 khởi tranh, cái tên Mai Ngô không nằm trong danh sách thí sinh. Điều này khiến không ít fan sắc đẹp tiếc nuối. Tuy nhiên, không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, Mai Ngô vừa được tiết lộ sẽ tham gia một cuộc thi nhan sắc khác nhưng không ở tư cách thí sinh, thay vào đó người đẹp này sẽ xuất hiện trong vai trò giám khảo. Được biết, Mai Ngô sẽ là một trong những người "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi Hoa hậu Văn hoá hữu nghị Quốc tế 2025.

Mai Ngô xinh đẹp, gợi cảm tại họp báo Hoa hậu Văn hoá hữu nghị Quốc tế 2025

Ngoài làm giám khảo, nàng hậu đình đám này cũng sẽ đảm nhận vị trí Đại sứ cho chuỗi chương trình Xuân quê hương 2025 diễn ra tại Nhật Bản, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hội nhập thế giới.

Chia sẻ về nghi vấn bỏ thi Miss Universe Vietnam 2024 để ngồi ghế giám khảo cuộc thi sắc đẹp khác, Mai Ngô cho biết: "Cuộc thi Hoa hậu Văn hoá hữu nghị Quốc tế 2025 đã được lên ý tưởng và bắt tay vào những giai đoạn đầu từ gần một năm trước. Việc Mai Ngô được mời vào đội ngũ giám khảo cuộc thi không phải là lý do chính khiến Mai không tham gia Miss Universe Vietnam năm nay, còn có những nguyên nhân khác nữa. Ngoài ra, dù Mai có dự thi Miss Universe Vietnam 2024, Mai vẫn có thể ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Văn hoá hữu nghị Quốc tế 2025. Đây đâu phải lần đầu Mai vừa làm thí sinh, vừa ngồi ghế nóng cho hai chương trình hay cuộc thi khác nhau, điển hình như The New Mentor và KOC Vietnam".

Mai Ngô cho biết việc cô bỏ thi Miss Universe Vietnam 2024 và ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Văn Hoá Hữu Nghị Quốc Tế 2025 không liên quan đến nhau

Hoa hậu Văn hoá hữu hghị Quốc Tế 2025 là một trong những cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Cuộc thi là nơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ của người phụ nữ với những phẩm chất, đức tính cao đẹp. Không dừng lại ở một vẻ đẹp về hình thể, đây còn là nơi để các cô gái có thể thực hiện sứ mệnh quảng bá, giao lưu về văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.