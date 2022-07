Mai Ngô - "Thánh biểu cảm" một thời ở The Face giờ ra sao?

Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) chẳng phải là cái tên quá xa lạ đối với khán giả truyền hình Việt khi những chiếc meme hài hước về người đẹp đã từng rất viral trên MXH. Giờ đây, có vẻ như Mai Ngô đã định hình bản thân theo hướng một nữ nghệ sĩ đa tài trong tương lai. Không những lấn sân thi nhan sắc, Mai Ngô còn nung nấu ý định thành rapper và mới đây nhất là tham gia một chương trình về vũ đạo.

"Thánh meme" từng "gây bão" truyền hình Việt

Mai Ngô từng nhẵn mặt trên sóng truyền hình, đặc biệt là các cuộc thi nhan sắc. Cô bén duyên với sân khấu thời trang từ cuộc thi Tìm Kiếm Thần Tượng Thời Trang năm 2012. Nhờ giành được giải thưởng cao nhất, cô bắt đầu có nhiều cơ hội hơn để phát triển nghề mẫu. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở Vietnam's Next Top Model 2013 và gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Dù góp mặt trong nhà chung, Mai Ngô đã bị loại khá sớm từ tập 3.

Mai Ngô từng là thí sinh Vietnam's Next Top Model

Tên tuổi của Mai Ngô thật sự chỉ được khán giả biết đến rộng rãi hơn nhờ tham gia liền tù tì 2 show thực tế đình đám là Asia's Next Top Model và The Face Vietnam vào năm 2016. Cô nàng trở thành "meme" của hàng loạt ảnh chế được cư dân mạng truyền tay nhau như vũ bão nhờ những khoảnh khắc khó quên và những phát ngôn vô cùng thẳng thắn, không ngại nêu ra quan điểm cá nhân.

Mai Ngô được yêu thích từ Asia's Next Top Model

Đặc biệt, khoảnh khắc Mai Ngô đang trang điểm nhưng lại bị HLV Lan Khuê gọi ngược ra để nói chuyện khiến cho cô nàng sinh năm 1995 bị lộ gương mặt trắng bệch không chân mày chính là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của The Face Vietnam 2016. Cũng từ đó, việc vẽ chân mày dường như luôn thành ưu tiên hàng đầu của Mai Ngô mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Không những vậy, Mai Ngô còn không màng đến hình tượng khi liên tục "tặng" cho cư dân mạng loạt meme để đời. Câu nói "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" của Mai Ngô từng viral khắp các mạng xã hội, thậm chí còn lọt top 5 đề cử Cụm từ/ câu nói viral của năm tại WeChoice Awards 2016. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp sự nghiệp của Mai Ngô thay đổi, nổi tiếng hơn sau nhiều năm hoạt động.

Mai Ngô là Á quân The Face mùa đầu tiên

Mai Ngô và "meme" không chân mày đình đám một thời

Cô có cả rổ phát ngôn ấn tượng ở The Face

Mối duyên không thành với Hoa Hậu Hoàn Vũ

Mai Ngô từng có 2 lần tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ nhưng đều không gặt hái được thành tích cao. Ở tuổi 19, Mai Ngô lần đầu ghi danh tại một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 (cùng năm với Phạm Hương).

Mai Ngô ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015

Thời điểm đó, với khả năng ứng xử còn non nớt, Mai Ngô đã có những câu trả lời trong vòng phỏng vấn khiến khán giả phải bật cười. Điển hình như việc cô thổ lộ địa điểm mình muốn đặt chân đến là... cung trăng, vì nơi đó có "chị Hằng" thân thiện hay ví tính cách của mình giống như... chó sói: "Con người dễ thương với chó sói thì nó sẽ là con cún. Nhưng khi họ làm chó sói sợ hãi thì nó sẽ quay lại ăn thịt". Trong đêm Chung kết, người đẹp không được gọi tên trong top 15 người đẹp xuất sắc nhất.

Quyết "phục thù", Mai Ngô trở lại Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, thi cùng năm với H'Hen Niê nhưng những câu trả lời phỏng vấn của người đẹp đã khiến các giám khảo không được hài lòng. Ở rất nhiều hạng mục thông tin trong hồ sơ dự thi, Mai Ngô đã ghi rõ: "Xin tra Google Mai Ngô" thay cho câu trả lời, điều này khiến giám khảo cảm giác không nhận được sự tôn trọng. Trong một tập phát sóng, Mai Ngô cũng tự ý rời khỏi lớp catwalk. Khi bị Phạm Hương nhắc nhở, cô đã thản nhiên đáp trả: "Bây giờ em không biết nói gì nữa hết".

Gặp quá nhiều áp lực từ dư luận, Mai Ngô đã làm đơn xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Chia sẻ với truyền thông, chân dài họ Ngô từng chia sẻ: "Tôi tham gia chương trình Hoa hậu Hoàn vũ với tư cách là một thí sinh thực hiện ước mơ, đam mê chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp. Cũng giống như ở đấu trường nhan sắc này năm 2015, năm nay tôi trở lại thử sức mình lần nữa, nhưng vì cơ duyên chưa đủ nên mọi thứ không thuận lợi".

"Cú rẽ hướng" làm rapper đầy bất ngờ

Thời gian ngắn sau đó, Mai Ngô gần như mất hút trong làng giải trí. Nữ người mẫu ít khi xuất hiện. Hình ảnh của cô cũng không được cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Mãi đến tháng 10/2020, Mai Ngô mới xuất hiện lại, thông báo lấn sân ca hát. Cô cho ra mắt MV đầu tay Doan Xem, thể hiện khả năng rap. Bản rap của Mai Ngô được đánh giá khá bắt tai và có sự ảnh hưởng từ rapper đình đám Cardi B. Sau đó, khán giả càng kinh ngạc hơn khi thấy cô ghi danh làm thí sinh Rap Việt mùa 2. Tuy nhiên, Mai Ngô đã không thể vượt qua vòng casting.



Hình ảnh Mai Ngô tại buổi casting Rap Việt với mái tóc đỏ quyến rũ mới lạ

Đối thủ đáng gờm ở show vũ đạo



Mới đây nhất, Mai Ngô đã trở thành "chiến binh" ở Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2. Đây là chương trình với các thí sinh đều là nghệ sĩ, biên đạo nổi tiếng. Ít ai biết rằng, nữ người mẫu cá tính này xuất thân là một vũ công đã từng thử sức tại So You Think You Can Dance và lọt vào top 30.

Trong tập 1 vừa lên sóng vừa qua, Mai Ngô tạo bất ngờ cho khán giả khi bộc lộ khả năng vũ đạo dưới nền nhạc bản rap của chính mình mang tên CML (Call Me Later). Cô cho biết đây là bản mashup trong EP Cashwalk sắp ra mắt. Ca khúc đúng với chủ đề giới thiệu "Tôi là ai?" trong tập 1. Mai Ngô giải thích: "Cash là tiền, walk là đi bộ, cashwalk là vừa đi bộ nhưng cũng có thể hái ra tiền, hoặc có thể hiểu theo catwalk là kỹ năng của một người mẫu, thể hiện thái độ sống tính cực trong đó".

Nhận xét về Mai Ngô trong chương trình, giám khảo Đông Nhi cho biết: "Với tư cách là người biết Mai Ngô từ lúc trước, Nhi có thể khẳng định Mai Ngô là nhân tố nhảy rất tốt, hôm nay bạn chỉ dành 50% công lực thôi". Nghe nhưng nhận xét của các giám khảo, Mai Ngô thừa nhận đúng là cô và đồng đội đang "giấu nghề", để dành cho những vòng sau. Hiện tại, đội của Mai Ngô được đánh giá là đối thủ đáng gờm ở chương trình, người hâm mộ vô cùng trông chờ về những tiết mục sắp tới của người đẹp.

