Mai Ngô bất ngờ trở lại đường đua nhan sắc, hội ngộ Chế Nguyễn Quỳnh Châu ở Miss Grand Vietnam 2022

Sau Bùi Lý Thiên Hương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 tiếp tục nhận được những hồ sơ online vô cùng ấn tượng.

Mới đây nhất, trang chủ Miss Grand Vietnam bất ngờ đăng tải profile của người mẫu Mai Ngô gây sự chú ý của các fans. Ngay lập tức, profile của Mai Ngô đã "gây bão" trên trang chủ và nhận được hơn 17.000 lượt yêu thích và hàng ngàn lượt bình luận.

Mai Ngô chính thức ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2022

Nếu so về sắc vóc và kinh nghiệm thi thố sắc đẹp thì Mai Ngô là một ứng viên tiềm năng không hề thua kém Bùi Lý Thiên Hương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Trần Tuyết Như.

Cô sinh năm 1995 tại TP. HCM và là một người mẫu đình đám từng tham gia rất nhiều cuộc thi. Mai Ngô lần đầu được biết đến khi giành ngôi quán quân cuộc thi F - Idol 2012.

Mai Ngô sở hữu nhan sắc cá tính

Những năm sau đó, Mai Ngô là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế và giành được rất nhiều giải thưởng như: Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017.

Mai Ngô từng 2 lần tham dự thi sắc đẹp

Mai Ngô cũng từng hai lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mặc dù không đạt được thành tích gì nhưng cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ cá tính của mình.

Chia sẻ lý do trở lại với đường đua nhan sắc và quyết định tham dự cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô cho biết cô muốn truyền tải thông điệp "Love your body, be yourself - Dù bạn thế nào, bạn cũng xứng đáng được yêu thương".

Mai Ngô hứa hẹn sẽ "gây bão" tại Miss Grand Vietnam 2022

Mới đây, để tạo thêm điều kiện cho các thí sinh chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng hơn cho phần xuất hiện của mình, buổi Sơ khảo Offline Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức được dời sang ngày 30/8/2022. Đồng thời, BTC cũng sẽ kéo dài thời gian nhận hồ sơ tham gia cuộc thi đến ngày 30/8.

Có thể thấy, càng sát ngày sơ khảo offline, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 càng nhận được những hồ sơ từ các ứng viên vô cùng tiềm năng và thú vị.