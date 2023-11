Mắc liên cầu lợn, người đàn ông phải cắt bàn chân và các ngón tay

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trưng ương, ngày 16/10/2023, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.V.T, (39 tuổi ở Nghệ An), có tiền sử bị gút phát hiện cách 7 năm và điều trị thuốc không thường xuyên. Bệnh nhân có sở thích hay ăn nem, chạo, thịt lợn sống.

Bốn ngày trước khi nhập viện, gia đình bệnh nhân có mua lòng lợn ở ngoài chợ về ăn. Bệnh nhân có ăn dồi lợn. Một ngày sau đó, bệnh nhân xuất hiện sốt 39-40 độ, mệt nhiều. Sau đó bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư chẩn đoán sốt virus, kê đơn hạ sốt tình trạng không cải thiện, xuất hiện các ban toàn thân.

Hình ảnh bệnh nhân bị hoại tử 2 bàn chân và phần ngón tay ở 2 bàn tay do mắc liên cầu lợn (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Ngày 14/10/2023, bệnh nhân nhập vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng sốt cao liên tục, xuất hiện ban hoại tử tăng dần vùng đầu chi, mũi mặt, chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do liên cầu và được chuyển đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới trung ương. Bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm khuẩn huyết do S.suis/Gout và được chỉ định đặt ông nội khí quản thở máy.

Ths.BS Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trang sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, phải can thiệp thở máy, lọc máy… Hiện tại bệnh nhân đã thoát được cơn nguy kịch. Tuy nhiên các đầu chi ngón tay, ngón chân đã bị hoại tử.

Đến ngày 31/10/2023, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Chấn thương, chỉnh hình và thần kinh cột sống, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để phẫu thuật tháo khớp các chi hoại tử ở tay và chân.

Theo BS Phạm Văn Tỉnh, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã được tiến hành mổ cấp cứu để loại bỏ phần hoại tử. Sau 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ 2 bàn chân và phần ngón tay ở 2 bàn tay. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được chuyển trở lại khoa Hồi sức tích cực để điều trị tiếp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã tiến triển tốt.

Để phòng bệnh liên cầu lợn, Ths.BS Phạm Văn Phúc khuyến cáo người dân nên chọn mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y, tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Đặc biệt phải nấu chín thịt lợn khi ăn. Không ăn lợn chết, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh lợn.

Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống. Phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ, rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn. Dùng riêng các dụng cụ chế biến thịt sống và thịt chín.